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今年前4月綠色債券發行逾200億 比去年同期增5.5倍

2022/6/5 19:29
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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會統計，今年前4月綠色債券發行7檔、累計發行金額達新台幣234.16億元，發行規模相比去年同期大增5.5倍。

因應國際趨勢，金管會近年積極推動綠色金融行動方案2.0，引導資金支援綠色及永續發展產業。根據金管會銀行局最新統計，截至今年3月底，本國銀行對綠能科技產業放款餘額達1兆4050億元，年增1697億元。

若看本國銀行對6大核心戰略產業中的綠電及再生能源產業放款，截至今年4月底餘額則高達2兆513億元。

金管會證期局揭露，今年前4月綠色債券累計發行7檔、累計發行金額234.16億元，相比去年同期僅3檔、36億元，發行檔數及規模同步上衝，發行規模更大增5.5倍。

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金管會保險局統計，截至今年4月底，保險業參與綠色產業聯貸金額達233.17億元，年增35億元；投資綠色債券達651.2億元，年增269.46億元；另金管會核准保險業投資綠能電廠累計金額則達147.79億元，年增6.75億元。

此外，為促進金融業因應ESG（環境、社會、公司治理）趨勢，金管會、金融研訓院、證基會、保發中心等單位正推動「永續金融評鑑」，預計今年底前公布指標，包含針對金融業共同面臨的風險訂定共通性指標，針對各行業不同風險及特性訂定分業指標等。（編輯：蘇志宗）1110605

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