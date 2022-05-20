封城重創製造業 上海4月工業總產值年減61.5%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海20日電）上海自3月底封城，製造業大規模停工衝擊經濟，根據上海市統計局發布，4月規模以上工業總產值人民幣1286.17億元（約新台幣5660億元），年減61.5%。

在經歷了超過1個半月的封城後，上海逐步推動解封措施，而更早一些，工業企業從5月初陸續接獲復產復工的通知。然而長時間的封控對於經濟及生產活動的影響劇烈，直接反映在上海4月的工業生產數據，幾乎所有類別的工業生產總值均大幅下降。

根據上海市統計局發布「2022年4月規模以上工業總產值」統計數據顯示上海市規模以上工業企業總產值為1286.17億元，較去年同期雪崩式衰退61.5%。若計算今年前4個月，年減幅度則為12.5%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這份統計進一步分析各工業產業類別的總產值，今年4月間僅石油與天然氣開採業的總產值呈現正成長，其餘的業別都是呈現衰退，其中重點工業如汽車製造業年減70.9%、運輸設備製造業年減88.9%。

根據數據顯示，若針對規模以上工業企業的規模再細分為大型、中型與小型企業三類，三者的總產值均呈現衰退。大型工業企業4月的總產值年減58%、中型工業企業年減57.7%，小型工業企業年減69.4%。（編輯：唐佩君）1110520