0129-0204一週大事

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五角大廈表示正追蹤一個飛越美國本土的中國偵察氣球，由於出現地點在美國陸基核武重地，且適逢國務卿布林肯訪中前夕而引發關注。（Chase Doak/via 路透社）

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一週大事關注焦點：中國偵察氣球侵美領空／巴基斯坦清真寺爆炸／江西少年胡鑫宇命案／美軍擴大在菲律賓部署／陳建仁上任閣揆／台捷元首通話創先例／台北國際書展／林書豪抵台

國外新聞

★中國偵察氣球入侵美國領空 布林肯延後北京訪問

（中央社製圖）

美國官員2日表示，正追蹤一個飛越美國領空的中國偵察氣球，美方高層國防官員告訴媒體，美國有「高度把握」研判，這是中國高空氣球在敏感地點上空飛行以蒐集情資，其中一個地點是蒙大拿州。蒙大拿州是美國陸基核子飛彈發射井重地，五角大廈並說氣球飛越多處「敏感」區域。中國外交部3日聲稱，那是個中國民用科學研究的「無人飛艇」，受西風帶影響嚴重偏離預定航線，中方「對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾」。但美國國防部隨即反駁中方此一說法，指出入侵的就是偵察氣球，它已侵犯美國領空並違反國際法。美國國務卿布林肯原定5日起訪問北京，如今因中國偵察氣球入侵領空事件暫緩。

★巴基斯坦清真寺爆炸101死 炸彈客穿警察制服沒被安檢

巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內的一座清真寺1月30日遭遇自殺炸彈客攻擊。（路透社）

巴基斯坦西北部白夏瓦警察總部清真寺1月30日發生自殺炸彈攻擊，把一整面牆和幾乎整個屋頂炸毀，造成101人罹難。省警察廳長指出，炸彈客當時身穿警察制服、戴頭盔，警方對他的身分已有「相當程度掌握」。不願意具名的高階警官告訴法新社，當局同時調查警察總部是否有人充當內應，已經拘捕數人。

★澳洲找到遺失多日放射性迷你膠囊 沿1400公里道路大海撈針

一顆比人類指甲還小、裝有銫137的膠囊兩個多星期前在西澳州運輸途中遺失，西澳洲政府緊急事務廳長道森1日宣布，在沿著1400公里長公路進行將近一個星期的搜尋後，當局已找到那枚放射性膠囊。官員表示，這枚直徑6公釐、高8公釐的金屬膠囊顯然是從卡車上掉下來，遺落在路邊，但不太可能對該地區造成汙染。

★江西少年胡鑫宇命案官方定調自殺 中國網友不買單

江西15歲高中生胡鑫宇在學校離奇失蹤106天後，被發現在一牆之隔的校旁樹林中縊吊身亡，這起案件震驚中國社會。江西鉛山縣在2日定調胡鑫宇為自殺，並以錄音檔、筆記等資料內容說明他曾多次試圖輕生，同時強調他的臟器無缺，試圖平息他是遭到綁架並摘取器官用於為高官續命的傳言。微博等社群平台隨後仍有不少人批評記者會「提問都事先安排、回答都是念稿」、「之前幾個月搜索的所謂高度重視不過是場加戲」。

★歐美憂恐攻關領事館 土耳其召9國大使表達關切

伊斯坦堡熙熙攘攘的獨立大街與許多外國領事館相近，2021年11月發生爆炸事件，導致6死81傷。圖為俄羅斯領事館。 中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 112年2月3日

若干歐洲國家近期發生焚燒伊斯蘭聖書可蘭經事件，引爆土耳其及伊斯蘭世界怒火。德國、法國、荷蘭、比利時及英國等國駐伊斯坦堡領事館憂心恐攻風險，2日暫停對外開放。土耳其外交部召見9國大使表達關切，內政部則抨擊這些國家發動心理戰，試圖破壞觀光業復甦及影響5月大選。

★美軍擴大在菲律賓部署 為抗衡中國時隔30年重啟索羅門大使館

美國與菲律賓2日宣布，華府將擴大美軍在菲國的軍事部署，增加美方在另外4座基地進出權限，並重申美中若因台灣議題發生衝突，菲國將扮演美國重要戰略夥伴的角色。另外，美方2日重啟1993年關閉的駐索羅門群島大使館，做為華府抗衡中國及加強與太平洋地區關係努力的一環。

★烏克蘭防長：俄羅斯2/24全面入侵週年 將有大規模攻勢

俄軍1月28日空襲烏東康斯坦丁諾夫卡住宅區，一名居民站在被摧毀的汽車旁。（路透社）

俄烏戰爭近幾個月進入僵持局面，烏克蘭國防部長列茲尼科夫1日表示，俄羅斯正準備大舉進攻，並警告俄軍可能最早於24日全面入侵週年當天發動攻勢。列茲尼科夫說，莫斯科當局已為這次進攻動員約50萬人，可能「嘗試做些什麼」當做週年紀念。2月23日是俄國軍人的「祖國保衛者日」。

★日本偷拍集團鎖定露天溫泉逾萬女性受害 主嫌供稱犯案30年

日本靜岡縣警方1日公布偵辦組織性露天溫泉偷拍案的偵辦情形。偷拍集團的50歲主嫌齋藤果林向警方供稱，30年來在逾100處至少偷拍了1萬名泡露天溫泉的女性，且藉由偷拍，認識約100人。警方至今搜索了80處，扣押了硬碟、電腦等逾1200件相關物證，警方也表示，還要再深入調查這個偷拍集團，今後被檢舉的人數可能增加。

★喬科維奇澳網10度封王 大滿貫賽22冠追平納達爾紀錄

塞爾維亞網球名將喬科維奇（前）29日在澳洲公開賽擊退希臘好手西西帕斯，第10度封王。（圖取自facebook.com/djokovicofficial）

塞爾維亞網球名將喬科維奇1月29日在澳洲公開賽決賽直落3盤，以6比3、7比6（7/4）和7比6（7/5）擊退希臘好手西西帕斯，生涯第10次在澳網奪冠。35歲的喬科維奇先前9次打進澳網男單決賽都順利奪冠，再度封王之後激動落淚。喬科維奇追平西班牙名將納達爾生涯22座大滿貫賽冠軍的紀錄，取代因傷缺席澳網的西班牙男網新星艾卡拉茲，重登世界排名第1。

★「空中皇后」波音747完成最後交機正式告別 載客量大曾為民航史寫新頁

美國飛機製造商波音公司（Boeing）1月31日完成最後一批商業交機後，正式告別大型噴射飛機「波音747」。這款飛機載客量龐大，曾服務多位美國總統，預料現有機隊將可再執勤數十年，但在747機型逾半世紀之前首飛後，隨著波音公司終止生產這款飛機，民航史也將翻過一章。

國內新聞

★新舊內閣正式交接 陳建仁掌閣揆盼打造溫暖堅韌台灣

行政院1月31日舉行聯合交接典禮，新任行政院長陳建仁（圖）致詞表示，他要特別感謝卸任行政院長蘇貞昌這4年多來穩定政局、勇敢施政、領導防疫，留下來的典範將刻劃在台灣每個角落，也是未來內閣運作的重要基礎。中央社記者吳家昇攝 112年1月31日

行政院1月31日舉行聯合交接典禮，新任行政院長陳建仁由副總統賴清德監交接下閣揆印信，卸任行政院長蘇貞昌正式結束逾4年任期。陳建仁表示，這個職務將是他人生最後一個公職，剩下的475天他會全力以赴，為民眾與下一代打造溫暖堅韌的台灣，他並提醒新內閣「服務民眾就是大家共同的信仰」。陳建仁受訪表示，按照沙盤推演，最快能普發現金的時間大概要到4月份。

★結束訪美行程返台 游錫堃：國會外交相當成功

立法院長游錫堃結束訪美行程4日清晨搭機返台。他表示，此行一切順利，受邀到國際宗教自由峰會（IRF）做專題演講是過去沒有的事，這就是國會外交，這次的國會外交相當成功；但並未與美國聯邦眾議院議長麥卡錫見面，也不清楚麥卡錫是否訪台。

★台捷元首通話創先例 帕維爾：我們是主權國家 做認為正確的事

捷克總統當選人帕維爾1月30日與總統蔡英文通話近15分鐘之後，外媒報導，中國曾試圖阻止這次通話。31日推文表示「台灣是一個民主國家」，雙方「有共同的價值觀及重要貿易關係，這完全符合公認的外交政策理念」。

★汽車不禮讓行人一律罰3600元 3月底前實施

交通部日前預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，汽車不分大小，行經行人穿越道不禮讓行人，罰鍰一律提高為新台幣3600元。交通部說，3月底前實施。

★台北國際書展盛大開幕 展區融入5感體驗、聚焦主題國波蘭

第31屆台北國際書展3日持續在世貿一館展出，吸引許多愛書人前來參觀逛展，享受閱讀的樂趣。中央社記者鄭清元攝 112年2月3日

台北國際書展1月31日開幕，共有32個國家、470個單位參展。本屆書展以「閱讀的多重宇宙」為主題，展區規劃與活動安排融入5感體驗。來自主題國家波蘭的奇幻文學經典「獵魔士」作者安傑．薩普科夫斯基現身會場，與書迷相見歡。

★「大安溪倚天劍」台灣杉巨木高84.1公尺 創東亞第一

農委會林試所今年農曆年測量大安溪台灣杉巨木，最後確認編號「55214」高度84.1公尺，不僅是台灣第一高，也是東亞第一高。（圖取自facebook.com/TaiwanATG）

農委會林試所今年農曆年測量大安溪台灣杉巨木，最後確認編號「55214」高度84.1公尺、樹圍約8.5公尺，不僅是台灣第一高，也是東亞第一高。農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君說，現場的感覺像是武俠小說裡的「華山論劍」，而這棵55214又是最高的一棵，因此決定將它稱為「大安溪倚天劍」，象徵它的獨一無二。

★林書豪4日抵台 披鋼鐵人戰袍首秀最快12日

前美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，4日清晨在球迷引頸期盼下搭機抵台，8日他將出席球團舉辦的加盟記者會。（高雄17直播鋼鐵人提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月4日

前美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，他4日抵台，在桃園國際機場未受訪及發表談話，目標12日首秀，總經理高景炎透露，日期經雙方討論過，算是合理。

★去年12月景氣燈號續亮第2顆藍燈 反映國際需求疲軟

行政院國發會3日公布去年12月景氣燈號，受終端需求疲軟、產業鏈持續調整庫存等影響，景氣燈號綜合判斷分數12分，與去年11月持平，連續第2個月亮出代表「景氣低迷」的藍燈。根據主計總處預測，台灣上半年出口表現沒那麼好，下半年可能慢慢改善，但後續包括中國經濟狀況、美國跟歐元區物價跟通膨等，都還有不確定性因素，很難確切說經濟何時觸底回升。

★室內口罩暫緩鬆綁 王必勝：考量春節確診數反彈等3因素

中央流行疫情指揮中心2日暫緩公布室內口罩鬆綁細節，指揮官王必勝說明，主要考量近日醫院加護病房與疫情無關的占床率較滿，醫療量能需加強注意，且鬆綁事涉全體民眾，各部會仍需時間溝通。另外，春節連假後確診數反彈後趨緩，但仍需時間觀察趨勢。

★文姿云退出空手道國家隊 張奕肩膀發炎退出經典賽台灣隊

在東京奧運拿下女子55公斤級空手道銅牌的台灣選手文姿云確定卸下國家隊戰袍，退出預定今年9月登場的杭州亞運國手陣容。她生涯在亞運女子空手道55公斤級完成金牌2連霸，可惜今年無緣挑戰史上首次3連霸。日本職棒西武獅隊台灣投手張奕因右肩不適3日被分配到二軍，隨後張奕發文宣布因為肩膀發炎，選擇退出這次世界棒球經典賽台灣隊，「這個結果讓我感到無比沮喪。」。