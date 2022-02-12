0206-0212一週大事

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一週大事關注焦點：美國促公民撤離烏克蘭／加拿大卡車司機示威／徐州8孩案／四方安全對話／福島食品解禁／台灣民主指數亞洲第一／產地雞蛋凍漲價提高／移工專案第2階段將啟動

國外新聞

★白宮示警俄羅斯隨時可能入侵 促公民2天內撤離烏克蘭

俄羅斯與烏克蘭情勢持續緊繃，白宮國安顧問蘇利文11日發出警告，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，甚至可能在北京冬奧舉辦期間發生，除了將增派3000名美軍前往波蘭，讓北大西洋公約組織盟國安心，更呼籲美國公民在48小時內儘速離開烏克蘭。總統拜登10日受訪時也指出，當美俄開始互相開火時，將會是世界大戰。拜登12日將與俄羅斯總統蒲亭通話討論俄烏危機。

★加拿大卡車司機反疫苗強制令 堵美加邊界衝擊汽車生產線

加拿大抗議群眾1月底起集結在首都渥太華大規模示威，抗爭活動近日擴散到美加邊界口岸。圖為9日民眾在渥太華示威。（安納杜魯新聞社）

加拿大卡車司機1月底因反對政府強制跨邊境卡車司機須接種COVID-19疫苗的規定，發起「自由車隊」行動，連日癱瘓首都渥太華部分地區，9日起堵住與美國底特律市間的大使大橋，該橋為汽車製造商的重要供應路線，導致兩國貿易往來中斷。安大略省11日宣布緊急狀態。加拿大總理杜魯道批評此舉不可接受並喊話「擋路終結不了疫情」。而紐西蘭、法國等地也跟進抗議行動。

★四方安全對話促印太合作 美日、美澳雙邊會談重申台海和平

美、日、澳與印度外交部長11日結束四方安全對話會談後發表聯合聲明。聲明指出，四方與印太夥伴密切合作，以因應區域挑戰。（共同社）

美國、澳洲、日本、印度的外交首長11日在澳洲墨爾本展開四方安全對話，會談後發表聯合聲明，承諾支持印太國家推動反恐、打擊虛假訊息與網路安全等各項議題。美國國務卿布林肯分別與日本外務大臣林芳正、澳洲外長潘恩舉行雙邊會談，重申有關台灣海峽和平穩定的重要性，也關注中國對國際秩序的挑戰。

★中國徐州8孩母親遭鐵鍊栓脖 官方認定人口拐賣刑事拘留父親

生下8名子女的江蘇徐州楊姓女子被關在破屋且脖子被拴上鐵鍊的影片，在中國社群中引起熱議，官方對於人口拐賣問題避重就輕，從一開始強調「不存在拐賣行為」，到改口將調查是否涉及犯罪，前後不同口徑惹來強烈批評。中國官方10日認定本案涉人口拐賣，且8孩父親董志民涉非法拘禁罪，另外兩人涉嫌拐賣婦女罪，3人已被採取刑事強制措施。

★俄羅斯15歲女將四周跳破奧運紀錄 禁藥檢測呈陽性

俄羅斯少女瓦莉娃7日寫下花式滑冰史新頁，成為第一位在奧運完成四周跳的女子選手。（美聯社）

俄羅斯15歲少女瓦莉娃（Kamila Valieva）7日在北京冬奧寫下花式滑冰史新頁，成為首位在奧運完成四周跳的女子選手，且成功跳了2次，她也替俄羅斯奧會代表隊順利拿下團體賽金牌，但國際奧會臨時宣布原定隔天舉行的頒獎典禮因法律因素延後。國際檢測機構11日表示，瓦莉娃對一種禁藥的檢測驗出陽性反應，但俄羅斯反禁藥組織解除她暫時禁賽的懲處，國際奧會將提上訴。

★澳洲重啟國界瑞典解除禁令 各國鬆綁防疫措施與病毒共存

Omicron變異株肆虐全球，面對不斷飆升的確診人數，美、英、法、澳等國不再嚴防死守，改採與病毒共存的模式。澳洲總理莫里森宣布，21日起將對完整接種疫苗的旅客開放邊境。瑞典9日開始解除大部分防疫禁令，例如公共場所不再有人數與距離限制、餐廳等營業場所不需查看疫苗護照證明，民眾將重回「正常」生活。韓國也放棄他們自豪的「追蹤、篩檢、治療」清零防疫模式，新措施將把資源聚焦在最脆弱族群。

★人造太陽重大突破 英實驗產生破紀錄核融合能量

英國科學家9日表示，他們用反應爐產生59百萬焦耳（MJ）核融合持續能量，打破先前22百萬焦耳能量紀錄，此成就被譽為駕馭核融合成為新能源的里程碑。核融合除安全性較高外，在投入同等重量下，其釋出的能量比燃燒煤、石油或天然氣多將近400萬倍，且幾乎不會產生廢棄物。核融合與太陽用來產生能量的過程相同，提倡者相信，核融合將可透過提供豐富、安全和綠能，幫助人類應對氣候變遷。

★美國1月通膨年增40年新高 Fed料下月升息2碼

美國1月消費者物價指數（CPI）年增7.5%，創40年來最高紀錄，連續第4個月通膨年增率超過6%。金融市場預期聯邦準備理事會（Fed）3月將下重手升息50個基點（2碼）。路透社報導，物價普遍上漲可能對總統拜登施政形成更多壓力，因生活負擔加重造成人民焦慮不安，造成拜登支持度持續下滑。

★泰國簽署公文宣告大麻合法化 民眾可登記種植

泰國公共衛生部8日簽署公文，宣告大麻正式從毒品管制名單中移除，泰國民眾可自行種植大麻，用在醫療或商業用途上，但須向政府登記。泰國2019年修法成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家，2020年底將大麻特定部位從毒品管制名單中移除，今年所有部位都不再列管。泰國政府表示，會制定規則確保大麻用在醫療、研究及符合法律的產品上，避免民眾錯誤使用。

★緬甸數百家庭憂遭反對派孩子牽連 登報斷絕親屬關係

緬甸每天都有家庭登報聲明，要與反對軍政府的孩子斷絕關係，以免遭受牽連。圖為去年3月緬甸民眾上街示威。（美聯社）

緬甸軍方2021年2月對民選政府發動政變，實質領袖翁山蘇姬被拘禁至今，針對異議人士的搜捕事件也頻傳。軍方去年11月宣布，凡反對者的財產會被接管，且窩藏示威人士者也將遭逮捕。過去3個月，緬甸每天平均有6或7個家庭到國營報紙登報聲明，與公開反對軍政府的孩子、孫兒或親戚斷絕關係。路透社報導，看到報上有570則斷絕關係啟事，家族成員們都怕遭受牽連。

國內新聞

★2022年虎虎生風 國發會：經濟成長可望超過4%

金虎年報到，展望新的一年，國發會7日宣布好消息，在出口持續強勁、民間消費回穩、投資動能延續3大支柱支撐之下，2022年經濟成長率可望超過4%、繼續「虎虎生風」。

★移工專案引進第2階段15日啟動 印越菲泰全開放

勞動部7日宣布，第2階段移工專案引進自2月15日啟動，雇主都可從印尼、越南、菲律賓及泰國共4來源國引進移工，而且取消積分制，但移工須先完整接種疫苗並入住防疫旅館。

★福島5縣食品解禁 蔡總統重申嚴格把關、力爭參與CPTPP

行政院8日宣布有條件解禁福島5縣食品輸台，但所有產品須檢附產地證明與輻射證明。（中央社製圖）

行政院8日宣布，福島5縣食品有條件解禁。總統蔡英文向大家強調「台灣不會進口核食」，且在嚴格把關食安的前提下，要充滿自信，更進一步參與像跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等高標準的國際經貿體制，讓台灣走向世界、立足世界。

★陳時中：第3劑涵蓋率到一定程度才會鬆綁入境檢疫

指揮中心日前鬆口將縮短檢疫天數至10天，最快2月底實施。指揮官陳時中10日表示，疫情變化、第3劑疫苗涵蓋率都是觀察指標，須兼顧安全與安心，才會鬆綁規定。

★繼清華大學後 中山、中興獲准設學士後醫學系

教育部8日表示，中山大學獲准設立「學士後醫學系」，後續將等待衛生福利部核配公費生名額。（圖取自中山大學網頁nsysu.edu.tw）

清大、中山、中興等3校爭取設「學士後醫學系」，去年9月經教育部審查，清大率先獲同意設立。教育部9日表示，中山、中興也獲准，後續將等待衛生福利部核配公費生名額。

★MSCI季度調整 台股權重2降1升

指數編纂公司MSCI（明晟）10日公布季度調整結果，台股在全球新興市場指數權重調降至16.37%、在亞洲除日本指數權重下調至18.56%，在全球市場指數權重則上調至1.91%，最新權重將於2月25日收盤生效。

★3300校班班有冷氣1月提前達標 進入測試階段

班班有冷氣政策達標，教育部10日指出，全台3300餘校，共18萬1953台冷氣已在1月全數完成裝設，進入後續測試階段；行政院長蘇貞昌則表示，過去看似不可能的任務已提前完成。

★蔡總統：台灣民主亞洲第一全球第8 受世界肯定

總統蔡英文11日表示，經濟學人資訊社（EIU）公布2021民主指數報告，台灣排名全球第8，更是亞洲唯一擠進前10的「全面民主」國家，顯示台灣受世界肯定。

★中研院領先全球 發表Omicron次世代疫苗

對抗COVID-19變異株，中央研究院近日領先全球，以Omicron變異株為標的，發表4種mRNA次世代疫苗，其中Omicron疫苗能有效對抗Omicron變異株，預計2月投期刊審查。

★產地雞蛋凍漲價提高 12日起每台斤增至36.5元

農委會主委陳吉仲指出，12日起雞蛋產地價格從原先凍漲每台斤新台幣34.5元，提高2元至36.5元。（中央社檔案照片）

農委會主委陳吉仲指出，12日起雞蛋產地價格從原先凍漲每台斤新台幣34.5元，提高2元至36.5元，增加蛋農收益。