韓國10月起入境後免做PCR 有症狀旅客自費檢查

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韓國當局宣布，10月1日起免除國際旅客入境後一天內需做COVID-19 PCR檢查的要求。圖為韓國仁川機場。（路透社）

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國今天宣布，10月1日起免除國際旅客入境後一天內需做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢查的要求，持短期簽證旅客若入境3日內出現疑似症狀，需至醫院自費檢查。

韓國中央災難安全對策本部今天宣布上述新措施，繼免除入境後隔離、入境前PCR採檢要求等規定後，實際上全面解除入境防疫規定。

據當局統計，境外移入確診案例占比從8月的1.3%降至9月的0.9%，加上近期占大宗的BA.5變異株致死率低，因此決定全面解除入境防疫規定，但韓國國民及持長期居留簽證者入境後3天內仍能至衛生所免費採檢，持短期簽證的外籍旅客出現疑似症狀時必須自費採檢。

若出現致死率較高的新型病毒株等狀況發生時，當局不排除恢復入境防疫管理規定。

韓國近期單日新增COVID-19確診人數多維持在1到3萬例上下，較先前大幅減少，29日新增2萬8497例，較前一天減少2000多例，較一週及兩週前分別減少600及2萬3000多例。

當局指出，代表傳染可能性的基本再生指數已連續5週維持在1以下，代表疫情未再擴散，雖然冬季可能出現流感與COVID-19疫情同時擴散的狀況，但防疫重點將集中於感染可能性較高的10多歲年輕族群。（編輯：林憬屏）1110930