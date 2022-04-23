巴西結束衛生緊急情況 防疫措施大幅鬆綁

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西衛生部長奎洛加今天簽署結束COVID-19大流行引起攸關國家利益的突發公共衛生事件法令，將在30天過渡期後於5月22日正式生效。這項法令的影響將是改變限制個人自由的預防措施等。

奎洛加（Marcelo Queiroga）在記者會表示，這一變化不會影響健康監測的各種行動和資源分配，因為病毒會繼續傳播，公保系統會繼續提供病患初級保健和重症加護病房護理。

奎洛加強調，衛生部只是結束引起攸關國家利益的突發公共衛生事件法令，沒有違反世界衛生組織（WHO）宣告維持大流行狀態的立場。

奎洛加指出，緊急狀態結束的一個關鍵影響將是改變限制個人自由的預防措施，例如各州和市政府將取消戴口罩的強制性規定。

另一個影響是不再對進入封閉場所的民眾要求出示疫苗接種證明，因為超過74%的人口已完整接種2劑或單劑疫苗。

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奎洛加表示，衛生部還不確定2023年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫將針對全體民眾，還是只針對老人、醫護人員、孕婦和兒童；衛生部也不確定將繼續使用現有疫苗，還是其他具有對抗變異株效力的疫苗，「只有科學可以給這些答案」。

不過國家衛生委員會（CNS）發布技術說明，仍主張「從大流行安全過渡到未來的COVID-19流行情況」的措施，如維持在封閉和人群聚集的環境戴口罩的非藥物措施，且繼續要求疫苗接種證明，直到巴西每個州都達到至少80%的疫苗接種覆蓋率。（編輯：陳惠珍）1110423