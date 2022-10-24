布萊格曼致勝安 太空人橫掃洋基闖進世界大賽[影]

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大聯盟美聯冠軍系列賽第4戰，休士頓太空人以6比5擊敗紐約洋基，將和費城費城人爭奪世界冠軍。（圖取自twitter.com/astros）

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）大聯盟美聯冠軍系列賽第4戰，休士頓太空人與紐約洋基打得難分難解，最後靠布萊格曼7局上關鍵一擊，在跨日大戰中以6比5贏球、橫掃洋基，將和費城費城人爭奪世界冠軍。

此役因雨延遲近一個半小時開打，背水一戰的洋基趁太空人先發投手麥卡勒（Lance McCullers Jr.）陣腳不穩，前兩局攻勢不斷，史丹頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）及黎卓（Anthony Rizzo）分別在得點圈有人時敲出安打，開賽不久洋基就領先3分。

但戰局隨即風雲變色。洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）3局上突然控球失準，連續保送兩名打者，接著被太空人菜鳥潘尼亞（Jeremy Pena）逮中一記正中滑球、擊出扳平比數的全壘打，隨後因左腹股溝受傷而提前退場。

影片來源：MLB

洋基緊急換投未能止血，太空人乘勝追擊，連敲兩支安打攻占得點圈後，古瑞爾（Yuli Gurriel）適時補上安打，打回超前分。

洋基4局下反攻，貝德（Harrison Bader）安打上壘後趁對方捕逸攻上二壘，再靠黎卓適時安打跑回本壘，助球隊扳平。麥卡勒主投5局退場後，貝德再度建功，6局下揮出打破僵局的陽春砲，季中加盟洋基的他季後賽5度開轟，成為陣中攻擊要角。

但洋基球迷沒有高興多久，因為這支球隊季後賽守備頻出紕漏的毛病再犯，讓太空人有機可趁。

7局上一人出局後，阿圖維（Jose Altuve）靠腳程跑出內野安打，洋基二壘手托瑞斯隨後接住潘尼亞擊出的滾地球，欲製造雙殺，卻忙中出錯形成暴傳。下一棒阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）敲安送回阿圖維，兩隊5比5，全場第3度平手。

季後賽戰功彪炳的布萊格曼（Alex Bregman）接著從洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）手中揮出右外野平飛安打，送回代表致勝分的潘尼亞。

洋基最後3個半局面對太空人堅強牛棚，反攻無力，終場一分飲恨，隊史第4次在季後賽7戰4勝制系列賽遭橫掃。洋基擁有傲視大聯盟的27座世界冠軍，但2009年登頂後就未曾打進世界大賽。

太空人則是隊史首次在7戰4勝制系列賽橫掃過關，成為史上首支季後賽4度淘汰洋基的球隊，也是2014年至2015年堪薩斯市皇家以來首支蟬聯美國聯盟冠軍的球隊。這支被前幾年偷暗號醜聞糾纏的勁旅隊史第5度、也是6年來第4度闖進世界大賽，爭取繼2017年後隊史第2座世界冠軍。

世界大賽預定美國時間28日點燃戰火，首度上演太空人對決費城人的戲碼。

費城人稍早靠哈波（Bryce Harper）8局下逆轉戰局的2分砲，4比3險勝聖地牙哥教士隊，以4勝1敗拿下國家聯盟冠軍系列賽，2009年以來首度闖進世界大賽。（編輯：周永捷）1111024