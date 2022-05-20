中國廣建永久性方艙醫院 河南商丘斥資6億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國堅持「動態清零」防疫，為提升收治隔離能力，多地投入興建造價高昂的永久性方艙醫院，勢必又要耗去大量財力。其中，河南省地級市商丘就斥資人民幣1.35億元（約新台幣6億元）。

中共黨刊求是雜誌16日刊發國家衛健委主任馬曉偉的署名文章，文中提出，收治隔離能力再加強，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、「永久性方艙醫院」、集中隔離點，把防控的人力物質資源備足備齊，確保一旦發生疫情迅速啟用。

其後，「永久性方艙醫院」躍為網路社群熱搜話題。

綜合騰訊新聞、健康時報等陸媒報導，自3月以來，中國國家衛生健康委員會相繼對外發文發聲，要求以地級市為單位，按照平時戰時結合原則，常規建設或改造一定數量的方艙醫院，每個省需要至少準備2至3家方艙醫院，人口規模超過800萬的城市，至少設置2000張床位的方艙醫院。

截至4月25日，中國大陸已建成和正在建設的方艙醫院近400家；不到一個月前，這個數字是82。

其中，河南省按照「寧可備而不用、不可用而不備」的原則，要求各地加強集中隔離點儲備，按照不少於40間/萬人口規模儘快儲備足夠數量的隔離房間，一旦有疫情發生，確保24小時內能啟用1/3，48小時能啟用1/2，3天內隔離房間可以全部啟用。

河南商丘近日傳出斥資1.35億元建設永久性方艙醫院，引發關注。商丘只是中國大陸333個地級市之一，普建造價相對高昂的永久性方艙，勢必還要耗費大量財力。

商丘方艙專案的擬定供應商—中鐵八局集團建築工程公司相關人士今天證實，該項目是永久性方艙，含隔離房間1009間，配套醫護、後勤人員房間及功能性房間416間，走道箱房間508間。

商丘市疫情防控指揮部辦公室工作人員指出，該方艙位於商丘市示範區第五人民醫院南邊，是當地第一個規模較大的隔離點。

參與多次方艙建設專案的美的集團樓宇科技事業部相關負責人周書灝此前指出，目前國內方艙有三種類型，臨時性方艙為快速隔離大量增加的無症狀傳染源；半永久性方艙兼顧隔離與治療功能；永久性方艙為具有完整的治療功能的負壓型重症方艙。

據報導，中國大陸多地已有或者準備在建永久性方艙醫院。其中，吉林第四方艙醫院，將成為永久性方艙，建設床位2120張。

報導提到，此前中央援建香港的竹篙灣永久性社區隔離及治療設施，也是永久性方艙醫院。

華創證券4月23日研報指出，方艙醫院的成本分為改建和新建兩種。改建的成本參考湖南婁底，單個床位成本為3.8萬元；如果是新建，參考最近多地數據，單個床位成本約為9.5萬元。

上海市官方4月9日指出，上海已建成方艙醫院100多個，一半來自改建，一半來自新建。華創證券指出，上海方艙醫院的投入約在160億元，約占2021年財政收入的2.06%。

報導稱，永久性方艙醫院設計建造的使用年限是50年，儘管造價相對高昂，但可避免臨時性方艙氣密性不好、隔音差、震動較強等缺點，並可從長遠角度考慮，處理疫情以來遇到的許多問題。（編輯：楊昇儒）1110520