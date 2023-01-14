0108-0114一週大事
一週大事關注焦點：巴西國會暴動／中國醫保拒納倍拉維／楊紫瓊奪金球獎／XBB.1.5變異株／平均地權條例三讀／特別條例草案通過／蘇花公路大清水隧道坍方／政院核定捷運汐東線
國外新聞
數以百計的巴西前總統波索納洛支持者質疑並抗議去年10月總統大選結果，8日突破警方設下的路障並闖進國會大廈、總統府和最高法院，總統魯拉下令介入維持聯邦特區的公共安全，誓言揪出肇事者。巴西聯邦檢察官則在13日聲請最高法院對波索納洛展開調查。波索納洛本人則避走美國，美國民主黨籍眾議員對此表達不滿，要求將波索納洛送回巴西。
中國8日稱輝端藥廠生產的COVID-19治療藥物倍拉維報價太高，未能納入醫保。但輝端執行長博爾拉說，談不攏因中國所提倍拉維的定價，低於輝端售予中低收入國家的價格。博爾拉說，中國是全球第2大經濟體，不認為它支付的價格應較窮國薩爾瓦多低。
第80屆金球獎頒獎典禮10日在加州洛杉磯舉行華裔女星楊紫瓊與在越南出生、有華人血統的美國影星關繼威以「媽的多重宇宙」，分別拿下音樂或喜劇類最佳女主角和最佳男配角獎。
★XBB.1.5變異株傳播力強 WHO：建議長途航班乘客戴口罩
世界衛生組織官員10日表示，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩，以免感染目前發現傳播力最強的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株XBB.1.5。另外。因為XBB.1.5正快速成為美國當地主要流行病毒株，美國政府11日再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。
日本首相岸田文雄與英國首相蘇納克11日在「倫敦塔」城堡會晤並正式簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。岸田文雄與蘇納克皆提到，英日防衛安全合作有助增進全球穩定。
西澳州金伯利地區因熱帶氣旋影響降下豪雨，遭逢「百年一遇」的洪災。有關當局表示，費茨羅伊河潰堤，水最遠淹到離河岸50公里遠的一些地區，且通到澳洲最北端的大北公路多處中斷，橋樑也遭洪水沖垮。極端氣候也影響美國，加州中北部遭風暴侵襲，造成至少18人死亡，多地發生洪災，社區被沖毀、電線倒塌，落石堵塞道路。
為因應中國與俄羅斯威脅，加拿大9日證實砸約新台幣4408億元採購88架美國F-35戰鬥機以汰換老舊機隊，為30年來最大筆投資。其他國家，包括德國與瑞士，近幾個月也已簽署F-35戰機合約。F-35戰機被視為當今性能最佳的戰鬥機。
伊朗7日以去年11月殺害一名安全部隊成員為由處決兩人，其中一人曾是空手道冠軍，另一是兒童輔導志工，兩人都與艾米尼之死引發的全國抗議潮有關。自伊朗爆發抗議動盪以來，已知有4名示威者遭到處決。國際人權團體曾要求當局放過這兩人，但當局仍無動於衷。
約翰霍普金斯大學應用物理實驗室史蒂文生和魯斯提格－葉格爾領導的研究團隊11表示，美國國家航空暨太空總署韋伯太空望遠鏡觀測到一顆系外行星，這是韋伯望遠鏡的第一次。這顆系外行星正式編號LHS 475 b，大小與地球相仿，直徑約為地球的99%。
阿根廷國家統計暨普查局12日表示，阿根廷2022年的通貨膨脹率為94.8%，為1991年以來最高的年度數字。通膨由諸多因素所造成，包括持續的赤字支出、不斷的貨幣貶值，以及諸如影響能源和穀物價格的烏克蘭戰爭等外部因素。
國內新聞
立法院院會10日三讀修正通過平均地權條例部分條文，祭出5大重拳遏止炒房，包括限制換約轉售，重罰炒房行為，最高可處新台幣5000萬元，增訂檢舉獎金制度、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉。
行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院長蘇貞昌指示，包括執行全民普發新台幣6000元相關作業，應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。
台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜發生坍方，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。公路總局12日表示，未來希望以蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）為改善方案，此路段規劃是長隧道，不會再有海岸線坍塌風險。
為有效紓解北北基交通壅塞問題，行政院長蘇貞昌13日下午核定捷運汐東線綜合規劃案，並同意先行匡列新台幣278.46億元預算，用於啟動相關設計及工程發包。
立法院會12日三讀修正通過菸害防制法部分條文，納管加熱菸及載具，禁止電子煙，禁菸年齡提高至20歲。新法明定，業者製造或輸入加熱菸前，需送交健康風險評估審查，上市後不得宣稱通過健康風險評估審查。
立法院會10日三讀修正通過氣候變遷因應法，明定2050年淨零排放，增訂徵收碳費機制；徵收對象得提出自主減量計畫，能有效減排且達指定目標者，適用優惠費率。新法也建立碳足跡核算標示因應減碳趨勢。
警政署12日公布高階警官人事案，包含台北市、新北市、桃園市、台南市警局長皆調動，台北市警局長由警政署督察室主任張榮興接任，台南市警察局長方仰寧調任警政署警政委員。這次共調整19名三線三星及68名三線二星的警官，堪稱史上最大波高階警官調動案。
男子林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，再審獲判無罪，再審更一審改判無期。案經發回，高雄高分院再審更二審去年改判無罪，最高法院11日駁回檢方上訴，全案定讞。
台北市第3選區立法委員補選8日登場，選委會統計，國民黨候選人王鴻薇以6萬519張票、52.26%得票率勝出，民進黨候選人吳怡農以5萬4739張票、47.27%得票率次之。此次總投票率為43.35%。
海保署委託學術單位調查蘭嶼海洋底棲生物，發現多達32種蘭嶼新紀錄種，其中小雙鱗蛇尾更是台灣的新紀錄種。海保署表示，首次的調查就已記錄超過150種個體，且蘭嶼新紀錄種約占20%，顯示蘭嶼的海洋底棲生物物種相當豐富，需要投入更多的人力與時間深入探查。
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