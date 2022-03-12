0306-0312一週大事

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一週大事關注焦點：韓國大選／俄軍逼近基輔／匈牙利選出首位女總統／曾文生代理台電董事長／台中火災6死6傷／貝里斯總理訪台

國際新聞

★韓國變天 保守派尹錫悅以些微差距當選總統

韓國9日舉行第20屆總統大選，最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅與執政黨對手李在明拉鋸到開票率達95%時，才終於以48.6%得票率篤定當選，兩人差距僅約0.6個百分點，創下韓國史上總統大選最小票差。這也是保守派在朴槿惠因閨蜜干政案下台後重新奪回政權。

★俄軍逼近基輔砲彈朝住宅區發射 烏西首度遭攻擊

俄羅斯軍隊11日首度攻擊烏克蘭西部城市盧茨克。（中央社製圖）

俄羅斯軍隊11日一早對廣布烏克蘭的多處目標發動飛彈攻擊，中部城市第聶伯羅（Dnipro）市區受到嚴重破壞，最西邊地區的機場也遭到襲擊，這是俄軍首度攻擊烏西。美國民間企業「馬薩爾科技」拍到的衛星影像顯示，俄羅斯軍隊持續往烏克蘭首都基輔推近，並朝住宅區發射砲彈。

★匈牙利國會選出史上首位女總統 5/10上任

匈牙利國會10日選出諾瓦克（前中）出任總統，成為匈牙利有史以來的首位女總統。（圖取自facebook.com/csaladesifjusag）

匈牙利國會10日選出總理奧班的親密盟友諾瓦克出任總統，成為匈牙利有史以來的首位女總統。諾瓦克表示，她的當選是女性的勝利，而她也一直是政府政策代言人，包括稅收減免，以及旨在鼓勵年輕家庭生育更多子女的措施。

★韓國放寬入境規定 21日起接種兩劑疫苗者不需隔離

韓國防疫當局宣布，自21日起將放寬海外入境規定，無論在韓國或海外已接種COVID-19疫苗兩劑者，入境後不必隔離7天。入境者PCR核酸檢測規定也放寬，原本在入境前及入境第1天、第6天要進行共3次PCR檢查，3月10日起減為2次，入境後第6到7天可以快篩代替。

★全球COVID-19病逝總數破600萬 實際情況恐更嚴重

法新社8日根據官方來源匯整的數據顯示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，全球染疫病逝者總人數已突破600萬大關。目前全球大多數地區染疫及死亡人數持續劇減，但亞洲及大洋洲除外，其中香港正面臨最嚴重疫情，紐西蘭則通報病例激增。

★金正恩令升級發射場 美稱北韓測試新洲際飛彈

北韓官媒報導，金正恩（中）下令擴建發射場成「超現代化先進基地」。圖為金正恩視察西海發射場時發表談話。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

北韓中央通信社11日指出，領導人金正恩要求將發射洲際彈道飛彈的基地擴建成「超現代化先進基地」，以讓北韓成為太空強權。白宮表示，北韓近日已開始測試新的洲際彈道飛彈，美軍正將在亞洲的飛彈防禦單位置於「提升戰備」狀態。

★智利36歲總統柏瑞克就職 阿根廷讚「拉丁美洲的盼望」

智利新總統柏瑞克11日宣誓就任。（圖取自twitter.com/gabrielboric）

智利新總統柏瑞克11日在國會宣誓就任，現年36歲的他是智利史上最年輕的總統，同為左派的阿根廷總統費南德茲讚他為全拉丁美洲的盼望，他認為智利信任年輕人，對於拉丁美洲將帶來好的動力。

★印度承認向巴基斯坦誤射飛彈 稱維護過程技術性故障

巴基斯坦外交部發言人辦公室11日凌晨在臉書張貼聲明，斥責印度無端侵犯巴基斯坦空域。印度國防部隨後坦承在維護過程中意外向巴基斯坦境內發射了一枚飛彈，對此表示「深切遺憾」，並對未造成人命損失感到寬慰。

★法國大選馬克宏支持度創新高 戰爭旗聚效應發酵

法國大選倒數一個月，烏俄戰爭對選情影響巨大，剛宣布參選的總統馬克宏支持度近日已飆破3成創新高，以法國總統支持度而言相當罕見。專家分析，這就是所謂的「旗聚效應」，即面臨戰爭或重大外交危機時，國家領導人能在短時間內獲得很高支持度，國內施政的批判也會同時因輿論焦點轉移而減少。

★美佛州通過「不說同性戀」法 高中生罷課抗議

美國佛州8日通過法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。圖為民眾在州議會大廈外抗議。（圖取自twitter.com/equalityfl）

美國佛州8日通過法案，禁止在低年級課堂談論性傾向與性別認同。反對陣營把法案取名為「不說同性戀」法，高中生則是罷課抗議，認為法案危害同性戀孩童身心安全。LGBTQ團體批評，「不說同性戀」法案傷害了課堂包容性，抹煞了LGBTQ青少年在課程中被看見的機會，導致LGBTQ族群的學生必須壓抑自己的性向或性別認同，甚至為此感到羞恥。

國內新聞

★王美花留任督導強韌電網 曾文生代理台電董事長

行政院長蘇貞昌指派由經濟部政務次長曾文生（圖）代理台電董事長。（中央社檔案照片）

303大停電，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利請辭獲准，董事長由經濟部次長曾文生代理，總經理由副總經理王耀庭接任；至於經濟部長王美花去留，行政院長蘇貞昌責成她督導強化電網韌性建設的計畫，才是負責表現。

★4月檢疫縮短為7天？ 陳時中：疫情控制就可能

國內COVID-19疫情好轉，入境檢疫天數從14天縮短為10天，外界關注4月檢疫可否縮短為7天，疫情指揮中心指揮官陳時中說，若邊境鬆綁後，國內疫情仍可控就有可能。

★台中火災6死 縱火房客、女屋主遭聲押禁見獲准

台中市中區一處大樓套房住宅6日發生火警造成6死、6傷，消防局表示，救災時發現樓梯間堆滿雜物，因煙囪效應造成整棟延燒，且頂樓加蓋悶燒形同烤箱，起火原因仍待釐清。檢警調查，鄭姓男租客近日與莊姓女屋主有租屋糾紛，鄭男縱火報復，警方詢問後將鄭男及莊女2人依公共危險罪嫌送辦。檢方以兩人罪嫌重大、有逃亡及勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，法官裁准。

★高中朝會不列出缺席 但可採適當且合乎比例管教

教育部發布「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，訂定每週全校集合活動（如朝會）最多1天，至少有4天早自習時間，由學生自主規劃運用，8月1日起實施。

★疫情以來首場軍禮迎貝里斯總理 蔡總統盼邦誼深化

總統蔡英文（右）9日以隆重軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（左）伉儷，並在總統府頒贈布里仙紐「特種大綬卿雲勳章」，雙方合影留念。中央社記者王騰毅攝 111年3月9日

總統蔡英文以隆重軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐，蔡總統說，兩國建交將滿33年，期待深化合作關係，持續提升邦誼。這也是疫情2019年底爆發以來，台灣首度迎接外國領袖國是訪問與首場軍禮歡迎儀式。

★國防部：年初迄今223架次共機擾台 較去年同期多

國防部副部長柏鴻輝表示，統計今年至上午止，共223架次共機擾台防空識別區，相較去年同期還多；另外，他也證實共機3月初在南海發生落海意外的機型為運8，但不清楚這架飛機是否曾擾台過。

★台美簽署69.9億軍購 新型野戰通信系統114年抵台

美國於民國109年宣布軍售台灣「野戰資訊通信系統」，不僅能在作戰時建立完整通訊，也可用於國軍在通訊不良地救災。根據政府採購網刊載，台美已正式簽署這項合約，決標金額約69億元，將在114年9月完成。

★RCA求償案 首波262人已獲發賠償金約5億多元

美國無線電公司（RCA）第1波工傷求償案，已有262人獲賠確定。高院更一審另判24人獲賠，其餘222人敗訴；案經上訴，最高法院判決24人獲賠5470萬多元確定，其餘222人發回高院更審。

★下週汽柴油估漲0.3、0.4元 95無鉛汽油逾7年新高

美國宣布禁止進口俄羅斯石油，國際原油價格持續飆升。台灣中油啟動油價平穩機制，預估14日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.3元、柴油0.4元；然而，發油量最大的95無鉛汽油衝破33元，創下2014年10月以來、逾7年新高。

★3/12本土增1例、境外移入增61例 無死亡

中央流行疫情指揮中心12日宣布，國內新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、61例境外移入病例，沒有新增死亡個案。