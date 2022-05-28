0522-0528一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一週大事關注焦點：四方會談／印太經濟架構／澳洲新總理／德州小學槍擊案／伊拉克沙塵暴／紓困延長／鐵路法三讀／戴資穎擊敗陳雨菲

國際新聞

★拜登訪東北亞舉行四方會談 中俄軍機飛臨日韓周邊空域

美日印澳「四方安全對話」峰會24日在日本東京舉行，會後發表聯合聲明。內容記載，強烈反對改變現狀或升高地區緊張的任何威壓式、片面式的行動，這被認為是劍指中國。日本防衛省表示，中國空軍及俄羅斯軍方總共4架轟炸機24日共同編隊繞行日本領空以外的周邊空域。韓國媒體也報導，數架中國及俄國軍機數次進入韓國東部的防空識別區。分析指出，拜登這次亞洲行正式宣布「印太經濟架構」，並出席在日本舉行的四方安全對話，都被認為是為牽制中國的措施，中俄可能是故意選在此時進入韓國防空識別區進行軍演。

★13國加入印太經濟架構 美國有條件支持日本成為常任理事國

日本首相岸田文雄（前右）23日與來訪的美國總統拜登（前左）會談。（共同社）

美國總統拜登23日公布外界討論已久的「印太經濟架構」（IPEF），包括美國、日本、印度等13個國家已加入這項新的貿易倡議。日本首相岸田文雄23日與拜登會談，據NHK報導，兩人都認為有必要改革與強化包括安理會在內的聯合國，拜登也表明若能實現安理會改革，支持日本成為常任理事國。日美雙方將在經濟層面更進一步擴大與深化合作關係。岸田與拜登同意今年7月舉行所謂經濟版的「2加2會談」，由雙方外交及經濟部長參與。

★澳洲新任總理艾班尼斯矢言打擊氣候變遷與高物價 與中國關係將依舊艱困

艾班尼斯（左）23日宣誓就職成為澳洲新一任總理。圖右為澳洲總督赫爾利（David Hurley）。（圖取自facebook.com/AlboMP）

政治立場中間偏左的艾班尼斯23日宣誓就職成為澳洲新一任總理，矢言打擊氣候變遷、高漲的物價及不平等。澳洲與中國在貿易、COVID-19起源以及澳洲指控外國干預等議題上發生衝突後，兩國關係處於低點，艾班尼斯對中國的立場備受關注，他表示，澳洲與中國的關係將會依舊「艱困」。

★中俄否決安理會加強制裁北韓案 2006年以來首見

美國以北韓恢復試射彈道飛彈為由，帶頭推動聯合國加強制裁北韓，但中國與俄羅斯26日否決這項提案。安理會過去16年來逐步且一致同意加強制裁北韓，以切斷平壤發展核武和彈道飛彈計畫的資金，上次加強制裁平壤是在2017年。此後中國與俄羅斯持續推動基於人道理由鬆綁制裁，並關起門來拖延安理會制裁北韓委員會的部分行動，26日是兩國首度公開藉否決表達異議。

★德州小學21師生慘死槍下 NBA勇士教練怒批反槍枝管制議員

美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成19名孩童和2名成人死亡。圖為民眾25日在案發小學前拿著花束為死者祈禱。（美聯社）

美國18歲男子拉莫斯24日持槍攻擊德州一所小學造成21人死亡，包括19名學童，槍手隨後遭警方擊斃。這是美國今年第27起、也是近10年來最致命的校園槍擊案。官方數據顯示，槍擊已超越車禍，成為美國兒童和青少年的頭號死亡原因。認識拉莫斯的人透露，他沉默寡言，但偶爾露出一股暴戾之氣。這起大規模槍擊事件，再度掀起各界對槍枝、公共安全及擁槍權的辯論。NBA勇士教練柯爾在西區冠軍賽第4戰賽前記者會上激動拍桌，抨擊50名聯邦參議員反對加強槍管的法案。

★新疆鎮壓維族檔案外流 美國：虐行恐獲北京許可

德國明鏡周刊、 BBC等14家媒體24日同步曝光「新疆警察文件」，揭露維吾爾人被迫害的慘況。（圖取自BBC網頁bbc.co.uk）

德國明鏡周刊、 英國廣播公司等14家媒體24日同步曝光「新疆警察文件」，揭露維吾爾人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片、清真寺的監視器畫面、以及2900名被囚禁者的照片，可說是到目前為止中國鎮壓維族人最有力的證據。美國國務院發言人普萊斯表示，「我們很難想像」中國政府最高層級對這些事情會不知情。聯合國人權事務高級專員巴舍萊本週訪問新疆，遭人權團體和海外維吾爾人抨擊，指她被吸引到共產黨精心編排的行程中，包括與中國國家主席習近平進行交談。中國官媒事後宣稱，兩人在會談中共同肯定中國崇高的人權理想。

★烏東戰事進入最慘烈階段 哈爾科夫遭新一輪砲擊

烏克蘭表示，俄軍對第2大城哈爾科夫重新展開砲擊。圖為哈爾科夫一所學校25日遭到砲擊重創。（安納杜魯新聞社）

烏克蘭26日表示，俄羅斯軍隊砲轟烏克蘭東部頓巴斯地區超過40個城鎮，總統澤倫斯基指控俄國在頓巴斯地區執行「明顯的種族滅絕政策」。烏方並指出，烏東戰事已經升高到開戰以來最激烈的地步，包括戰略城鎮在內，當地多個巿中心遭俄羅斯軍隊進逼。此外，俄軍也對先前已恢復由烏軍控制的東北部樞紐哈爾科夫再度展開砲擊。烏克蘭27日說，烏軍恐須從東部盧甘斯克州最後一處抵抗陣地撤退，以免遭到俄羅斯軍隊俘虜。

★日本6/10開放外國旅行團入境 台灣及英美等國人士免篩免隔離

日本政府宣布6月1日起開放國外有旅行社領隊陪同的套裝行程觀光團入境，放寬對象國家依陽性率高低分紅黃藍等級，台灣、英國、美國等約100國都屬陽性率最低的藍色等級，入境日本時可免病毒篩檢與隔離。不過，由於交通部觀光局的禁團令仍未取消，現行台灣旅遊業者不能販售前往日本的旅行團行程。

★斯里蘭卡柴油大漲38%價位創紀錄 民眾排隊數天才加到油

圖為斯里蘭卡民眾18日在加油站前排隊買油。（美聯社）

深陷財政困境的斯里蘭卡24日大幅調漲燃料價格，來到創紀錄價位。公共交通普遍使用的柴油價格一口氣調漲38%。國家遭逢獨立以來最嚴重危機，2200萬人口苦不堪言。柴油、汽油價格過去6個月已分別上漲230%、137%。由於供給不足，排隊加油的駕駛人有時得等上好幾天，才加得到油。

★伊拉克一個多月內9次沙塵暴 機場關閉千人送醫

伊拉克24日在沙塵暴影響下關閉公共建築與機場。圖為22日伊拉克遭沙塵暴襲擊，交通能見度低。（安納杜魯新聞社）

伊拉克23日在沙塵暴影響下關閉公共建築與機場，這是伊國自4月中旬來第9度遭遇沙塵暴。伊拉克首都巴格達被巨大的塵雲包圍，平常交通壅塞的街道變得冷清，沉浸在一片怪異的橘色天光中。伊拉克衛生部表示，全國各地有逾1000人因呼吸系統問題送醫。

國內新聞

★5/28本土8萬835例 增127死、408例中重症

中央流行疫情指揮中心28日宣布，新增8萬835例COVID-19本土病例，中症增293例、重症增115例，其中127人死亡，再創單日新高，另增46例境外移入。

★快篩陽性即確診5/26起全民適用 須經醫師診療確認

中央流行疫情指揮中心表示，自26日起，修訂COVID-19病例定義，不分年齡、族群民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確定病例。

★紓困條例及特別預算 立院同意延長至112年6月

立法院會通過同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及其特別預算施行期間延長一年至民國112年6月30日。

★新一波振興經費345.6億 89.9萬人受惠

本土疫情未歇，國發會26日報告「因應疫情新一波振興作為」，2022振興措施為助產業、護勞工、減負擔等4面向，除加碼補助餐飲業業者規劃行銷方案，也協助觀光旅遊業者等，經費達新台幣345.6億元。

★立院三讀鐵路法 鬆綁規範促台鐵土地活化

為促進鐵路事業不動產開發，立法院會三讀通過修正鐵路法部分條文，明定國營鐵路機構經報准，可辦理國有不動產開發、處分或收益；為推動觀光鐵路，新法明定，鐵路機構得依觀光服務內涵收取費用。

★邱義仁交棒 蘇嘉全接台灣日本關係協會會長

台灣日本關係協會會長由邱義仁交棒給前總統府秘書長蘇嘉全（圖）。（中央社檔案照片）

台灣日本關係協會通過會長邱義仁請辭案，推舉前總統府秘書長蘇嘉全接任會長。蘇嘉全強調，經營台日關係就好比經營果園，只要不斷耕耘就能收穫甜美果實，未來將努力強化台日交流深度廣度。

★桶裝瓦斯凍漲、關鍵原物料減徵政策延至9月底

本土疫情持續，行政院長蘇貞昌26日在行政院會表示，為減輕業者營運壓力，將原先減徵關鍵原物料稅負至6月底的措施，延長至9月底；另外桶裝瓦斯凍漲也將延長至9月底。

★美麗島事件被告全獲平反 施明德林義雄罪名撤銷

促轉會23日平復施明德（圖）、林義雄及范政祐的刑事有罪判決。至此，美麗島事件案的被告已全部平反。（中央社檔案照片）

促進轉型正義委員會公告第10波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案以及武漢大旅社案等；平復施明德、林義雄、范政祐、黃天福、李逸洋、陳水扁等人的司法不法。

★國中教育會考結束 3413人確診改補考

國中教育會考22日結束，教育部長潘文忠在出闈記者會上表示，截至目前統計，共有3413名考生因確診COVID-19或快篩陽性等因素，須改參加補考，將會是疫情以來補考人數最多的一年。

★報東奧一箭之仇 戴資穎泰國羽賽擊敗陳雨菲摘金

台灣羽球一姐戴資穎（右）22日在泰國羽球公開賽擊敗中國好手陳雨菲（左）奪下后冠。圖為頒獎典禮後戴資穎和陳雨菲合照。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月22日

繼東京奧運後，台灣羽球一姐戴資穎與中國女將陳雨菲相隔9個月再度對決，戴資穎22日在泰國羽球公開賽決賽以21比15、17比21、21比12勝出，報了東奧金牌戰一箭之仇。