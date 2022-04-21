以色列遇火箭攻擊派戰機轟加薩 緊張情勢再加劇

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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝分子從加薩（Gaza）朝以色列發射多枚火箭，以色列今天凌晨發動空襲作為回應，這是雙方自去年發生歷時11天的激烈衝突以來，緊張情勢再度加劇。

警方表示，一枚加薩發射的火箭昨晚落在以色列南部城市史德洛特（Sderot），導致一棟建築輕微受損，但未造成人員傷亡。這是近日第2起類似攻擊，目前沒有團體宣稱犯案。

目擊者和安全消息人士說，以色列午夜過後朝加薩中部進行反擊，促使這個遭圍困地區的武裝分子進一步發射至少4枚火箭。

以色列軍方在聲明中表示，以色列噴射戰機轟炸了一個軍事哨所和一處「存放製造火箭發動機所用化學原料」的地下設施。

掌控加薩地區的巴勒斯坦伊斯蘭團體哈瑪斯（Hamas）表示，他們朝以色列戰機發射多枚地對空火箭。

近一個月來，以巴持續發生多起致命攻擊事件，造成至少36人喪命。法新社提到，位於耶路撒冷舊城的艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），即猶太人的聖殿山 （Temple Mount），是當前緊張局勢的焦點。

數小時前，以色列警方才阻止大批猶太極端民族主義示威者接近耶路撒冷舊城的穆斯林區，以避免衝突進一步升級。

路透社報導，自3月以來，以色列部隊在突襲約旦河西岸的過程中殺掉至少29名巴勒斯坦人，巴勒斯坦襲擊者則在以色列各地的攻擊事件中殺死14人。外界擔心，情勢恐退回更廣泛的衝突。

今年緊張情勢之所以加劇，部分是因為穆斯林齋月時間正逢猶太教逾越節（Passover）和基督教復活節（Christian Easter）。

哈瑪斯在聲明中說，以色列的轟炸只會鼓勵巴勒斯坦人「抵抗占領並更加支持耶路撒冷及其人民」。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110421