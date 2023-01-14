0108-0114一週大事

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巴西極右派前總統波索納洛的數百名支持者8日闖進最高法院、國會大廈和總統府。（路透社）

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一週大事關注焦點：巴西國會暴動／中國醫保拒納倍拉維／楊紫瓊奪金球獎／XBB.1.5變異株／平均地權條例三讀／特別條例草案通過／蘇花公路大清水隧道坍方／政院核定捷運汐東線

國外新聞

★支持者闖國會巴西前總統波索納洛避走美國 眾議員要拜登趕人

數以百計的巴西前總統波索納洛支持者質疑並抗議去年10月總統大選結果，8日突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，總統魯拉下令介入維持聯邦特區的公共安全，誓言揪出肇事者。巴西聯邦檢察官則在13日聲請最高法院對波索納洛展開調查。波索納洛本人則避走美國，美國民主黨籍眾議員對此表達不滿，要求將波索納洛送回巴西。

★口服藥倍拉維價格談不攏 輝端：中國喊價低於中低收入國

中國8日稱輝端藥廠生產的COVID-19治療藥物倍拉維報價太高，未能納入醫保。但輝端執行長博爾拉說，談不攏因中國所提倍拉維的定價，低於輝端售予中低收入國家的價格。博爾拉說，中國是全球第2大經濟體，不認為它支付的價格應較窮國薩爾瓦多低。

★楊紫瓊獲金球獎最佳女主角 從香港女打仔成好萊塢影后

華裔女星楊紫瓊10日憑藉「媽的多重宇宙」一片精彩演出，在第80屆金球獎頒獎典禮獲頒音樂或喜劇類最佳女主角獎。（美聯社）

第80屆金球獎頒獎典禮10日在加州洛杉磯舉行華裔女星楊紫瓊與在越南出生、有華人血統的美國影星關繼威以「媽的多重宇宙」，分別拿下音樂或喜劇類最佳女主角和最佳男配角獎。

★XBB.1.5變異株傳播力強 WHO：建議長途航班乘客戴口罩

世界衛生組織官員10日表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩，以免感染目前發現傳播力最強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株XBB.1.5。另外。因為XBB.1.5正快速成為美國當地主要流行病毒株，美國政府11日再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。

★岸田文雄蘇納克簽署相互准入協定 英國可對日駐軍成歐洲首例

日本首相岸田文雄與英國首相蘇納克11日在「倫敦塔」城堡會晤並正式簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。岸田文雄與蘇納克皆提到，英日防衛安全合作有助增進全球穩定。

★澳洲西北部洪災肆虐毀橋梁 風暴侵襲美國加州釀18死

加州沙加緬度郡發生洪災，街道汪洋一片。（路透社）

西澳州金伯利地區因熱帶氣旋影響降下豪雨，遭逢「百年一遇」的洪災。有關當局表示，費茨羅伊河潰堤，水最遠淹到離河岸50公里遠的一些地區，且通到澳洲最北端的大北公路多處中斷，橋樑也遭洪水沖垮。極端氣候也影響美國，加州中北部遭風暴侵襲，造成至少18人死亡，多地發生洪災，社區被沖毀、電線倒塌，落石堵塞道路。

★加拿大證實訂購88架F-35戰機 30年來最大筆投資

為因應中國與俄羅斯威脅，加拿大9日證實砸約新台幣4408億元採購88架美國F-35戰鬥機以汰換老舊機隊，為30年來最大筆投資。其他國家，包括德國與瑞士，近幾個月也已簽署F-35戰機合約。F-35戰機被視為當今性能最佳的戰鬥機。

★伊朗處決空手道冠軍和輔導志工 國際憤慨譴責

伊朗7日以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，其中一人曾是空手道冠軍，另一是兒童輔導志工，兩人都與艾米尼之死引發的全國抗議潮有關。自伊朗爆發抗議動盪以來，已知有4名示威者遭到處決。國際人權團體曾要求當局放過這兩人，但當局仍無動於衷。

★NASA韋伯望遠鏡首度觀測到系外行星 大小與地球相仿

約翰霍普金斯大學應用物理實驗室史蒂文生和魯斯提格－葉格爾領導的研究團隊11表示，美國國家航空暨太空總署韋伯太空望遠鏡觀測到一顆系外行星，這是韋伯望遠鏡的第一次。這顆系外行星正式編號LHS 475 b，大小與地球相仿，直徑約為地球的99%。

★阿根廷2022年通膨94.8% 逾30年來新高

阿根廷國家統計暨普查局12日表示，阿根廷2022年的通貨膨脹率為94.8%，為1991年以來最高的年度數字。通膨由諸多因素所造成，包括持續的赤字支出、不斷的貨幣貶值，以及諸如影響能源和穀物價格的烏克蘭戰爭等外部因素。

國內新聞

★平均地權條例三讀 祭5大重拳遏止炒房

立法院院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。

★蘇貞昌：普發6000元進行先期規劃 預算一過就可發

行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院長蘇貞昌指示，包括執行全民普發新台幣6000元相關作業，應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。

★蘇花公路大清水隧道坍方 未來蘇花安擬改用長隧道

台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道坍方，公路總局日夜趕工進度順利，南北兩側已經打通。中央社記者張祈攝 112年1月13日

台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜發生坍方，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。公路總局12日表示，未來希望以蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）為改善方案，此路段規劃是長隧道，不會再有海岸線坍塌風險。

★蘇貞昌核定捷運汐東線 先匡列278億元設計發包

行政院13日晚間核定捷運汐止東湖線，規劃6站點提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，並延伸捷運民生線。（中央社製圖）

為有效紓解北北基交通壅塞問題，行政院長蘇貞昌13日下午核定捷運汐東線綜合規劃案，並同意先行匡列新台幣278.46億元預算，用於啟動相關設計及工程發包。

★菸害防制法三讀禁止電子煙 納管加熱菸及載具

立法院會12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，禁菸年齡提高至20歲。新法明定，業者製造或輸入加熱菸前，需送交健康風險評估審查，上市後不得宣稱通過健康風險評估審查。

★氣候變遷因應法三讀 分階段徵收碳費2050淨零排放

立法院會10日三讀修正通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放，增訂徵收碳費機制；徵收對象得提出自主減量計畫，能有效減排且達指定目標者，適用優惠費率。新法也建立碳足跡核算標示因應減碳趨勢。

★警政署公布高階警官人事 雙北台中桃園局長調動

警政署12日公布高階警官人事案，包含台北市、新北市、桃園市、台南市警局長皆調動，台北市警局長由警政署督察室主任張榮興接任，台南市警察局長方仰寧調任警政署警政委員。這次共調整19名三線三星及68名三線二星的警官，堪稱史上最大波高階警官調動案。

★林金貴涉槍殺運將判無期定讞 再審後無罪確定

男子林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，再審獲判無罪，再審更一審改判無期。案經發回，高雄高分院再審更二審去年改判無罪，最高法院11日駁回檢方上訴，全案定讞。

★北市立委補選王鴻薇贏吳怡農5780票 投票率43%

台北市第3選區立法委員補選8日舉行，結果由國民黨台北市議員王鴻薇以5780票之差勝出。（中央社製圖）

台北市第3選區立法委員補選8日登場，選委會統計，國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26%得票率勝出，民進黨候選人吳怡農以5萬4739張票、47.27%得票率次之。此次總投票率為43.35%。

★海保署調查蘭嶼海洋底棲生物 新紀錄32種

海保署表示，蘭嶼甲殼類新紀錄中，野銀潮間帶記錄到粗腿擬瘦招潮，是蘭嶼首次有招潮蟹的正式紀錄。（海保署提供）

海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，其中小雙鱗蛇尾更是台灣的新紀錄種。海保署表示，首次的調查就已記錄超過150種個體，且蘭嶼新紀錄種約占20%，顯示蘭嶼的海洋底棲生物物種相當豐富，需要投入更多的人力與時間深入探查。