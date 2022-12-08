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美俄換囚 WNBA球星格林納終於回家 俄國軍火販子布特獲釋

2022/12/8 22:15（12/8 22:25 更新）
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美國和俄羅斯進行換囚，美國總統拜登8日說，女籃明星格林納「正在回家路上」，同時，俄國外交部證實，以格林納換回俄國軍火販子布特。圖為8月4日格林納在莫斯科近郊希姆基鎮出庭受審。（路透社）
美國和俄羅斯進行換囚，美國總統拜登8日說，女籃明星格林納「正在回家路上」，同時，俄國外交部證實，以格林納換回俄國軍火販子布特。圖為8月4日格林納在莫斯科近郊希姆基鎮出庭受審。（路透社）
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（中央社華盛頓/莫斯科8日綜合外電報導）美國和俄羅斯進行換囚。美國總統拜登今天說，女籃明星格林納（Brittney Griner）「正在回家路上」。同時，俄國外交部證實，以格林納換回俄國軍火販子布特。

32歲的格林納因持有內含少量大麻油的電子菸匣入境俄羅斯，2月在莫斯科機場被捕，8月被判9年徒刑。

法新社報導，拜登（Joe Biden）發推文說：「她（格林納）平安無事，在飛機上，正在回家的路上。」拜登很快會在白宮向全國發表談話。

路透社報導，美國官員今天表示，拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）都跟格林納通電話，並說格林納心情很好。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，換囚對象包括在美國服25年徒刑的布特（Viktor Bout）。

俄羅斯外交部今天在聲明中指出：「2022年12月8日，在（阿拉伯聯合大公國首都）阿布達比，以布特交換美國公民格林納的工作順利完成。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1111208

圖為2010年俄羅斯軍火商布特（中） 在泰國曼谷刑事法庭聽證會後由特別警察部隊成員護送。（路透社）
圖為2010年俄羅斯軍火商布特（中） 在泰國曼谷刑事法庭聽證會後由特別警察部隊成員護送。（路透社）
#格林納
#布特
#美俄換囚
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