更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：土耳其透露欲以3條件換取芬蘭瑞典入北約
首頁 / 兩岸

上海分階段復工復產 提氣泡式管理、點式復工

2022/5/19 12:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）上海今宣布，復工復產分兩階段推行。從現在至5月底，企業採閉環與半閉環管理，並提出以「氣泡式管理」與「點式復工」；另6月上旬，開放無疫情風險的企業與小區正常通行。

上海今天上午舉辦疫情防控記者會，上海市副市長張為作上述表示。

張為指出，上海復工復產分兩階段推行。第一階段，為至5月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產營運、「點式復工」，與「氣泡式管理」。

「點式復工」指的是，非生產性企業關鍵崗位的小部分員工，如憑證開具、研發、運維等崗位，在符合防疫規定的前提下，「點對點」返崗封閉工作不超過一週時間，再「點對點」返回社區。

而「氣泡式管理」指的是，具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤。

張為又說，第二階段從6月上旬開始，將根據全市疫情防控形勢，加快復工復產向縱深推進，持續擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。

張為並指，前期的復工復產對中小微企業感受度還不高、獲得感還不強。但是，企業一般具有人員密度高等特點，如果不能實現有效防疫，疫情極易流入、擴散甚至外溢蔓延，來之不易的復工復產以及防疫局面將被打破。

他表示，上海政府已要求各級產業部門加大力度聽取中小企業意見訴求，集中解決問題，也歡迎大家提出意見，力爭早日實現全面復工復產。

上海因實施「清零政策」，嚴厲的封控政策，導致物流不暢、民眾消費和企業生產經營都受到影響。在疫情趨緩的同時，近期不斷放寬防疫限制，社會逐步按下重啟鍵。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族