0605-0611一週大事
一週大事關注焦點：美中防長雙邊會／英相強生保住政權／北韓頻射彈挑釁／納達爾法網14度封王／台灣第1劑疫苗涵蓋率破9成／外資回頭／台灣百科全書將出版／通膨吃掉薪資成長
國外新聞
「香格里拉對話」亞洲安全會議10日在新加坡揭幕，美國國防部長奧斯汀與中國國防部長魏鳳和首次面談。會談後，美國國防部表示，奧斯汀重申台海和平穩定的重要，並呼籲中國避免對台採取進一步破壞穩定的舉措。中國國防部則說，魏鳳和對奧斯汀重申「一個中國」是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」不可能得逞。
英國執政的保守黨議員6日晚間對黨魁、首相強生進行不信任投票，結果強生以211票對148票通關；然而不信任票高於預期，讓強生威信受損，保守黨內對他的態度也陷入分歧。在不信任案投票中，如果贊成讓強生下台的議員票數達180票門檻，他就必須辭職，強生挺過這場黨內逼宮危機後，至少一年內不會再面對同樣的挑戰。
北韓5日發射8枚飛彈，第3度挑釁上任不到1個月的南韓總統尹錫悅，南韓與美國軍方6日也發射相應等級的8枚飛彈，展示應對能力。尹錫悅6日在顯忠日紀念儀式演說表示，北韓飛彈及核問題已達到對朝鮮半島、東北亞地區，甚至全世界和平造成威脅的程度。他這番談話對北韓展現出與前任政府截然不同的強硬態度；不過專家認為，兩韓「強對強」的態勢讓平壤能合理化發展戰術核武、進行核武測試。
俄羅斯與烏克蘭10日在烏東北頓內茨克進行激烈巷戰，兩軍皆稱重創對方。烏克蘭總統澤倫斯基簽署政令，制裁俄羅斯總統蒲亭與數十名俄羅斯高官，包括資產凍結和旅行禁令。中央社駐外特派記者林行健與鍾佑貞前往烏克蘭採訪，深入基輔、哈爾科夫、布查等地，直到6月初結束採訪任務，見證戰爭下烏克蘭人的團結堅韌、誓不屈服，並推出戰火百日系列報導。
歐洲議會9日以壓倒性票數通過兩項關於新疆維吾爾人權的投票，一是要求執委會禁止透過強迫勞動製造與運送的商品進出歐洲市場；第二則是譴責中國對維吾爾族的反人道罪行。歐洲議會副議長暨國際貿易與人權委員會成員郝泰拉強調，歐盟是中國出口的第二大市場，「透過禁止強迫勞動產品進口，我們總算能制止剝削並保護中國與歐洲的勞工」。
美國前總統川普支持者去年1月6日大舉直搗國會大廈，聯邦眾議院特別委員會9日舉行首場公開聽證會，會中公布未曾曝光的火爆畫面，鮮明描繪事發當下的紛亂。國會警察愛德華茲作證遇襲當天，有員警倒地、流血、嘔吐，地上可見鮮血，宛如戰爭現場。特別委員會兩黨最高代表之一、民主黨的湯普森指稱國會暴動是川普為繼續掌權而帶頭和協作，最終釀成1814年以來對國會大廈最嚴重的襲擊；共和黨的錢尼也重話批「川普召喚、組織暴徒，點燃這場攻擊」。
★孟加拉貨櫃場大火至少49死300傷 當局指控業者隱瞞放置化學品
孟加拉南部吉大港附近的B.M.貨櫃場5日發生大火，造成至少49人死亡，含9名消防人員，300名傷者中有十多人情況危急。當局6日指控貨櫃場營運商在化學物質爆炸造成毀滅性後果前，沒有告訴消防人員現場放置化學品，導致傷亡慘重。
西班牙網球名將「蠻牛」納達爾5日以6比3、6比3和6比0直落三擊敗挪威好手路德，締造14次在法國公開賽封王紀錄，並再寫歷史新頁，贏得生涯第22座大滿貫賽冠軍。36歲的納達爾也成為法網賽史上最年長的男子單打冠軍得主。
歐盟通過智慧型手機和平板電腦統一採用USB Type C充電規格，相關規定將於2024年秋季生效。歐盟擁有4.5億人口，充電規格統一為Type C可能影響全球智慧型手機市場。法人表示，此規範將帶動蘋果公司（Apple）的相關產品改採Type C充電線，預期Type C世代全面到來，連接器等相關供應鏈廠將大洗牌，但也可能加速蘋果發展無線充電。
紐西蘭政府8日公布一項為農業碳排定價的計畫草案，盼減少溫室氣體排放。由於牛羊打嗝會產生大量甲烷氣體，是紐西蘭碳排最大來源之一。人口500萬的紐西蘭，牛羊數量分別為1000萬與2600萬。根據政府和農場代表共同制定的計畫草案，農場主人2025年起須為碳排量付費。
國內新聞
★6/11本土7萬9598例 中重症446例、211死、MIS-C增5例
中央流行疫情指揮中心宣布，11日國內新增7萬9598例COVID-19本土病例，中重症增446例，其中211死亡。值得注意的是，新增5例兒童重症均為MIS-C個案，病況均改善或出院。
金管會統計，今年前4月綠色債券發行7檔、累計發行金額達新台幣234.16億元，發行規模相比去年同期大增5.5倍。
COVID-19疫情未歇，疫苗接種是預防重症死亡重要手段，台灣第1劑疫苗涵蓋率已達90%大關；針對疫情升溫的中南部，指揮中心要求南區5日完成病床加開，確保專責病床調配充足。
外資終結先前連2月爆量淨匯出逾百億美元大量，5月轉為淨匯入近27億美元，折合約新台幣793億元。金管會分析，主因台灣總體經濟表現良好、台股具低本益比、高殖利率等優勢，外資對台股信心回穩。
總統蔡英文6日說，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助；她強調，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。
交通部規劃振興觀光及客運產業方案，初擬短中長途國道客運依旅客數每人補貼新台幣20元到100元，公路客運依旅客數每人補貼10元，由業者依搭乘數提相關單據向公路總局申請。
統一企業董事會敲定已協商超過一年的回收統一國際大樓持分案，統一將透過樓層交換及部分現金的方式，取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，原租戶誠品信義店恐無法續租而熄燈。
台灣研究促成世界想看見台灣，荷蘭學術出版商博睿（Brill）將出版台灣百科全書，委請中研院兼任研究人員蕭新煌任總編輯，百科全書將以台灣視野出發，預計明年秋天出版，盼為台灣發聲。
行政院長蘇貞昌9日表示，去年公共工程執行率95.87%，是近14年來的最高執行率，加以去年決標金額來到新台幣6834億元，顯示疫情期間，公共工程仍順利推動。
今年以來通膨持續升溫，連帶吃掉薪資成長，主計總處公布1到4月實質經常性薪資為新台幣4萬1605元、年減0.23%，是6年來首度負成長。
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