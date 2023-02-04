結束訪美行程返台 游錫堃：國會外交相當成功

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）立法院長游錫堃結束訪美行程今晨搭機返台。他表示，此行一切順利，這次國會外交相當成功；但並未與美國聯邦眾議院議長麥卡錫見面，也不清楚麥卡錫是否訪台。

游錫堃搭乘的中華航空公司CI11班機清晨6時44分返抵桃園國際機場。他在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，此行一切順利，美方接待非常周到，這次的行程相當匆忙，但並未與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面，也不清楚麥卡錫是否訪台。

游錫堃指出，受邀到國際宗教自由峰會（IRF）做專題演講是過去沒有的事，這就是國會外交，這次的國會外交相當成功。至於國會交流部分，從過去到現在一直在進行，這次出席國家祈禱早餐會，事實上也是受國會議員邀請，他也特別向對方表示感謝。

游錫堃這次赴美出席國際宗教自由峰會，以「為自由而生，為人類自由而拚」為題發表演說，向全世界分享台灣的民主故事。另外也出席國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast），他在美國接受媒體訪問時表示，此行因為行程緊湊，並未安排拜會美國國會議員，但透露有會晤美國在台協會主席莫健（James Moriarty）。（編輯：孫承武）1120204