烏東車站遭火箭攻擊50死 屍體橫躺街頭

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（中央社烏克蘭克拉莫托斯克8日綜合外電報導）俄軍發射兩枚火箭攻擊烏克蘭東部一座用於撤離平民的火車站，車站外屍體橫陳，地上並散落著行李和填充玩具。

民眾因擔心俄軍挺進烏克蘭東部，今天清晨法新社記者看到大批人群湧進克拉莫托斯克（Kramatorsk）車站，爭相逃亡。

一名女性一面在地上丟棄的物品堆中找尋她的護照，一面說：「當時我在車站中，聽到似乎是兩次爆炸聲，我衝到牆邊找掩護。」

她告訴法新社：「我看到有人渾身是血走進車站，地上到處都有人躺著，我不知道他們是否只是受傷或是沒命了。」

車站外，清一色平民裝束的20具遺體躺在塗有烏克蘭國旗黃藍2色的售貨亭旁邊，覆蓋著塑膠布，地面上是一片血泊。

車站附近有4輛汽車被燒成焦黑，連同落在一棟建築物旁的火箭的軍綠色殘骸，火箭上以白漆寫著俄文「為了我們的孩子」。

這場攻擊造成的死亡人數已增加到50名，包括5名兒童在內。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110408

俄羅斯軍隊8日發射火箭攻擊烏東車站，行李和填充玩具散落一地。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）