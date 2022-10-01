0925-1001一週大事

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一週大事關注焦點：蒲亭借非法公投併吞烏克蘭4州／北溪天然氣管遭炸藥破壞／義大利選舉右派獲勝／安倍晉三國葬儀式唱名台灣／入境0+7新制重點／張孝全黃秋生林家棟金馬爭帝／ PLG董事會拍板戴維斯以本土球員出賽／玉山艦交船

國外新聞

★蒲亭藉非法公投併吞烏克蘭4州 澤倫斯基申請加入北約

俄羅斯總統蒲亭9月30日在克里姆林宮宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。被俄軍占領的烏克蘭盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫松等4州，近日舉辦公投，俄國當居稱4州民眾透過公投決定加入俄羅斯聯邦。對此，歐盟強烈譴責俄國併吞占領區，稱永遠不會承認「非法」公投，並將加強制裁。另外，烏克蘭總統澤倫斯基9月30日宣布申請加入北大西洋公約組織，他表示，只要蒲亭在位就不會與俄國協商。

俄羅斯總統蒲亭9月30日宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖。歐盟稱永不承認非法公投。（中央社製圖）

★北溪天然氣管遭炸藥破壞 德情報單位：幕後黑手指向俄羅斯

俄羅斯從波羅的海連接至德國的北溪1、2號天然氣管線疑因爆炸導致外洩。德國情報單位研判，爆炸威力相當於500公斤的黃色炸藥，如此高強度的爆炸非恐怖分子所為，只有「國家」才有能力主導，幕後黑手可能是俄羅斯。專家表示雖然這恐為史上最大單一甲烷外洩事故，但不致對氣候變遷造成重大影響。

★義大利選舉右派獲勝可望迎史上首位女總理 新政府料持續抗中挺台路線

右派義大利兄弟黨贏得國會大選最多席次，45歲的黨魁梅洛尼可望成為義大利史上首位女性總理。義大利在2019年成為第一個參與中國「一帶一路」計畫的G7國家，後來卻數次否決中資併購，似乎反映出義大利的中國夢覺醒，並且轉而支持台灣，即將帶領新政府的梅洛尼料將延續抗中挺台的新路線。

義大利兄弟黨黨魁梅洛尼（圖）有望成為義大利史上首位女性總理，預料將延續抗中挺台的路線。（路透社）

★安倍晉三國葬儀式唱名台灣 日相岸田讚揚前任勇氣

日本已故前首相安倍晉三國葬9月27日下午在日本武道館舉行，場內播放回顧安倍從政以來關鍵談話與重大政績的影片，出席人士也依序上台獻花，媒體鏡頭捕捉到遺孀安倍昭惠數度落淚送別夫婿。首相岸田盛讚安倍執政時提出的「自由且開放的印度太平洋」，並稱讚安倍是有勇氣的人。另外，在各國代表獻花時，日本政府以「台灣」稱呼台灣代表團。

日本前首相安倍晉三國葬在上台獻花時刻，日本政府以「台灣」唱名。右排左起為謝長廷、蘇嘉全、王金平。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日

★颶風伊恩橫掃美國佛州至少12死 百萬戶停電

4級颶風伊恩肆虐佛羅里達州，造成至少12人死亡。美國總統拜登表示，這可能是該州史上最致命的一場颶風。伊恩是有史以來襲擊美國的最強風暴之一，截至9月29日下午，大約230萬用戶停電，數家醫院停水，數以千計民眾受困家中。

圖為邁爾斯堡因颶風伊恩過境被吹毀的碼頭。（路透社）

★北韓一週4度試射彈道飛彈 南韓：嚴重挑釁

南韓、日本和美國加強聯合軍事演習以對抗北韓之際，南韓軍方稱北韓10月1日清晨發射2枚彈道飛彈，是這個擁核國家本週第4度試射飛彈。美國副總統賀錦麗9月29日結束訪問南韓行程，訪韓期間她前往分隔南北韓、戒備森嚴的非軍事區。北韓近日接連試射飛彈，凸顯區域持續存在的緊張情勢。

★韓國10月起入境後免做PCR 加拿大解除所有入境防疫限制

各國邊境防疫逐步鬆綁，韓國宣布，10月1日起免除國際旅客入境後一天內需做COVID-19 PCR檢查的要求，持短期簽證旅客若入境3日內出現疑似症狀，需至醫院自費檢查。加拿大政府也將於10月1日起對入境旅客解除所有COVID-19防疫限制，並且取消篩檢、檢疫及隔離要求。另外，香港9月26日起對海外及台灣來港人士實施「0+3」檢疫安排。

★尼加拉瓜外交部宣布與荷蘭斷交 歐盟大使被列為不受歡迎人物

尼加拉瓜外交部發布聲明表示，尼加拉瓜9月30日中止與荷蘭的外交關係。法新社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉稍早指控荷蘭採取「干涉主義」政策，說他在得知荷蘭不會出資建造先前承諾的一家醫院後，他不再想跟荷蘭維持關係。尼加拉瓜官員本週稍早宣布將歐盟大使列為「不受歡迎人物」，並說尼加拉瓜不會接受新的美國大使，種種舉動使得奧蒂嘉與國際社會間的緊張關係升高。

法新社報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（圖）指控荷蘭採取「干涉主義」政策，說他在得知荷蘭不會出資建造先前承諾的一家醫院後，他不再想跟荷蘭維持關係。（路透社）

★賈吉達成單季61轟平美聯紀錄 普侯斯生涯700轟出爐

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重砲賈吉9月28日在對藍鳥第7局上半揮出左外野方向全壘打，追平美聯單季最多轟的第61號全壘打出爐，終場洋基8比3擊敗多倫多藍鳥。本季結束就要退休的「生化人」普侯斯9月23日單場雙響，達成生涯700轟里程碑，成為MLB史上第4人。

紐約洋基重砲賈吉（前）9月28日敲出追平美聯單季最多轟的第61號全壘打。圖為洋基隊9月18日對戰釀酒人，賈吉敲出第58轟。（美聯社）

★NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

美國國家航空暨太空總署的「雙小行星改道測試」太空飛行器9月26日撞擊一顆名為「迪莫弗斯」的小行星，這項歷史性測試有助建構人類阻止宇宙物體毀滅地球生命的能力。由於飛行器體積小約100倍，迪莫弗斯被撞後不會粉碎，這猶如拿高爾夫球車砸大金字塔，頂多撞出一個坑。這是世上第一個行星防禦測試任務的撞擊證實達成。

國內新聞

★112年度基本工資補貼方案 有望不再區分業別

112年度基本工資補貼方案正由勞動部、經濟部跨部會討論中。官員表示，補貼方向、金額、經費尚未確定，但這次是否不再區分業別，僅以受疫情影響為補貼門檻或標準，的確是討論方向之一。

★入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

在民眾引頸期盼下，國門終於要開了。行政院長蘇貞昌宣布，10月13日起入境0+7免居家隔離，開放每週入境15萬人次。本土疫情方面，確診病例感染Omicron BA.5變異株已占絕對多數，指揮中心表示，BA.5驗出占比已從上週的59.2%升至80.6%；另外，實驗室在重症個案中首度驗出BA.5兒童腦炎病例。

因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，9月29日是第一階段調整上路首日，返台旅客表示，從下飛機到出關搭計程車，大約只花費半小時的時間，速度相當快。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月29日

★全球需求大幅降溫 8月製造業景氣燈號續亮黃藍燈

台經院公布8月營業氣候測驗點，受到全球景氣下行、國際局勢混沌等影響，三大產業測驗點齊跌，製造業更下探逾2年新低。主要國家央行加速升息，強力緊縮的政策讓全球需求大幅降溫，連帶影響台灣經濟動能。台經院公布的8月製造業景氣燈號續亮代表低迷的黃藍燈，分數也持續下滑。

★金馬獎港片智齒入圍14項大贏家 張孝全黃秋生林家棟爭帝

第59屆金馬獎公布入圍名單，港片「智齒」入圍14獎成為大贏家；影后由「燈火闌珊」張艾嘉對上「咒」蔡亘晏相爭；影帝則是黃秋生、林家棟、張孝全及游安順角逐。在Netflix紅遍海外的恐怖國片「咒」則入圍13個獎項，包含最佳劇情片、最佳導演、最佳女主角等獎項；特別的是6歲童星黃歆庭入圍最佳新演員獎，創下金馬獎最佳新演員年齡最小入圍者紀錄。

第59屆金馬獎9月27日公布入圍名單，最佳男主角由「罪後真相」張孝全（左）、「白日青春」黃秋生（右）、「智齒」林家棟、「一家子兒咕咕叫」游安順及「窄路微塵」張繼聰角逐。圖為劇照。（金馬執委會提供）

★戴維斯身分認定爭議 PLG董事會拍板以本土球員出賽

PLG 9月28日召開董事會，針對歸化球員相關議題進行討論，會議結束後，聯盟發布聲明指出，雖然規章細則還未出爐，不過可確定的是，新賽季戴維斯仍以本土球員身分出賽。

★IMD數位競爭力評比台灣排第11名 8指標全球前3

瑞士洛桑管理學院（IMD）發布2022世界數位競爭力調查評比，台灣排名第11名，為歷年來次佳表現；其中有8項個別指標排名全球前3名，此外「政府應對網路安全能力」首次評比獲得第9名。

★蔡總統謝蓬佩奧重視台灣 邀台商讓世界看見台灣力量

總統蔡英文9月28日出席世界台商聯合總會，感謝前美國國務卿蓬佩奧對台灣的重視，也邀請台商一起拚外交、擴大全球經濟布局，讓世界看到台灣良善力量和經濟力量。

總統蔡英文（右2）9月28日上午在高雄萬豪酒店出席「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，與前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）（右1）致意。左1為高雄市長陳其邁。中央社記者董俊志攝 111年9月28日

★美眾院版台灣政策法案出爐 擬提供5年65億美元軍援

美國眾議院共和黨人9月28日提出眾院版「台灣政策法案」，相較參院外委會月中通過的版本，眾院版保留敏感外交條文，包括AIT處長任命須參院同意，但同樣計劃未來5年提供台灣65億美元軍援。

★楊金龍：任內不會外匯管制 調節匯率疏導勝阻擋

中央銀行總裁楊金龍9月29日在立法院重申對於外匯管制的立場，他強調「任內都不會實施外匯管制」；面對大環境導致新台幣跌跌不休，他也指出，洪水要來擋也擋不住，疏導的效果或許會比阻擋好。

★玉山艦交船 總統：強化自我防衛能力才有真正和平

總統蔡英文9月30日主持台船承建、海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」交艦典禮表示，對於中國的軍事威脅，唯有強化自我防衛能力，才有真正的和平。落實國防自主，讓國軍有最好的裝備捍衛國家，是不變的政策和決心。