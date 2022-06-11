0605-0611一週大事

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一週大事關注焦點：美中防長雙邊會／英相強生保住政權／北韓頻射彈挑釁／納達爾法網14度封王／台灣第1劑疫苗涵蓋率破9成／外資回頭／台灣百科全書將出版／通膨吃掉薪資成長

國外新聞

★美中防長雙邊會各說各話 奧斯汀籲中國避免進一步破壞穩定

「香格里拉對話」亞洲安全會議10日在新加坡揭幕，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和首次面談。會談後，美國國防部表示，奧斯汀重申台海和平穩定的重要，並呼籲中國避免對台採取進一步破壞穩定的舉措。中國國防部則說，魏鳳和對奧斯汀重申「一個中國」是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」不可能得逞。

★英相強生挺過黨內逼宮保住政權 不信任票卻高於預期

英國首相強生6日晚間挺過黨內逼宮危機，但威信已大幅受創。（圖取自facebook.com/borisjohnson）

英國執政的保守黨議員6日晚間對黨魁、首相強生進行不信任投票，結果強生以211票對148票通關；然而不信任票高於預期，讓強生威信受損，保守黨內對他的態度也陷入分歧。在不信任案投票中，如果贊成讓強生下台的議員票數達180票門檻，他就必須辭職，強生挺過這場黨內逼宮危機後，至少一年內不會再面對同樣的挑戰。

★尹錫悅就任後3度遭北韓挑釁 韓美發射相應飛彈

北韓5日發射8枚飛彈，第3度挑釁上任不到1個月的南韓總統尹錫悅，南韓與美國軍方6日也發射相應等級的8枚飛彈，展示應對能力。尹錫悅6日在顯忠日紀念儀式演說表示，北韓飛彈及核問題已達到對朝鮮半島、東北亞地區，甚至全世界和平造成威脅的程度。他這番談話對北韓展現出與前任政府截然不同的強硬態度；不過專家認為，兩韓「強對強」的態勢讓平壤能合理化發展戰術核武、進行核武測試。

★俄烏在北頓內茨克激烈巷戰 澤倫斯基簽令制裁蒲亭

影片來源：中央社

俄羅斯與烏克蘭10日在烏東北頓內茨克進行激烈巷戰，兩軍皆稱重創對方。烏克蘭總統澤倫斯基簽署政令，制裁俄羅斯總統蒲亭與數十名俄羅斯高官，包括資產凍結和旅行禁令。中央社駐外特派記者林行健與鍾佑貞前往烏克蘭採訪，深入基輔、哈爾科夫、布查等地，直到6月初結束採訪任務，見證戰爭下烏克蘭人的團結堅韌、誓不屈服，並推出戰火百日系列報導。

★歐洲議會拒當壓迫新疆共犯 壓倒性通過禁止強制勞動產品進出

歐洲議會9日以壓倒性票數通過兩項關於新疆維吾爾人權的投票，一是要求執委會禁止透過強迫勞動製造與運送的商品進出歐洲市場；第二則是譴責中國對維吾爾族的反人道罪行。歐洲議會副議長暨國際貿易與人權委員會成員郝泰拉強調，歐盟是中國出口的第二大市場，「透過禁止強迫勞動產品進口，我們總算能制止剝削並保護中國與歐洲的勞工」。

★美國會暴動案首場聽證會 群眾滋事火爆畫面曝光

美國聯邦眾議院特別委員會9日舉行國會暴動案首場公開聽證會，會中公布未曾曝光的火爆畫面。圖為執法人員配戴攝影機拍下國會大廈外違法滋事民眾。（圖取自twitter.com/January6thCmte）

美國前總統川普支持者去年1月6日大舉直搗國會大廈，聯邦眾議院特別委員會9日舉行首場公開聽證會，會中公布未曾曝光的火爆畫面，鮮明描繪事發當下的紛亂。國會警察愛德華茲作證遇襲當天，有員警倒地、流血、嘔吐，地上可見鮮血，宛如戰爭現場。特別委員會兩黨最高代表之一、民主黨的湯普森指稱國會暴動是川普為繼續掌權而帶頭和協作，最終釀成1814年以來對國會大廈最嚴重的襲擊；共和黨的錢尼也重話批「川普召喚、組織暴徒，點燃這場攻擊」。

★孟加拉貨櫃場大火至少49死300傷 當局指控業者隱瞞放置化學品

孟加拉南部吉大港附近的B.M.貨櫃場5日發生大火，造成至少49人死亡，含9名消防人員，300名傷者中有十多人情況危急。當局6日指控貨櫃場營運商在化學物質爆炸造成毀滅性後果前，沒有告訴消防人員現場放置化學品，導致傷亡慘重。

★納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

西班牙網球名將「蠻牛」納達爾（圖）5日擊敗挪威好手路德，締造14次在法國公開賽封王紀錄。（圖取自twitter.com/rolandgarros）

西班牙網球名將「蠻牛」納達爾5日以6比3、6比3和6比0直落三擊敗挪威好手路德，締造14次在法國公開賽封王紀錄，並再寫歷史新頁，贏得生涯第22座大滿貫賽冠軍。36歲的納達爾也成為法網賽史上最年長的男子單打冠軍得主。

★歐盟統一充電線規格 Type C世代將全面到來

歐盟通過智慧型手機和平板電腦統一採用USB Type C充電規格，相關規定將於2024年秋季生效。歐盟擁有4.5億人口，充電規格統一為Type C可能影響全球智慧型手機市場。法人表示，此規範將帶動蘋果公司（Apple）的相關產品改採Type C充電線，預期Type C世代全面到來，連接器等相關供應鏈廠將大洗牌，但也可能加速蘋果發展無線充電。

★紐西蘭遏阻碳排 擬2025年起收牛羊打嗝費

紐西蘭政府8日公布一項為農業碳排定價的計畫草案，盼減少溫室氣體排放。由於牛羊打嗝會產生大量甲烷氣體，是紐西蘭碳排最大來源之一。人口500萬的紐西蘭，牛羊數量分別為1000萬與2600萬。根據政府和農場代表共同制定的計畫草案，農場主人2025年起須為碳排量付費。

國內新聞

★6/11本土7萬9598例 中重症446例、211死、MIS-C增5例

中央流行疫情指揮中心宣布，11日國內新增7萬9598例COVID-19本土病例，中重症增446例，其中211死亡。值得注意的是，新增5例兒童重症均為MIS-C個案，病況均改善或出院。

★今年前4月綠色債券發行逾200億 比去年同期增5.5倍

金管會統計，今年前4月綠色債券發行7檔、累計發行金額達新台幣234.16億元，發行規模相比去年同期大增5.5倍。

★第1劑疫苗涵蓋率破9成 南區空床率低加開專責病床

台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%大關。圖為新北市板橋車站開設兒童大型接種站，提供5至11歲兒童施打輝瑞兒童疫苗。（中央社檔案照片）

COVID-19疫情未歇，疫苗接種是預防重症死亡重要手段，台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%大關；針對疫情升溫的中南部，指揮中心要求南區5日完成病床加開，確保專責病床調配充足。

★終結連2月出走 3大原因外資回頭淨匯入近800億

外資終結先前連2月爆量淨匯出逾百億美元大量，5月轉為淨匯入近27億美元，折合約新台幣793億元。金管會分析，主因台灣總體經濟表現良好、台股具低本益比、高殖利率等優勢，外資對台股信心回穩。

★蔡總統：政府希望每年調高基本工資 會排除萬難

總統蔡英文6日說，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助；她強調，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

★補貼客運業者 擬依旅客數每人10元到100元計算

交通部規劃振興觀光及客運產業方案，初擬短中長途國道客運依旅客數每人補貼新台幣20元到100元，公路客運依旅客數每人補貼10元，由業者依搭乘數提相關單據向公路總局申請。

★誠品信義恐熄燈 大房東統一再取得商場23%持分

統一企業董事會8日敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，原租戶誠品信義店（圖）恐無法續租。（中央社檔案照片）

統一企業董事會敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，統一將透過樓層交換及部分現金的方式，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，原租戶誠品信義店恐無法續租而熄燈。

★讓台灣研究發聲 國際出版商將出版台灣百科全書

台灣研究促成世界想看見台灣，荷蘭學術出版商博睿（Brill）將出版台灣百科全書，委請中研院兼任研究人員蕭新煌任總編輯，百科全書將以台灣視野出發，預計明年秋天出版，盼為台灣發聲。

★蘇貞昌：去年公共工程執行率95.87% 創14年紀錄

行政院長蘇貞昌9日表示，去年公共工程執行率95.87%，是近14年來的最高執行率，加以去年決標金額來到新台幣6834億元，顯示疫情期間，公共工程仍順利推動。

★通膨吃掉加薪 前4月實質經常性薪資負成長6年來首見

今年以來通膨持續升溫，連帶吃掉薪資成長，主計總處公布1到4月實質經常性薪資為新台幣4萬1605元、年減0.23%，是6年來首度負成長。