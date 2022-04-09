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中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
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疫情
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疫情73/300

上海增2.3萬本土病例 進行新一輪抗原篩檢

2022/4/9 09:56（4/9 10:18 更新）
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上海8日新增本土COVID-19確診病例2萬3624例，9日將再進行新一輪抗原篩檢。圖為3月上海進行第一次普篩。（中央社檔案照片）
上海8日新增本土COVID-19確診病例2萬3624例，9日將再進行新一輪抗原篩檢。圖為3月上海進行第一次普篩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯上海9日電）上海的本土疫情仍在上升期，根據通報，8日新增本土COVID-19確診病例1015例和無症狀感染者2萬2609例，總計達2萬3624例。上海今天將再進行新一輪抗原篩檢。

由於疫情不止，本土病例數字居高不下，加上密切接觸者及次密切接觸者累計近30萬人，使上海醫療及隔離設施面臨龐大壓力，至今已有1.2萬名密接及次密接者需轉到浙江省隔離。

上海市衛健委上午通報，8日總計新增本土確診病例1015例、無症狀感染者2萬2609例。總計病例數達2萬3624例。

據上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布，9日將在全市範圍內以居住社區為單位，再次展開新一輪抗原檢測。全市繼續實行分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7日在微博發文，當疫情廣泛在社區傳播後，要實現社會面清零，全員核酸檢測是最有效。而以清零為目的的核酸檢測，既要快又要全面。

他說，上海如果在2至3天內完成一輪全市全員核酸檢測，並連續展開3至4輪全市全員核酸檢測，理論上10天至兩週能實現社會面清零。（編輯：周慧盈）1110409

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