中國威脅制裁紐西蘭 澳洲外長：損害自由貿易原則

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（中央社記者丘德真雪梨3日專電）澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，中國威脅對紐西蘭可能實施貿易制裁，已損害印太地區以「規則和規範」為基礎的自由開放貿易治理原則。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）5月31日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面。紐西蘭及澳洲輿論關注的是，中國在兩人會面後隨即表示反彈；多家媒體在相關報導中表示，中國威脅紐西蘭可能實施貿易制裁。

中國不滿的焦點，主要針對阿爾登與拜登會面後發表的聯合聲明──其中提到「強調台灣海峽和平穩定的重要性」，以及就新疆人權、香港自治受到侵蝕、南海問題，以及中國和索羅門群島簽署安全協議等議題表示關切。

根據中國外交部網站，中國外交部發言人趙立堅1日批評，指阿爾登與拜登的聯合聲明「抹黑中國同太平洋島國正常合作，蓄意炒作南海問題，並對台灣、新疆、香港等中國內部事務說三道四，粗暴干涉中國內政」。

紐、澳媒體報導，中國駐紐西蘭大使王小龍5月31日在一場演講中表示，紐西蘭在中國的「綠色、清潔、開放、友好」的「國家品牌」並「不是理所應當的」，而是藉由中、紐「雙方多年來的辛勤付出慢慢建立起來的」；對此，王小龍說「不應任之付諸東流」。

澳洲人報網站2日報導，王小龍的言論意味著中國威脅要「讓紐西蘭陪澳洲一起被放入冷凍櫃」；紐西蘭維多利亞大學（Victoria University）國際事務專家米勒（Geoffrey Miller）解釋，王小龍提到的「綠色、清潔」是指紐西蘭的農產品──即紐西蘭對中國出口的絕大部分產品。

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）網站2日報導，王小龍發言與2020年4月時任中國駐澳洲大使成競業向澳洲發表的警告類似；在成競業提出警告後，中國陸續針對澳洲多項產品實施貿易制裁。澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）2日指出，受到中國貿易制裁的澳洲產品總值高達200億澳元（約新台幣4190億元）。

美國華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）在紐西蘭的分公司所持有的新聞網站newshub.co.nz於2日報導，奧塔戈大學（Otago University）國際關係學者派特曼（Robert Patman）說，中國清楚地警告紐西蘭將可能遭受中國的貿易制裁。

澳洲人報網站今天報導，對於中國威脅紐西蘭可能實施貿易制裁的言論，黃英賢說多年以來，印太地區各國按照可預測的「規則和規範」（rules and norms）為基礎的自由開放貿易治理原則行事。她說中國針對澳洲的貿易制裁措施，已損害有關原則，澳洲政府對此表示關注。

針對中國外交官員的言論，紐西蘭政府至今仍低調處理；澳聯社（AAP）2日報導，紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）和外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）均表示，他們並不預期紐、中兩國的外交和貿易關係會進一步陷入爭議。（編輯：郭中翰）1110603