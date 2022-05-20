光寶科：上海加速復工 第2季比第1季好

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）光寶科總經理邱森彬今天表示，目前上海加速復工，雖物流還有問題，預期供應鏈要到6月底完全恢復，第2季營收受到影響，但預估仍會比第1季好，在成本反映下，毛利率及獲利也會比第1季好，下半年也會優於上半年。

光寶科今天舉行股東會，邱森彬在會後接受記者採訪時指出，大陸封城停工，對電子產業鏈造成重大衝擊，近期上海已加速復工，目前供應鏈約有70%復工，光寶科營運可望逐步擺脫封城影響。

邱森彬表示，目前看來5月營收受到的影響沒有4月大，有機會重回3月的水準，雖然成長幅度將低於原先預期的兩位數成長，第2季營收仍可成長，業外干擾減少，配合價格調整，毛利率及獲利會比第1季好。

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針對市場對通膨升息壓抑市場需求面的擔憂，邱森彬表示，NB整體需求的確在下滑，預估年減4%到6%，但下滑以消費型NB較多，商務NB需求則持續增加，因此支撐NB的整體營收表現並沒有下調，只是往後遞延。

展望後勢，邱森彬指出，目前雲端電源需求強勁，北美客戶在資料庫中心訂單持續增加，包括不可見光產品、車用充電樁新客戶及伺服器等都是下半年成長動能，目前感受不到衰退跡象，預估下半年會比上半年好。（編輯：蘇志宗）1110520