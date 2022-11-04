台北市長選舉電視辯論會5日登場 蔣萬安黃珊珊陳時中正面交鋒

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸、蕭博文台北4日電）首場台北市長選舉電視辯論會5日下午2時登場。藍營蔣萬安與綠營陳時中皆主打真實自我及市政論述，並閉關應戰，黃珊珊陣營則稱已準備24年、嫻熟市政。

辯論會由三立新聞台政論新秀「前進新台灣」主持人王偊菁與TVBS主播謝向榮共同主持，媒體提問人則是三立新聞台「驚爆新聞線」主持人呂惠敏與TVBS主持人錢怡君，兩人各自提問一輪，提問人對於提問題目保密，但保證具有代表性，將請3名候選人輪流回答，候選人的表現將交由選民評判。

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對於台灣電視史上首次由2家電視台共同主辦台北市長電視辯論會，三立新聞部副總白舒樺表示，2022年的台北市長選舉，是全國民眾都熱切關注的焦點，兩間電視台耗時1個半月才籌備完成，希望善盡媒體責任，提供候選人政策討論的平台，也滿足全民知的權利。

電視辯論會實況將由三立新聞54台、三立iNEWS、三立iNEWS MOD、三立新聞網、三立新聞網FB、「前進新台灣」臉書、「鄭知道了」臉書、三立LIVE新聞及YouTube、三立新聞網SENT YouTube及TVBS新聞55台及TVBS相關社群平台全程轉播。（編輯：吳協昌）1111104