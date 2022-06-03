南太平洋角力戰 中澳外長分別走訪最後一站

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（中央社威靈頓3日綜合外電報導）澳洲和中國的外交部長今天抵達各自南太平洋訪問行程的最後一站，兩人最近分別出訪已然成為一次跳島式外交決鬥。

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）來到東加王國（Tonga），與總理索瓦萊尼（Hu'akavameiliku Siaosi Sovaleni）、國王杜包六世（Tupou VI）和其他官員會晤。她此次訪問東加的前3天，中國外長王毅才在東加進行過類似會面。

黃英賢和東加官員就該國1月間遭到毀滅性地震和海嘯襲擊後的重建工作和氣候變遷進行了討論。議程還包括具爭議性的區域安全問題。

黃英賢在東加首都努瓜婁發（Nuku'alofa）舉行的記者會上表示：「我們不是那種想要來告訴你們該怎麼做的政府或國家。」

她說，澳洲視自己為太平洋大家庭的一部分，「我們希望解決區域安全問題，這是太平洋大家庭的責任。我們將繼續與區域的朋友和夥伴交流」。

總理索瓦萊尼則表示，黃英賢在澳洲大選結束後走馬上任不過兩週，即決定前來訪問，令東加備感榮幸。他說：「這清楚表明澳洲政府對於加強雙邊關係並與我們這個地區交流的堅定承諾。」

與此同時，中國外長王毅預定今天下午飛往東帝汶之前，在巴布亞紐幾內亞與總理馬拉普（James Marape）和其他官員會晤。東帝汶是他這次8國行程的最後一站，也是南太平洋以外的第一站。王毅預定明天（4日）離開東帝汶。

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王毅原希望本週與10個南太平洋國家簽署一份雄心勃勃的多邊協議，涵蓋範圍從安全到漁業，無所不包。他無法就這項協議求得共識，但他與走訪的許多國家簽訂雙邊協議，已取得較小的勝利。

中國的外交努力，特別是在南太平洋安全方面，引起一些島國乃至坎培拉和華盛頓的深切關注。自中方倡議的協議消息曝光後，黃英賢已兩次走訪南太平洋地區，為澳洲爭取支持。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110603