澳洲東岸暴風雨13死 20萬人撤離[影]

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澳洲近日遭暴風雨侵襲，東岸昆士蘭州、新南威爾斯州等地出現空前水災，一週來已有13人喪生。（圖取自twitter.com/Dom_Perrottet）

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（中央社澳洲溫莎3日綜合外電報導）澳洲救災部門今天下令20萬人自強烈暴風雨的路徑上疏散，這場暴風雨在澳洲東岸形成空前水災，一週來已有13人喪生，不過澳洲大城雪梨倒是並未出現最嚴重的洪災。

隨著水位迅速上升，當局對400公里沿海地區發布暴雨和強風警報，包括雪梨郊區。雪梨是澳洲第一大城，有500萬人口。

這道無法預測的暴雨鋒面順著東海岸從昆士蘭州（Queensland）緩慢南移到新南威爾斯州（New South Wales），造成嚴重破壞，河流和水庫決堤，洪水淹沒屋頂。

澳洲天氣公司Weatherzone的氣象學家多門西諾（Ben Domensino）說，雪梨以北數百公里外海有一個低壓系統，為此地區形成最大降雨，但倒沒有使雪梨降下令人生畏的雨勢。

專家預測，暴風雨將在4日減弱。

位於雪梨西南方的瓦拉甘巴大壩（Warragamba Dam）提供雪梨80%的用水，自2日凌晨以來不斷氾濫。

由於瓦拉甘巴大壩集水區的降雨量低於預期，壩水溢流高峰的預測今天下調將近一半。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110303