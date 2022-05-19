上海日增700例 跨區交通擬22日逐步放寬

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）上海18日新增本土COVID-19確診病例82例和無症狀感染者637例。在疫情趨緩、逐步解封的背景之下，官方宣布從22日起逐步恢復跨區公共交通，4條地鐵線與200多條公車路線優先復駛。

上海市衛健委上午通報，18日新增的719例病例全數於隔離區中發現，社會面持續維持清零。

據上海市政府微信公眾號「上海發布」，上海市副市長張為上午出席疫情防控工作新聞發布會時宣布，擬從22日起恢復上海的跨區公共交通。

張為在會中說，在軌道交通部分將首先恢復地鐵3、6、10、16號線，路面公車優先恢復273條線路，以此為基本網路覆蓋所有中心城區，以及機場、火車站、三甲醫院和各區中心醫院。

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與此同時，將在車站、車廂等處廣泛設置「場所碼」，乘客須掃碼乘車，並持48小時核酸陰性證明才能進站、上車。

至於上海對外聯繫的鐵路交通，張為表示將在維持目前的防疫規範與基礎，即48小時內核酸陰性加上24小時內抗原陰性證明，或是24小時內核酸陰性證明才能乘車，逐步增加上海虹橋站、上海站到發列車數量；私人車輛與計程車等交通工具，正在同步研究恢復方案。（編輯：周慧盈）1110519