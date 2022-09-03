0828-0903一週大事

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聯合國8月31日於人權事務高級專員巴舍萊（圖）離任前一刻發布延宕已久的報告，警告中國新疆地區有關酷刑等指控可信。（路透社）

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一週大事關注焦點：聯合國發布新疆人權報告／戈巴契夫逝世／日圓貶破24年新低／NASA火箭試射／美今年第五度對台軍售／瓜地馬拉外長訪台／基本工資調漲／莫德納次世代疫苗獲EUA

國外新聞

★離任前發新疆報告 聯合國官員：中國嚴重侵人權

聯合國一份有關中國新疆地區侵犯人權的報告，在原因不明情況下拖延數月未公布，直到8月31日聯合國人權事務高級專員巴舍萊離任前夕才發布。報告指出中國新疆維吾爾自治區當局對當地少數民族的待遇「可能」構成國際罪行，尤其是違反人道罪。巴舍萊表示，從中國政府應用各項反恐和反「極端主義」策略的脈絡看來，新疆「出現重大侵犯人權情事」。

★戈巴契夫病逝享耆壽91歲 帶蘇聯步入民主政治和平結束冷戰

前蘇聯領袖戈巴契夫8月30日晚間病逝，享耆壽91歲。（路透社）

前蘇聯領袖戈巴契夫8月30日晚間病逝，享耆壽91歲。戈巴契夫帶動改革風潮，執政期間領導蘇聯步入民主政治，結束冷戰。不過，戈巴契夫被自己主導的改革風潮吞沒，他在克里姆林宮當政期間，民族主義的力量促使蘇聯開始分裂，蘇聯解體後，他便喪失權力。儘管如此，他仍改變了全球數以億計人的生活。

★收逾400件請求 拜登政府宣布延續對中關稅

川普政府2018年對北京發動貿易戰，前後對約3700億美元的中國進口商品，課徵7.5%至25％的懲罰性關稅；相關措施原訂今年7月6日及8月23日滿4年後到期。美國貿易代表署（USTR）2日表示，收到逾400件來自美國企業及貿易協會要求保留對中國懲罰性關稅的請求，因此決定予以延長，接下來將啟動審查程序，檢視相關關稅措施。

★日銀維持貨幣寬鬆政策 日圓兌美元貶破140大關1998年來首見

日圓兌美元匯價1日創下24年來新低點，一度貶破140大關，來到140.13日圓兌1美元，為1998年以來首見。日本長期堅守貨幣寬鬆政策，日圓兌美元匯價從3月的115左右持續走貶，而美國聯邦準備理事會（Fed）則採取緊縮政策，聯準會與其他央行已陸續升息對抗俄烏戰爭助長的高通膨，因此導致日圓急劇的跌幅。

★巴基斯坦雨季降雨量超過往常10倍 逾1/3國土泡水

巴基斯坦6月中旬以來降下較往常多出10倍的雨量，造成嚴重洪災逾1/3國土泡水，至少1033人死亡。官方表示，今年季風降雨和洪水影響超過3300萬人，大約相當於巴基斯坦總人口的1/7，沖走了大面積農地上的重要作物，並損壞或摧毀100多萬戶民宅。聯合國秘書長古特瑞斯指出，巴國目前的洪水是「氣候災難」，並呼籲籌集1億6000萬美元應急基金。

★巴西亞馬遜雨林8月火災逾3萬起 12年來同期最糟

巴西國家太空署表示，旗下衛星今年8月記錄到雨林發生3萬3116起火災，而去年同期為2萬8060起。圖為8月31日亞馬遜地區火災。（法新社）

根據巴西官方2日公布的資料顯示，亞馬遜地區今年8月發生的森林火災是2010年以來同月份最嚴重，比一年前增加了18%。巴西國家太空署（INPE）表示，旗下衛星今年8月記錄到雨林發生3萬3116起火災，單在8月22日就記錄到至少3358起火災，這是自2007年9月以來最高的單日數字。巴西目前的森林砍伐情況也是歷來最糟糕，今年上半年已損失約3988平方公里，是自巴西國家太空署Deter衛星監測系統2016年開始收集資料以來的最高紀錄。

★IAEA派員常駐烏克蘭札波羅熱核電廠 拒為設非軍事區背書

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，核電廠周邊區域近來連遭砲擊，烏克蘭和俄羅斯當局互控對方動手。國際原子能總署署長葛羅西2日率團視察完核電廠後舉行記者會表示，核電廠的實體完整性「數度遭破壞」，對核電廠的攻擊「讓人無法接受」。他表示將有2名原能署檢查人員常駐，並回絕基輔所提要原能署支持設非軍事區。

★利比亞衝突死亡人數續增 專家嘆派系鬥爭無止境

利比亞總理德貝巴和前內政部長巴夏加各自領導的政府打對台，法新社報導，自8月26日晚起，雙方支持者之間爆發衝突，武裝團體互相開火，造成至少32人死亡、159人受傷，是自2020年停火以來利比亞首都的黎波里最嚴重的衝突。利比亞衝突情勢也讓國際油價攀漲，在8月29日升至7月底以來的最高價位。

★什葉派教士薩德支持者掀亂 伊拉克政治陷僵局

伊拉克去年改選國會以來，敵對什葉派系互鬥，政壇陷入僵局，導致國家遲遲沒有新政府、總理和元首。什葉派教士薩德8月29日宣布退出政壇後，支持者和對手「協調架構」人馬在首都巴格達「綠區」交火，軍方宣布從下午7時起全國宵禁。這場衝突造成造成23名薩德的支持者死亡，另有380多人受傷，薩德8月30日在中部城市納加夫發表談話，為了兩天的衝突向伊拉克人民道歉，並下令支持者撤離綠區。

★NASA巨型登月火箭3日二度試射 若成功將在太空停留37天

NASA預計3日二度試射巨型登月火箭。（圖取自NASA網頁nasa.gov）

美國國家航空暨太空總署（NASA）預計當地時間3日下午2時17分（台灣時間3日晚上10時17分）二度試射巨型登月火箭，NASA在8月29日第一次嘗試發射這枚登月火箭，但因為技術問題在最後一刻取消。如果發射順利，固定在火箭上方的獵戶座太空船將在太空停留37天，從距離月球表面約100公里的軌道繞行月球。最快在2025年，獵戶座太空船就能載送太空人再度登上月球，這將包括第一位登月的女太空人和第一位登月的非白人太空人。

國內新聞

★9/3本土3萬2529例 增42死、140例中重症

國內3日新增3萬2529例本土病例。圖為台北信義區民眾戴口罩撐傘外出。中央社記者張新偉攝 111年9月3日

國內COVID-19疫情升溫，今天新增3萬2529例本土病例，中重症增140例，其中42人死亡；另新增283例境外移入病例。最年輕死亡個案為長期臥床40多歲女性，沒接種過疫苗；另新增1例兒童重症腦炎，仍住院中。

★裴洛西訪台後美艦首通過台海 國防部：全程掌握

美軍表示，兩艘巡洋艦8月28日依據國際法航經台灣海峽，展現對印太區域承諾；國防部說，美艦由北向南航經台灣海峽期間，國軍全程掌握動態、狀況正常。這也是美國眾議院議長裴洛西訪台後，首次有美艦經過台海。

★總統府感謝美今年第五度對台軍售 落實安全承諾

總統府3日感謝美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」，今年第五度宣布對台軍售，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣安全的承諾。

★瓜地馬拉外長：任何情勢下都會站在台灣這邊

瓜地馬拉外交部長步卡羅2日結束訪台行程，他接受中央社專訪時強調，「無論情勢如何，瓜地馬拉都會站在台灣這邊」。中央社記者謝佳璋攝 111年9月3日

瓜地馬拉外交部長步卡羅2日結束訪台行程，他接受中央社專訪時強調，此次前來，瓜國總統特別親自請他向全世界與台灣人傳遞一個明確訊息，「無論情勢如何，瓜地馬拉都會站在台灣這邊」。

★111年染疫病逝累計破9000例 首驗出BA.5死亡個案

指揮中心指出，國內首次驗出BA.5死亡個案，是8月24日已公布的病逝者完成定序，為30多歲非本國籍女性，無慢性病，曾接種3劑疫苗。今年染疫病逝累計破9000例。

★驅離無效 金防部1日中午擊落一架無人機

陸軍金門防衛指揮部8月30日至31日接連兩天以實彈驅離4架次無人機。陸軍金門防衛指揮部表示，9月1日中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。

★戴資穎重返球后寶座 第6度登上世界第1

世界羽球聯盟8月30日公布最新世界排名，戴資穎（圖）擠下日本名將山口茜，生涯第6度登上世界球后寶座。圖為7月台北羽球公開賽，戴資穎向場邊球迷比愛心。（中央社檔案照片）

世界羽球聯盟（BWF）正式公布最新世界排名，上週在世界羽球錦標賽拿下銅牌的台灣羽球一姐戴資穎，再度擠下日本名將山口茜，生涯第6度登上世界球后寶座。

★基本工資調漲4.56% 月薪2萬6400元、時薪176元

勞動部1日拍板每月基本工資調高到新台幣2萬6400元、每小時基本工資調高到176元。（中央社製圖）

勞動部1日召開基本工資審議委員會，會後拍板明年1月1日起每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到新台幣2萬6400元，調幅為4.56%，時薪部分則比照月薪調幅，每小時基本工資從168元調高到176元，後續將報行政院核定。

勞動部長許銘春說，這是總統蔡英文執政以來第7年調漲基本工資，後續也將研擬補貼配套。

★石木欽懲戒案 懲戒法院二審改判撤職停止任用1年

前公懲會委員長石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭一審認定石木欽透過配偶買進聯亞股票有違失，罰俸1年。職務法庭二審2日改判撤職，並停止任用1年。全案確定。

★莫德納次世代疫苗獲EUA 18歲以上追加劑須隔3個月

衛生福利部食品藥物管理署2日召開專家會議，核准莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）次世代「二價疫苗」緊急使用授權（EUA），適用為18歲以上追加接種，間隔至少3個月。至於施打政策，食藥署藥品組專門委員林意筑說，要等到9月5日召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議後，才會有結論。