一週大事1204-1210

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一週大事關注焦點：秘魯政局動盪／中國發燒患者擠爆醫院／阿根廷克羅埃西亞闖世足4強 ／美俄換囚／ 中國停台灣水產輸入／艾司摩爾擬帶動歐洲供應鏈在台落地／前11月總稅收首度突破3兆／民進黨主席補選

國外新聞

★秘魯政局宛如8點檔 總統卡斯蒂約遭國會罷黜後被捕

秘魯左翼總統卡斯蒂約7日遭國會議員罷黜，隨後遭到逮捕。法新社報導，在卡斯蒂約試圖解散國會的數小時後，律師出身的60歲副總統博魯阿爾特宣誓就職。秘魯長年以來政治動盪，2020年曾在5天內換過3位總統。卡斯蒂約在18個月前的總統大選勝出，從秘魯傳統的政治菁英手中贏得政權，跌破各界眼鏡。現在博魯阿爾特成為自2016年來的第6位總統，並成為秘魯首位女總統。

總統卡斯締約遭罷黜後，副總統博魯阿爾特（右）在國會宣誓就任新總統。（路透社）

★中國發燒患者擠爆醫院 北京人不再相信官方公布染疫數

自放寬防疫管制後，中國每天新增COVID-19病例數量漸降，但北京民眾已經不相信官方發布的染疫數字，直指實際數字乘以10都不止。網路廣傳的影音顯示，若干醫院擠滿發燒病患者，像是在湖北武漢、四川達州、河北石家莊，甚至首都北京市，當地若干醫院相繼出現排隊求診人龍。中國網友質疑當局突然放寬管制，可能導致感染蔓延。

圖為北京城區內一家三甲（最高等級）醫院排隊做核酸的人潮。中央社記者邱國強北京攝 111年12月8日

★二戰以來首度合作 英義日研發新戰機拚2035年前服役

日本、英國與義大利8日發表聲明表示，準備合併各自的下一代戰機計畫，整合成一開創性的歐亞夥伴關係。這是日本自二次世界大戰結束以來，首度與美國以外的國家展開大型國防工業合作。這項協議是要將英國主導的「未來空戰系統」、即「暴風」戰機計畫，與日本F-X戰機計畫合併為「全球空戰計畫」，目標是在2035年以前讓這款先進戰機服役。法國、德國和西班牙企業數天前才剛確定新一代戰機的計畫並進入下一階段，預期2040年開始服役。德法西與英義日形同打對台。

★申根簽證適用國家增為27個 克羅埃西亞獲准加入2023年生效

克羅埃西亞8日獲准加入由歐洲多數國家組成的申根自由旅行區域，成為申根區第27個成員國，不過由於奧地利擔心無證移民而帶頭反對，因此保加利亞與羅馬尼亞仍被排除在外。民眾2023年起往來克羅埃西亞與申根區其他國家時，就不用再停下來接受邊境檢查。

★美俄換囚 WNBA球星格林納終於回家 俄國軍火販子布特獲釋

美國和俄羅斯8日換囚，對象包括在美國服25年徒刑的軍火販子布特及被俄羅斯判9年徒刑的32歲女籃明星格林納。布特有「死亡商人」稱號，據稱是過去數十年國際最活躍軍火販子，令非洲和其他地區的衝突加劇，並因預謀殺害美國人而遭到美國法院判刑。格林納今年2月因涉嫌持有毒品在俄羅斯機場被捕，之後在俄國關押了10個月，9日早晨返回家鄉德州。CNN指出這次換囚看似不對等，但因布特對俄軍高層的重要性，反暴露俄國總統蒲亭弱點。

美國和俄羅斯進行換囚，以格林納換回俄國軍火販子布特。圖為8月4日格林納在莫斯科近郊希姆基鎮出庭受審。（路透社）

★人權團體：中國海外設百所警察局威脅異議人士噤聲 義大利最多

人權組織「保護衛士」報告指出，中國在全球廣設上百所所謂的「警察局」，其中以義大利境內最多。「保護衛士」9月揭露中國政府在世界各地設立54所此類警察局，後來又發現48處據點，其中11處在義大利，其他則分布在克羅埃西亞、塞爾維亞與羅馬尼亞等。中國在海外設立的警察局一直積極從事「秘密和非法的警務行動」，例如試圖讓居住歐洲的中國異議人士噤聲。

★ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

億萬富豪馬斯克參與創立的基金會OpenAI研發新款文字生成語言模型工具ChatGPT，能解答各門各類問題，好比寫程式碼和寫文章，且用字表達比前幾代更加流暢精準，上線不到一週，註冊用戶就破百萬。但也有媒體發出警訊，指人工智慧模型能寫出論文，連知名防抄襲軟體都檢驗不出來。

★阿根廷克羅埃西亞闖世足4強 巴西淘汰內馬爾痛哭

克羅埃西亞9日在世足8強賽經過PK大戰後，以4比2淘汰巴西，成為首支晉級4強的球隊。阿根廷對戰荷蘭時一度以2比0領先，卻遭荷蘭反攻逼平，不過門神馬蒂內茲在PK大戰大展守備功夫救下2球，幫助阿根廷4比3險勝，搶下第2張4強門票。巴西王牌前鋒內馬爾在PK大戰中痛苦敗給克羅埃西亞後，忍不住心碎痛哭，並暗示自己可能不會再披上巴西國家隊戰袍。

巴西9日對戰克羅埃西亞，內馬爾高射破門，一度取得1球領先優勢。（美聯社）

★印尼將禁婚外性行為及未婚同居最重判1年 外國觀光客也適用

印尼國會6日通過備受爭議的「刑法修正草案」，除了婚外性行為最長可判一年徒刑外，還禁止侮辱總統和國家體制、禁止表達和國家意識型態相反的觀點、禁止男女在婚前同居，對示威遊行的限制也更嚴格，外國人也會受新法規範。國會2019年曾試圖討論刑法修正草案，但因爭議過多引發全國大規模學生抗議，審議因而推遲。有反對人士認為，政府這次在爭議下積極通過修法，就是為了避免爆發更大的示威抗爭。

★伊朗當局稱廢除道德警察 民權活躍人士質疑並駁斥

22歲伊朗庫德族女子艾米尼在德黑蘭被道德警察逮捕後死亡所引發的國內動亂浪潮，已持續兩個多月。各地的抗議活動已演變成1979年伊斯蘭革命以來，對政權最大的挑戰。伊朗學生通訊社4日指出，伊朗檢察總長檢察總長蒙塔茲瑞表示，「道德警察跟司法無關」且已遭廢除。但支持民眾抗議運動的活躍人士5日駁斥道德警察被解散的說法，堅稱當局對女性穿著的限制並沒有改變。

國外新聞

★中國停台灣178業者水產輸入 農委會推內外銷加工因應

農委會主委陳吉仲表示，針對中國暫停178家業者輸入水產品，主要品項為魷魚、秋刀魚、午仔魚及鰹魚，將啟動強化內銷、加工及拓銷東南亞等市場因應。衛福部食藥署長吳秀梅說，聯繫中國補件事宜，尚未獲回應。此外，中國海關總署9日又新增一批被禁的台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

★熬夜追世足夜間外送商機 泡麵雞蛋業績意外成長

四年一度的卡達世界盃足球賽開打，催動量販、超市、超商「夜間經濟」大爆發，家樂福夜間外送需求訂單大增3成，零食、泡麵、能量飲品是球迷首選；全聯更觀察到，雞蛋因民眾「吃泡麵習慣加蛋」帶來業績彈跳。

★本土疫情連8週下降 莊人祥估未達最低點可能再降

COVID-19本土疫情連8週下降，指揮中心發言人莊人祥4日說，BA.5疫情應尚未達最低點，接下來一週新增病例數可能持續下降，預期即使未來幾週疫情出現起伏，幅度都不會太大。

★新型豬流感第2例 中部養豬戶7歲女童確診 全球累計45例

衛福部疾管署5日公布，國內出現第2例新型豬流感個案，是家中經營養豬場的7歲女童。疾管署副署長莊人祥說，這家養豬場豬隻未檢出病毒，疫情無進一步擴散，研判為散發事件。

★莫德納：台灣是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心

莫德納台灣總經理李宜真表示，將把最新的mRNA醫學帶來台灣市場，並爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，推廣mRNA科技；台灣是目前亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心，明年3月會有初步數據。

莫德納台灣總經理李宜真表示，台灣是亞洲區唯一獲選包括流感疫苗及呼道系統疫苗臨床研究的地方，2023年3月有初步數據。中央社記者韓婷婷攝 111年12月6日

★艾司摩爾不只建新廠 沈榮津：歐洲供應鏈擬在台落地

荷商艾司摩爾（ASML）決定加碼投資台灣，規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區，行政院副院長沈榮津6日表示，ASML還計劃將歐洲供應鏈帶到台灣落地。

★張忠謀：全球化和自由貿易近壽終正寢 難起死回生

台灣半導體產業之父張忠謀6日指出，半導體業者面臨的局勢已經因地緣政治劇烈改變，並警告「全球化和自由貿易幾近壽終正寢」，而且不太可能起死回生。

台積電創辦人張忠謀（圖）6日指出，半導體業者面臨的局勢已經因地緣政治劇烈改變，並警告「全球化和自由貿易幾近壽終正寢」，而且不太可能起死回生。中央社記者林宏翰亞利桑那鳳凰城攝 111年12月7日

★前11月總稅收首度突破3兆 證交稅減925億史上最大量

財政部公布前11月全國賦稅收入3兆797億元、年增13.6％，首破3兆元大關；其中，受惠去年上市櫃公司獲利佳，前11月營所稅年增46.9％，綜所稅也成長24.3％，但在台股量縮下，證交稅前11月年減925億元、創史上同期最大減量。

★賴清德參加民進黨主席補選 已向蔡總統報告

副總統賴清德8日說，他經過向民進黨內進一步徵詢，並獲得支持後，稍早已向總統蔡英文報告，他已經決定參與民主進步黨此次黨主席補選，下週擇期前往登記。

★台大修正碩博士學位考試規則 所外考委至少1人

政治人物頻頻陷入論文爭議，台灣大學近期修正碩博士學位考試規則，規定考試委員中至少1人須從研究所外找，進一步維護論文學術品質。