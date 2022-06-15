入境檢疫3+4後4天返家須地方政府同意 地點更換1次為限

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）入境檢疫3+4天新制今天上路，以同一地點完成為原則，但後4天如果要在自宅或親友住所自主防疫，須經自主防疫所在地的地方政府同意，並須1人1戶，地點更換1次為限。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，自今天起抵台的航班旅客，居家檢疫從7天減為3天，並接續4天自主防疫，每週限額2.5萬人次，前3天居家檢疫和後4天自主防疫新制，以同一地點為原則。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會表示，3天居家檢疫及4天自主防疫以同地點為原則，如自主防疫與居家檢疫不同地點，檢疫者應向自主防疫所在地的地方政府（申請單位依地方政府分工）提出申請，經同意簽具異動聲明書，始得變更地點，另地點更換以1次為限。

羅一鈞強調，4天自主防疫期間，家人不可回到這個地點共同居住，主要是考量COVID-19新型變異株境外移入威脅尚未緩解，3天檢疫期滿後接續的4天自主防疫期間也可能尚處於病毒潛伏期，為保護家人健康，入境檢疫者在3天檢疫及4天自主防疫期間處所，如為自宅或親友住所，仍須1人1戶。

至於選擇在防疫旅館進行自主防疫的民眾，羅一鈞說，入住防疫旅宿自主防疫者發生外出未歸情事時，防疫旅宿業者將會於外出次日上午通報地方政府。地方政府會進行相關調查以確認民眾有無違反自主防疫規範，經查如有違反規範，則依傳染病防治法第69條進行裁處。

6月15日起，民眾入境後，除了搭防疫車隊外，可由親友車輛接送，羅一鈞提醒，親友接送者應於入境檢疫申報時勾選「親友或機關團體車輛接送」，並請配合各航空站揭示的交通動線規劃辦理，以及參照防疫車隊防疫規範，有疑慮親友可以穿著適當防護裝備，落實各項防疫措施。（編輯：張芷瑄）1110615

（指揮中心提供）

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