1016-1022一週大事

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英國首相特拉斯20日宣布辭去保守黨魁一職，將帶領看守內閣至執政黨選出新的黨魁，由新人以首相身分組織新的內閣。（路透社）

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一週大事關注焦點：特拉斯成英任期最短首相／烏克蘭首度全國限電／中共新中委名單／Meta推閩南語英語AI翻譯／張忠謀任APEC領袖代表／金管會限空令／新台幣再現32元／第57屆金鐘獎

國外新聞

★特拉斯在位僅6週請辭 成英國任期最短首相

就任僅6週的英國首相特拉斯20日宣布，她已向英王查爾斯三世呈請辭去保守黨黨魁一職，成為史上任期最短的英國首相。特拉斯上任前承諾將以果斷措施解決英國的經濟問題，但相關措施卻出現髮夾彎，她先是緊急撤換財政部長，最後自己也在排山倒海的壓力下請辭。保守黨立即展開提名新任黨魁的流程，選舉結果最快24日揭曉，與特拉斯角逐黨魁職務落敗的前財政大臣蘇納克、前首相強生、前國防部長摩丹特等人被視為可能接任的人選。

英國首相特拉斯20日宣布辭去保守黨魁一職。（中央社製圖）

★俄疑用伊朗製無人機襲基輔 烏克蘭首度全國限電

烏克蘭首都基輔17日再傳爆炸聲響，烏國政府稱俄軍使用的是伊朗製無人機，但伊朗否認。部分歐盟國家呼籲，若確定德黑蘭當局涉入俄烏戰爭，應對伊朗發動新制裁。俄羅斯連日發動飛彈和無人機攻擊，摧毀烏克蘭約三分之一的發電廠後，導致冬季降臨時停電停水。烏克蘭20日首度限制全國用電。另一方面，烏克蘭反攻出現進展，路透社赴烏軍在赫松北邊的軍事陣地採訪，烏軍說，近期俄方炮火及裝甲部隊行動減少，顯示正面臨嚴重人力、補給和硬體困境。

俄羅斯近日以飛彈和無人機加強攻擊烏克蘭電力和水利基礎設施，導致烏克蘭在冬季降臨時停電停水。圖為11日利維夫市中心街道停電景象。（路透社）

★習近平20大報告提安全鬥爭次數增 涉台內容含一中原則九二共識

中共總書記習近平16日在20大發表報告，分析其關鍵字，安全出現50次、17次提到鬥爭，自由僅出現一次；學者認為，這則報告的基調是以「鬥爭」取代改革，「安全」取代開放。報告中涉及台灣議題部分，談及新時代黨解決台灣問題總體方略、「和平統一、一國兩制」，以及一個中國原則和「九二共識」。22日中共20大舉行閉幕會，大會宣讀黨章修正案時，在有關涉台部分寫入了堅決反對和遏制台獨。中共新一屆中央委員出爐，現任政治局常委李克強、汪洋、栗戰書、韓正未能連任。其中李、汪較出乎預料，代表「大勝版」入常名單贏過「妥協版」，「習家軍」可望掌控政治局常委會。

中共新一屆中央委員，現任政治局常委李克強（右1）、汪洋（左2）、栗戰書（右2）、韓正（左1）未能連任。（左圖1、右圖2中央社檔案照片；左圖2、右圖1中新社）

★旅英港人示威遭中使館人員圍毆 掀外交官豁免權問題

中國駐英國曼徹斯特總領事館外16日發生衝突，在總領事館外抗議中共20大的港人，被拖入領事館內圍毆。中國總領事鄭曦原接受英國媒體訪問時，承認曾對示威港人施暴。BBC引述律師表示，據「維也納領事關係公約」領事享有外交豁免權，而目前英國政府可要求中國召回鄭曦原或驅逐他出境。

中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原承認16日曾對抗議中共20大的港人施暴，BBC引述律師表示，目前英政府可要求中國召回鄭曦原或驅逐他出境。（路透社）

★美國疫後經濟復甦 政府預算赤字創歷年最大降幅

美國政府21日說，在COVID-19疫情後復甦和救濟支出減少的背景下，美國預算赤字在過去一年減半至1.4兆美元，創歷年來最大降幅。總統拜登稱讚這一大降幅是經濟復甦的證明。官員在聲明中補充表示，美國已恢復在疫情期間流失的所有工作。

★查德民眾上街要求民主遭暴力鎮壓 約50死300傷

非洲中部國家查德20日有數以百計的人走上街頭，要求加快轉型為民主統治，然而卻遭維安部隊暴力鎮壓，造成約50人死亡，將近300人受傷。查德政府已宣布進入緊急狀態，以及晚間6時至上午6時實施宵禁，不過總統日前已因洪災宣布緊急狀態。

非洲中部國家查德20日有數以百計的人走上街頭，要求加快轉型為民主統治，然而卻發生暴力事件，造成約50人死亡。（Hyacinthe Ndolenodji/via 路透社）

★日本防衛省罕見公布飛彈不足 分析指意增國防預算

日本防衛省21日罕見公布，根據試算目前用來攔截彈道飛彈的飛彈數僅達必要量約6成。有鑑北韓及中國持續研發飛彈，日本一旦遭受攻擊有可能無法充分攔截，防衛省稱「希望盡速改善」。日媒分析，防衛省有意訴求擴充飛彈攔截能力必要性，增加預算編列金額。

★希臘土耳其邊界發現92難民幾乎全裸 疑被迫渡河越境

希臘、土耳其邊界近日發現92名、幾乎全裸的難民。希臘警方發布聲明指出，根據這群人的證詞，他們被3輛土耳其軍車載到兩國交界，然後被命令上船前脫掉衣服。聯合國難民署稱這起事件令人震驚，對相關影像「深感痛心」，已要求進行緊急調查。

希臘16日指出，希臘與土耳其邊界處近日出現92位幾乎全裸的移民，其中一些人身上還有瘀傷。（圖取自twitter.com/nmitarakis）

★奈及利亞遭遇10年來最大洪災 逾600人喪生

奈及利亞爆發10年來最嚴重洪災，根據16日發布最新死亡統計，已知有600多人喪生。奈及利亞人道事務部表示，洪災也迫使130多萬人離開家園。米商警告說，毀滅性洪災可能衝擊奈及利亞的米價。世界糧食計劃署（WFP）和聯合國糧農組織（FOA）表示，奈及利亞是面臨災難性飢荒的6個高風險國家之一。

★Meta推AI翻譯工具 閩南語跟英語可即時互譯

臉書母公司Meta宣布推出首創由人工智慧（AI）技術支援的閩南語（或稱台語，臉書稱為福建話）、英語即時互譯系統。以往的AI翻譯工具，必須利用大量的書寫文字來訓練AI模型，閩南語大多以口語溝通，並無通用的標準的書寫文字，無法以傳統的方式打造翻譯工具，因此包括台裔工程師陳鵬仁在內的研發團隊開發全球第一個由AI技術支援的「口語對口語」翻譯系統。

網路科技公司Meta 19日宣布建立一套人工智慧系統，可讓台灣常用的閩南話（台語）和英語互譯。（圖取自facebook.com/zuck）

國內新聞

★蔡總統宣布張忠謀任APEC領袖代表 盼傳達台灣3立場

總統蔡英文宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，出席今年在泰國舉行的APEC經濟領袖會議。蔡總統說，張忠謀是無可取代的不二人選，希望向APEC成員訴求3項重要立場。張忠謀則表示，會充分利用這種機會傳達台灣的立場及尋求大家的支持。媒體詢問，張忠謀在APEC是否會主動與習近平接觸，國安會副秘書長徐斯儉表示，在這樣的國際場合，相信張忠謀會以一貫的合乎禮儀的自然方式與各國領袖互動。

2022亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷舉行。總統蔡英文（中）20日上午宣布由台積電創辦人張忠謀（左）再度出任領袖代表。右為張忠謀妻子張淑芬。中央社記者鄭傑文攝 111年10月20日

★金管會實施限空令 個股跌幅達3.5%隔日禁空

台股21日在台積電等權值股跌勢擴大下，指數終場下跌126.9點，收在12819.2點，成交金額創近2年新低。金管會緊急宣布加碼實施「限空令」，自21日起，當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。

金管會今宣布，21日起當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空。（中央社檔案照片）

★新台幣睽違近6年再現32元 專家估強勢美元今年底可望觸頂

美國聯準會高舉鷹派大旗，美元氣勢如虹，引爆亞幣競貶潮，新台幣兌美元匯率19日正式失守32元整數大關，創下近6年新低紀錄。專家分析時空環境的1同2異，指出新台幣近來狂貶，聯準會「暴力升息」致美元獨強是關鍵。專家預料美元指數可能在今年底觸頂，明年第1季陷入盤整，下半年開始回落。

★史瓦帝尼國王：台灣無法入聯 全球進展少了重要元素

總統蔡英文21日以軍禮歡迎史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世訪問團；恩史瓦帝三世表示，只要台灣還無法參加聯合國，全世界就少了全球進展的重要元素。恩史瓦帝三世呼籲，聯合國團結一致並且認知到台灣有許多經驗和知識可與全球社群分享。

非洲友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（前左）率團訪台，總統蔡英文（前中）21日上午在總統府前主持軍禮，歡迎恩史瓦帝三世與王妃瑪希娃瑪（Inkhosikati LaMashwama）（粉紅衣者）等一行。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日

★習近平20大發言 外交部：不接受中共片面設定

中共總書記習近平發表20大報告，重提爭取和平統一以及決不承諾放棄使用武力等。外交部次長俞大㵢17日表示，台灣「不接受」中共的片面設定；外交部立場與陸委會一致，台海與區域和平穩定是兩岸共同的責任。

★龔明鑫：今年台灣人均GDP勝日韓 IMF估明年也有機會超越

國際貨幣基金估算，今年台灣人均GDP可望首度超越日本，也把韓國甩在後頭，成為東亞第一。行政院國發會主委龔明鑫表示，這情況不會如曇花一現，因為IMF估計2023年台灣還是會持續領先日本與韓國，明年台灣人均GDP預估可達3萬6834美元，超過日本的3萬5034美元跟韓國的3萬4767美元。

國際貨幣基金（IMF）估算，台灣今年人均GDP將成長到3萬5510美元（約113.2萬台幣），超越日本、韓國，成為東亞第一。圖為台北市信義區街頭。（中央社檔案照片）

★台美貿易倡議 楊珍妮：盼今年底達成部分早收清單

行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮17日表示，台美正在討論「台美21世紀貿易倡議」第一回合談判時間及地點，雙方希望明年底對11項議題達成共識，今年底先達成若干早收清單。

★確診者能否投票 中選會：配合防疫政策滾動檢討選務

九合一選舉確診者不能出門投票，遭質疑違憲。中選會21日透過新聞稿指出，依傳染病防治法，強制隔離未牴觸憲法第23條的比例原則，也無違背憲法第8條。中選會說，如經指揮中心評估調整防疫措施，會配合政策滾動檢討選務防疫計畫。指揮中心指揮官王必勝鬆口，擬調整確診者等隔離天數「讓更多人投票」。指揮中心發言人莊人祥22日解釋，他認為縮短天數是種方式，或改變病例通報定義，有待專家會議討論。

中選會21日表示，關於確診者能否出門投票，會配合指揮中心防疫措施滾動檢討選務計畫。（中央社檔案照片）

★「大嘻哈時代」金鐘獲3獎 黃子佼Lulu最佳綜藝節目主持人

第57屆電視金鐘獎21日舉行節目類頒獎典禮，綜藝節目「大嘻哈時代」獲得綜藝節目獎等3獎，為當晚的最大贏家。藝人Lulu打破魔咒，與師傅黃子佼以節目「婚禮歌手」共同獲得綜藝節目主持人獎，這是Lulu在綜藝節目主持人獎獎摃龜6次之後首度獲獎，她落淚說，很高興花10年從台下第一排走上舞台。

第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮21日晚間圓滿落幕，本屆綜藝節目主持人獎由藝人黃子佼（右）、Lulu黃路梓茵（左）以節目「婚禮歌手」獲肯定。中央社記者張新偉攝 111年10月21日

★機關例外使用中國資通產品 明定須資安長核可

數位部修訂「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」已完成預告。數位部官員指出，若機關需例外使用中國資通產品，明文規定須經過機關的資安長核可，再送到數位部做個案核定。