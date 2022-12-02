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川普司法戰失利 美上訴法院允查扣文件用於調查

2022/12/2 13:39（12/2 14:03 更新）
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美國上訴法院1日裁定，允許所有紀錄都可用於針對川普的刑事調查。（中央社檔案照片）
美國上訴法院1日裁定，允許所有紀錄都可用於針對川普的刑事調查。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國一名法官先前任命獨立仲裁人審閱聯邦調查局（FBI）在前總統川普寓所裡查扣的文件，但上訴法院今天推翻這個決定，並允許所有紀錄用於針對川普的刑事調查。

佛羅里達州地方法院法官甘農（Aileen Cannon）今年9月決定任命一名「特別主事官」（special master）來審閱文件，以判斷是否有些紀錄可不送交調查。

司法部對此提出上訴，亞特蘭大的聯邦第11巡迴上訴法院今天做出對司法部有利的裁定。

聯邦調查局8月8日搜查川普在佛州的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）莊園，查扣約1萬1000份文件，其中約100份註明為機密。川普兩週後提出訴訟，要求法院任命一名特別主事官。

路透社報導，由3名法官組成的第11巡迴上訴法院合議庭表示，甘農無權批准川普的要求。

甘農9月不僅同意任命特別主事官，也禁止調查人員在特別主事官檢視文件期間取得大部分紀錄。合議庭今天也推翻了這項禁令。

川普在2021年1月卸任後，仍保留一些敏感政府文件，正面臨聯邦刑事調查，包括他是否違反1917年的「間諜法」（Espionage Act）；根據法規，若散布對國家安全不利的資訊，即構成犯罪。

調查人員也正檢視川普是否涉嫌違法妨礙調查。

第11巡迴上訴法院表示，針對前總統寓所發出搜索令雖然不尋常，但不代表司法單位可以干預進行中的調查。法院還表示，川普沒有證明調查人員搜索海湖俱樂部時，他的憲法權利遭到「無情漠視」，而這是法院極少數能介入進行中調查的理由之一。

合議庭表示：「法律寫得清清楚楚。我們不能制定規則，允許任何搜索令當事人在搜索令執行後阻擋政府調查。我們也不能規定只有卸任總統可以這麼做。」

針對第11巡迴上訴法院的裁定，川普可能會向保守派居多數的最高法院提出上訴。第11巡迴上訴法院表示，這項裁定7天後才生效，川普很可能在這段時間內採取行動。

川普的發言人說：「川普將繼續對抗已淪為工具的司法部，同時替美國和美國人民提出主張。」

司法部發言人則不予置評。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1111202

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