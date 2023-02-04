更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

結束訪美行程返台 游錫堃：國會外交相當成功

2023/2/4 08:08（2/4 08:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院長游錫堃（前中）結束訪美行程返台，班機4日清晨抵達桃園國際機場，他表示，此行一切順利，美方接待非常周到，這次行程相當匆忙，並未與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月4日
立法院長游錫堃（前中）結束訪美行程返台，班機4日清晨抵達桃園國際機場，他表示，此行一切順利，美方接待非常周到，這次行程相當匆忙，並未與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）立法院長游錫堃結束訪美行程今晨搭機返台。他表示，此行一切順利，這次國會外交相當成功；但並未與美國聯邦眾議院議長麥卡錫見面，也不清楚麥卡錫是否訪台。

游錫堃搭乘的中華航空公司CI11班機清晨6時44分返抵桃園國際機場。他在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，此行一切順利，美方接待非常周到，這次的行程相當匆忙，但並未與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，也不清楚麥卡錫是否訪台。

游錫堃指出，受邀到國際宗教自由峰會（IRF）做專題演講是過去沒有的事，這就是國會外交，這次的國會外交相當成功。至於國會交流部分，從過去到現在一直在進行，這次出席國家祈禱早餐會，事實上也是受國會議員邀請，他也特別向對方表示感謝。

游錫堃這次赴美出席國際宗教自由峰會，以「為自由而生，為人類自由而拚」為題發表演說，向全世界分享台灣的民主故事。另外也出席國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast），他在美國接受媒體訪問時表示，此行因為行程緊湊，並未安排拜會美國國會議員，但透露有會晤美國在台協會主席莫健（James Moriarty）。（編輯：孫承武）1120204

立法院長游錫堃（前排左2）結束訪美行程，4日清晨搭機返台。他表示，此行一切順利，這次國會外交相當成功。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月4日
立法院長游錫堃（前排左2）結束訪美行程，4日清晨搭機返台。他表示，此行一切順利，這次國會外交相當成功。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年2月4日
#游錫堃
#美國國會
#麥卡錫
游錫堃
觀看澤倫斯基線上視訊演說 游錫堃：相當感動游錫堃會晤莫健及美方官員 談勞工人權環保
麥卡錫
美中關係出現小陽春？中媒：恐被麥卡錫訪台攪和麥卡錫將會晤拜登 商討避免美國債務違約
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族