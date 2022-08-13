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美俄換囚談判 俄羅斯官員：軍火商換女籃明星

2022/8/13 22:39
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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯一名外交官員今天指出，美國和俄國正在討論換囚，這會牽涉俄國軍火商布特與美國女籃明星格林納的互換。

法新社報導，這是俄國方面首次表示，美俄換囚談判涉及具有「死亡商人」稱號的布特（Viktor Bout）與美國女子職籃（WNBA）選手格林納（Brittney Griner）的交換。

「塔斯社」（TASS）引述俄國外交部北美部門負責人達契夫（Alexander Datchiev）的話報導：「關於換囚這個非常敏感議題的討論，正透過我們總統選擇的管道進行。」

他還說：「當然，如果華府小心行事不要展開宣傳，持續進行靜默外交，應該就會取得成果。」

格林納是兩屆奧運金牌得主，曾奪下WNBA總冠軍，先前在俄國打過球，今年2月她在莫斯科當局對烏克蘭發動進攻的幾天前遭拘押。

格林納因持有裝有大麻油的電子菸匣遭控走私毒品，在莫斯科近郊希姆基鎮（Khimki）出庭受審。

布特2008年在泰國遭到逮捕，後來引渡到美國，他被控為一些全球最暴力血腥衝突的叛亂分子提供武器，2011年在美國遭判處25年徒刑。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110813

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