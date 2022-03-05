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俄烏戰爭 金磚銀行暫停向莫斯科提供貸款

2022/3/5 09:18（3/5 09:35 更新）
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金磚國家新開發銀行3日發表聲明，暫停向俄羅斯提供貸款和融資。圖為俄羅斯貨幣盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
金磚國家新開發銀行3日發表聲明，暫停向俄羅斯提供貸款和融資。圖為俄羅斯貨幣盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）隨著俄羅斯入侵烏克蘭局勢惡化，歐美國家對俄羅斯實施經濟制裁，金磚國家新開發銀行3日發表聲明，暫停向俄羅斯提供貸款和融資。

金磚國家新開發銀行（New Development Bank，簡稱NDB），又名金磚銀行，由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的「金磚國家」（BRICS）在2014年創立的國際性金融機構，是金磚國家為基礎設施和發展等領域項目，在世界主要金融市場以外獲得融資的替代選擇。

銀行發布的聲明內容指出：「鑒於不斷出現的不確定性和限制，新開發銀行決定暫停與俄羅斯進一步交易。做為一家國際機構，新開發銀行將繼續完全按照最高原則開展業務。」

銀行決定暫停批准俄羅斯提出的新項目及已批准項目的付款，但在聲明中沒有提到烏克蘭戰爭。

根據英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導，這是由新開發銀行行長、巴西經濟部前外貿和國際事務特別秘書特洛伊喬（Marcos Troyjo）做出的決定，事前沒有徵求巴西政府的意見。

報導指出，新開發銀行暫停與俄羅斯業務的主因是，在美國與歐盟實施一系列經濟制裁之後，俄羅斯預計難以履行財政承諾。由於新開發銀行透過國際銀行轉移和接受資金，在制裁期間，與俄羅斯的金融管道應該會受影響。此外，主要國際風險評等機構將俄羅斯評級從BB+下調為CCC-，也影響這項決定。

新開發銀行的聲明為俄羅斯獲得國際資金關閉另一種可能。

根據官方數據，新開發銀行已批准的俄羅斯項目總額為48億美元，相當於銀行自成立以來向成員國提供貸款總額290億美元的約17%。這筆錢被用於資助俄羅斯各地的基礎設施項目。

新開發銀行的決定受人關注，因為近日以來，金磚國家成員對公開譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有所猶豫：日前聯合國大會通過決議譴責俄羅斯的行動，金磚五國中，只有巴西投票贊成，中國、印度和南非棄權，俄羅斯當然投了反對票。

儘管巴西在聯合國擺明立場，但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）並未對公開譴責俄羅斯採取措施，只說「巴西最明智的立場是在衝突中保持平衡」，近日更多次提及巴西農業綜合企業高度依賴俄羅斯化肥的出口。（編輯：陳惠珍）1110305

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