上海分階段復工復產 提氣泡式管理、點式復工

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（中央社台北19日電）上海今宣布，復工復產分兩階段推行。從現在至5月底，企業採閉環與半閉環管理，並提出以「氣泡式管理」與「點式復工」；另6月上旬，開放無疫情風險的企業與小區正常通行。

上海今天上午舉辦疫情防控記者會，上海市副市長張為作上述表示。

張為指出，上海復工復產分兩階段推行。第一階段，為至5月底之前，企業主要採取閉環或半閉環運行，主要管理方式包括封閉生產營運、「點式復工」，與「氣泡式管理」。

「點式復工」指的是，非生產性企業關鍵崗位的小部分員工，如憑證開具、研發、運維等崗位，在符合防疫規定的前提下，「點對點」返崗封閉工作不超過一週時間，再「點對點」返回社區。

而「氣泡式管理」指的是，具備條件的區在無疫情風險的企業與居住點間，經由企業班車實施兩點一線閉環通勤。

張為又說，第二階段從6月上旬開始，將根據全市疫情防控形勢，加快復工復產向縱深推進，持續擴大企業復工面，開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行。

張為並指，前期的復工復產對中小微企業感受度還不高、獲得感還不強。但是，企業一般具有人員密度高等特點，如果不能實現有效防疫，疫情極易流入、擴散甚至外溢蔓延，來之不易的復工復產以及防疫局面將被打破。

他表示，上海政府已要求各級產業部門加大力度聽取中小企業意見訴求，集中解決問題，也歡迎大家提出意見，力爭早日實現全面復工復產。

上海因實施「清零政策」，嚴厲的封控政策，導致物流不暢、民眾消費和企業生產經營都受到影響。在疫情趨緩的同時，近期不斷放寬防疫限制，社會逐步按下重啟鍵。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110519