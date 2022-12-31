1225-1231一週大事

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一週大事關注焦點：中國鬆綁邊境／暴風雪襲美／李明博獲特赦／球王比利病逝／義務役恢復1年／全台縣市議長出爐／傳統豬瘟逐步拔針／台積電3奈米量產

國外新聞

★中國疫情飆升下開放國門 1/8取消入境隔離、核酸檢測

中國12月取消清零政策，包括不再做平常的PCR篩檢，並取消通報無症狀的病例數後，疫情呈現猛爆式成長，許多地區急診室人滿為患，火葬場也因需求過大而難以招架。英國醫療機構預估，中國每天恐增9000人感染COVID-19死亡。分析家也根據趨勢判斷，中國14億人口在未來數月將有半數會確診。在疫情飆升之際，官方26日再度調降防疫管制，明年1月8日起取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施，並將新型冠狀病毒肺炎更名為新型冠狀病毒感染。

★北京鬆綁邊境多國憂疫情擴散 日韓美等加強中國旅客入境檢疫

中國26日宣布明年1月8日解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊，當地有關出國簽證和機票的網路搜尋量瞬間暴增，不少國家憂心疫情擴散，紛紛宣布因應管制措施。日本12月30日起將在中國旅客入境時實施病毒篩檢，若陽性就須隔離7天。韓國宣布至2023年2月28日為止，中國旅客都須在入境前後各做一次篩檢。美國則是從明年1月5日起，來自中港澳旅客須出示搭機前2日內陰性證明。世衛組織說能理解這些限制，但歐盟則認為沒必要實施這類加強措施。

★世紀暴風雪襲美至少62死 逾萬航班停飛癱瘓交通

冬季風暴席捲美國，紐約州水牛城市區道路26日被大雪覆蓋，難以通行。（圖取自twitter.com/GovKathyHochul）

美國「世紀暴風雪」在肆虐耶誕節週末後，27日持續影響紐約州和全國空中客運運輸，數以千計家戶仍然斷電，紐約州水牛城罹難者增至28人，全美死於天氣相關民眾已至少62人。根據航班追蹤網站，已有近2萬個國內航班因大雪取消。另外，日本近日受強烈冬季氣壓影響降下大雪，部分地區降雪量已達往年的3倍以上，10天內已有17人因大雪身亡，北海道地區有數萬住戶一度無電可用。

★烏克蘭提10項和平提案遭回絕 俄羅斯籲承認割地否則免談

烏克蘭總統澤倫斯基11月在G20峰會中首度提出「10項和平計畫」後便大力推廣，並與美國總統拜登等人展開討論，敦促各國領袖以此為基礎召開全球和平峰會，但克里姆林宮12月28日回絕這項計畫，並要求烏克蘭須承認俄軍占領的4個烏克蘭地區納入俄羅斯版圖，才有可能結束戰爭。此外，俄羅斯總統蒲亭30日與中國領導人習近平視訊會談，希望加強俄中軍事合作，習近平則對俄方表示從未拒絕以外交談判方式解決烏克蘭問題表示讚賞。

★北韓無人機入侵 南韓數次射擊警告派戰機反擊1架墜毀

南韓26日上午發現一架疑似北韓的無人機入侵領空，隨即派出多架軍機射擊100多發但未能擊落無人機，韓聯社報導，上午在江原道墜毀的輕型攻擊機KA-1就是為前往支援的戰力之一，這架KA-1從江原道原州基地起飛後，墜毀在江原道橫城郡一處田地，機上2人安全逃生。南韓軍方表示，雖嘗試擊落無人機未果，但已同時派出數架偵察機和無人機前往軍事分界線附近，採取相應措施拍攝北韓軍方主要設施。專家表示，兩韓分別派機進入對方領空，都已破壞軍事協議，北韓可能意圖激化緊張局勢。

★高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生隻身對抗塔利班壓迫

阿富汗女學生馬瓦25日隻身前往喀布爾大學，在門口高舉「要讀書」海報抗議。（法新社）

塔利班在阿富汗重新掌權後，大幅加強限制女性參與公眾生活，近日除了禁止女性接受大學教育，又禁止女性為非政府組織工作。18歲阿富汗女學生馬瓦25日在首都喀布爾大學門口高舉寫著「要讀書」的海報，隻身抗議女性被禁止接受大學教育。儘管警衛用很難聽的話罵她，馬瓦仍冷靜以對，她說：「我要展現單一阿富汗女性的力量，證明即使只有一個人，也可以挺身對抗壓迫。」

★洛興雅難民爆出逃潮至少20死 數百人冒險渡海登陸印尼緊急治療

圖為26日洛興雅難民在印尼一處臨時避難所接受治療。（Antara Foto/Joni Saputra/via 路透社）

數以千計、以穆斯林為主的少數族裔洛興雅人在緬甸受到嚴重迫害，每年都有許多人冒生命危險，搭乘狀況不佳的船隻試圖前往馬來西亞或印尼。一艘載有近200人的船隻26日在印尼靠岸後，洛興雅難民接受當地緊急醫療，這是近月來第4次有洛興雅難民船登陸印尼。聯合國難民署27日表示，近幾週至少有20名洛興雅人在海上死亡，並稱2022年可能是洛興雅人近10年來海上死亡人數最多的年份之一，因越來越多洛興雅人選擇逃離孟加拉難民營的惡劣環境。

★泰柬邊境賭場飯店惡火26死 電力系統故障釀災

柬埔寨鑽石城賭場大飯店28日深夜發生大火，造成26人死亡。（路透社）

鄰近泰國邊境的柬埔寨鑽石城賭場大飯店28日深夜發生大火，26人罹難。救難人員描述，當時許多人為逃生奮不顧身從窗台往下跳。當局31日表示，這場大火是電力系統故障造成。由於救難人員來不及搶救，許多人陳屍在樓梯間或房間裡。泰國和柬埔寨邊境聚集許多賭場酒店，這次釀災的鑽石城賭場大飯店便是其中之一。

★韓國前總統李明博獲特赦 朝野關注國會選舉、政界影響

韓聯社報導，韓國總統尹錫悅27日將特赦涉貪服刑的前總統李明博（圖）。圖為李明博2019年提起上訴，出席庭審。（韓聯社）

繼上次特赦當時三星電子副會長李在鎔後，韓國總統尹錫悅27日敲定上任後第2次特赦名單，自28日凌晨零時起生效，前總統李明博在列。李明博在2020年10月以貪污等罪名遭判17年徒刑，服刑1年8個月後以健康狀況為由申請暫緩服刑，目前正住院治療，獲特赦後不僅免除剩下15年刑期，尚未繳交的82億韓元罰金也一筆勾銷。這次特赦也讓多名保守派政治人物獲釋、復權，對明年國會選舉及未來政界影響、李明博是否公開對國民談話都受到朝野關注。

★巴西球王比利82歲辭世 生涯3度奪世界盃冠軍史上唯一

比利在2006年德國世界盃開幕式中高舉大力神盃。（路透社）

巴西球王比利（Pelé）29日病逝，享壽82歲。從赤貧中崛起的比利躍升為史上最偉大運動員之一，他曾在1958、1962、1970年3度奪得世界盃冠軍，是歷來唯一達此成就的球員，1999年獲國際奧林匹克委員會選為世紀運動員，生涯1281顆進球也讓他成為世界紀錄保持人。比利憑藉高超技巧和迷人笑容，讓足球成為世界最受歡迎的運動，他在擔任球員和足球大使的70年間，讓歷任教宗、總統和好萊塢明星為之著迷。當今球星紛紛表達哀悼，巴西球員內馬爾說比利把足球變成一門藝術，法國球星姆巴佩表示，比利的傳奇將永垂不朽。

國內新聞

★蔡總統宣布義務役恢復為1年、薪資26K銜接勞退

義務役期2023年起將恢復為1年。（中央社製圖）

總統蔡英文27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」，義務役役期2024年1月1日起恢復為1年，她說，這是無比困難的決定，但身為三軍統帥，為了讓台灣永續生存，這是無可迴避的責任。將提高役男薪資，義務役二兵薪資提高為新台幣2萬6307元，並推動銜接勞退制度及彈性教育制度。

★防檢局：撲滅口蹄疫與傳統豬瘟 台養豬業重大成果

繼撲滅發生24年的口蹄疫、從107年8月中國爆發非洲豬瘟起阻絕入侵，農委會30日宣布日治時代迄今的傳統豬瘟，預計113年下半清除，操盤的農委會副主委黃金城說，真的世界罕見。

★總統國安高層會議敲定民生經濟四大目標 研議與全民共享可行方案

為因應國際政經變局、穩定經濟民生，總統蔡英文31日府召開國安高層會議，針對全球經濟的嚴峻挑戰，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟進行研商，並歸納提出第一波因應措施，確定「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」四大目標，並表示在財政許可範圍內，將適時研議與全民共享的可行方案。

★1月起中國入境旅客篩檢 小三通春節專案比照辦理

因應中國COVID-19疫情激升及台商春節返鄉，台灣從明年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR。陸委會副主委邱垂正29日表示，小三通春節專案比照辦理。

★22縣市議會龍頭出爐 藍15席綠4席無黨籍3席

2022年各縣市正副議長名單。（中央社製圖）

全國22縣市25日舉行議員就職典禮及正副議長選舉，議長部分，國民黨拿下15席、民進黨4席、無黨籍3席；其中，民進黨在基隆市議會推派的童子瑋取得部分國民黨、無黨與親民黨支持，成功當選議長。

★台積電3奈米量產暨擴廠 劉德音：破除「去台化」疑慮

台積電29日在南科晶圓18廠新建工程基地舉行3奈米量產暨擴廠典禮，進行擴廠上梁儀式。中央社記者楊思瑞攝 111年12月29日

台積電舉行3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音29日表示，晶圓18廠是台積電5奈米及3奈米生產重鎮，總投資金額將達新台幣1.86兆元，估計將創造1.13萬個直接高科技工作機會。

★藥師涉哄抬普拿疼價格 衛生局：若違法送公平會

台北市一名藥師涉嫌哄抬普拿疼價格，北市府28日表示，由於此案涉及公平交易法，衛生局與消保官已聯合展開調查，若查獲違法將移送公平交易委員會，這名藥師恐面臨最高2500萬元的罰鍰。

★本土Omicron疫情第3波開始 入境0+7規定元旦起放寬

疫情指揮中心29日公布，明年1月1日起放寬防疫指引，自國外入境民眾及確診者同住接觸者在7天自主防疫期間若有必要赴醫療院所、長照機構，當天快篩陰性就可前往。針對國內疫情持續升溫，防疫指揮官王必勝指出，每天新增個案數增加快速，連續多天增幅超過40%，Omicron第3波本土疫情確定開始。

★涉高端內線交易案 基亞董事長張世忠30萬元交保

高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳，檢調組成專案小組偵辦，期間又接獲民眾告發高端母公司即基亞公司涉證券交易法財報不實、內線交易等犯行，經深入比對分析兩案，合併偵查作為。士檢29日兵分18路搜索，並約談基亞董事長張世忠等18人，30日凌晨諭令張世忠30萬元交保。士檢表示，將秉持勿枉勿縱態度積極偵辦。

★拜登簽署國防授權法後 共機71架次擾台創新高

美國總統拜登23日簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年提供台灣100億美元軍援，並要求加速處理台灣軍購請求。中共解放軍東部戰區25日宣布在台灣周邊海空域操演。國防部指出，偵獲共機71架次（逾越海峽中線並侵擾西南空域共47架次）、共艦7艘次，若以偵獲數計算，擾台架次創新高，也是今年最多。