上海疫情穩定受控 22日擴大復工復產

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上海官方宣布22日起部分公車路線、地鐵等大眾交通運輸復駛，另擴大復工復產。圖為20日晚間上海公車司機清潔外灘公車站。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）上海20日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例84例和無症狀感染者784例。官方宣布22日起部分公車路線、地鐵等大眾交通運輸復駛，另擴大復工復產，加快復工證申請和發放速度。

根據上海衛健委發布，新增本土確診病例84例和無症狀感染者784例，其中49例確診病例為無症狀感染者轉變，35例確診病例和784例無症狀感染者在隔離管控中發現。

隨著疫情降溫，相關的解封政策也持續推動，22日起恢復上海的跨區公共交通。軌道交通部分將首先恢復地鐵3、6、10、16號線，路面公車優先恢復273條線路。

依據相關規定，車站、車廂等處廣泛設置「場所碼」，乘客須掃碼乘車，並持48小時核酸陰性證明才能進站、上車。

另據上海證券報報導，上海官方20日發布「關於我市持續鞏固疫情防控成果有序復工復產的實施方案」，當中提及從22日至31日執行第二階段復工復產程序，將加快復工證申請和發放速度。

根據這份方案內容，第二階段除簡化企業復工申請的報備程序，加快復工證申請和發放外，也將逐步取消符合條件的區域，復工復產人員返回工作崗位的電子通行證管理要求。

此外，在第二階段期間，復工企業實施閉環管理，無疫情風險的企業與居住地點間實施兩點一線通行；有疫情風險的企業或社區推進點式復工。通過場所碼等工具及時監測進出人員健康資訊。這個階段根據市域交通恢復情況，復工員工可藉由公共交通方式通勤。（編輯：陳沛冰）1110521