228連假第2天晚間國道多處壅塞 27日留意11路段

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（中央社記者余曉涵台北26日電）今天是228連假第2天，根據國道路況，晚間6時左右仍有多處壅塞，估計西部國道到晚間9時後才會紓解，國5則要到隔天凌晨0時。高公局說，明天國1苗栗到湖口等11路段恐壅塞。

國道即時路況顯示，晚間6時國道仍多處路段壅塞，時速不到40公里。

包含國1新竹系統到湖口、三義到后里、下營系統到麻豆；國3關西服務區到大溪、竹南-西濱、名間到南投服務區；國5宜蘭到頭城；國6舊正到東草屯等路段時速都不到40公里，甚至部分路段低於20公里。

交通部高速公路局預估，西部國道要到晚間9時之後才會紓解，國5要到隔天凌晨0時才會紓解。

高公局表示，明天是228連假第3天，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局指出，預計西部國道下午起陸續出現車潮，國5則預計上午10時就會出現北返車潮。

高公局預估壅塞路段包含國1苗栗到湖口、南屯到后里、西螺到埔鹽系統；國3關西到大溪、大山到香山、草屯到霧峰、竹山到中興；國5宜蘭到坪林；國4潭子系統到豐勢；國6舊正到霧峰系統；國10仁武到左營端。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

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省道方面，交通部公路總局預估，省道主要幹道、銜接國道路段及部分觀光風景區將出現車潮，包含台1線水底寮到楓港路段、台61線鳳鼻到香山路段、台61線竹南及中彰大橋路段、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德及接國3關廟交流道、台88線鳳山到五甲路段、台2線福隆及淡水路段、台9線礁溪、蘇花改及南迴公路、台9甲線新店到烏來路段、台26線楓港到墾丁等路段。

公路總局表示，依據目前客運預售情形，西部國道客運尚有62.66%空位，東部國道客運尚有86.02%空位，有搭乘需求的民眾，歡迎至各客運業者網站查詢。（編輯：管中維）1120226