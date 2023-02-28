早安世界》228連假收假日國道11路段易壅塞 明晚起降溫

228連假收假日國道11路段易壅塞 明晚起降溫

中央氣象局表示，2月28日及3月1日白天仍是好天氣，各地高溫可達攝氏25、26度，低溫約13、14度，日夜溫差大。3月1日晚間起至3月2日，因東北季風增強，溫度稍降，北部高溫約16至19度，中南部約20至26度。東北季風影響期間，北部及東半部地區有局部短暫雨。交通方面，高速公路局預估，228連假最後一天包含國1苗栗-湖口等11個路段可能壅塞，西部國道北向用路人若從南部地區返回工作地點，最好於上午9時以前出發，中部地區用路人最好於中午以前出發，國5北向用路人建議於上午9時以前出發。（看完整報導）

相隔307天本土跌破萬例 羅一鈞：Omicron第3波疫情近尾聲

2月27日國內新增7577例COVID-19本土病例，時隔307天單日個案數首次減少到萬例以下。中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，除了連假效應，本土單日個案少於萬例也代表Omicron變異株第3波疫情接近尾聲。至於外界關注確診者隔離天數何時改成0+n天，羅一鈞指出，現階段規劃優先處理3月6日校園口罩放寬制度，確診0+n需觀察校園口罩放寬的影響，確診免隔離應該是3月6日以後的重點。（看完整報導）

ChatGPT加速AI晶片運算 美台握關鍵供應鏈卡中國脖子

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧熱潮，半導體晶片運算能力成為關鍵，美商和台廠主導高階晶片供應鏈，儘管中國有意布局，但美國管制半導體出口，加上掌握電子設計自動化（EDA）軟體工具，使得中國發展人工智慧生成內容（AIGC）應用面臨「卡脖子」的窘境。（看完整報導）

辜寬敏97歲辭世一生推動台獨 曾面諫蔣經國反攻大陸不可行

總統府資政辜寬敏27日上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。辜寬敏出生鹿港辜家，父親是辜顯榮，同父異母的哥哥是已故海基會董事長辜振甫。辜家政治色彩偏藍，辜寬敏卻信奉台獨，一生投入制憲，和蔣經國、李登輝、陳水扁、蔡英文都有過招，曾當面力諫蔣經國反攻大陸不可行，也因和小蔣見面遭台獨聯盟除名。總統蔡英文悼念辜寬敏，讚揚他一生守護台灣主體性，奮力推動台灣自由民主、本土化的精神與貢獻。蔡英文表示，會繼續傳承他的理念，讓台灣成為更強韌的國家。副總統賴清德說，辜寬敏辭世是國家的損失，並說「台灣就交給我們，我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮」。（看完整報導）

美軍P-8A海神式巡邏機飛越台海 展現對印太承諾

美國海軍第七艦隊發布聲明說，美國海軍一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機27日飛越台灣海峽的國際空域，展現美國對自由開放印太地區的承諾。聲明並說，美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括台灣海峽。（看完整報導）

中共黨國機構改革傳設內務委員會 學者：進入強黨弱政時代

中共20屆二中全會26日登場，將審議被視為重頭戲的「黨和國家機構改革方案」。香港明報日前率先披露，這項「黨和國家機構改革方案」中，公安部及國家安全部將脫離國務院系統，劃歸新方案將成立的中共「中央內務委員會」，整合公安、移民、戶籍、交通、反恐、反間諜，甚至納入民政部的社會組織管理等功能。這代表警察和情報機關將由黨來直接控制，有學者指出，此舉象徵中國將進入「強黨弱政」時代，既非黨政合一，更非真正意義的改革，而是加強中共中央對權力的控制。（看完整報導）

特派專欄／戰火下走出自我 烏克蘭藝文揮別俄羅斯陰影

2月24日適逢俄烏戰爭週年，大量媒體報導聚焦烏克蘭如何在西方支援下保衛國土，以及這場戰事對地緣政治的影響等。比較少人注意到，烏克蘭藝術文化曾長期處在俄羅斯陰影下，這一年來在國際舞台上加速走出自己的路。以紐約為例，大都會藝術博物館將19世紀畫家艾瓦佐夫斯基（Ivan Aivazovsky）、庫因芝（Arkhyp Kuindzhi）、芮賓（Ilya Repin）重新標示為烏克蘭人，而非俄羅斯人，知名藝文機構收藏的烏克蘭作品與俄羅斯更清楚切割，印證危機就是轉機。（看完整報導）

進口澳洲蛋抵台 農委會：通關完成即供給加工業

行政院農委會提出專案進口盼穩定雞蛋供應，預計3月底前進口500萬顆。農委會2月27日表示，第一批進口澳洲殼蛋已在近日抵台，待完成檢驗、檢疫等通關程序後，就可提供給加工業者。此外，農委會指出，近2、3週白肉雞小雞每週供應量較正常量少30萬隻，但3月雞肉進口量上升，全國供給不致短缺；3月1日將針對美國阿肯色州等4州進行非禽流感區進口審查，若符合解除禽流感疫區規定，將可從這些地區進口雞肉，有助增加供給量。（看完整報導）

經典賽熱身賽台灣隊3連勝 林岳平：投打守有到位

世界棒球經典賽台灣隊最後一場自辦熱身賽與味全龍隊交手，先發投手胡智爲表現亮眼，先發投4.1局無失分，率隊以5比1拿下3連勝。總結熱身賽表現，總教練林岳平表示，作戰演練上有些失誤，但整體來說投手、打擊、守備在這幾場比賽都有到位，接下來將透過3月5日、6日的官辦熱身賽演練正式賽的氛圍。世界棒球經典賽A組預賽於3月8日開打，台灣將分別出戰同組的巴拿馬、義大利、荷蘭和古巴共4隊，爭取可晉級8強賽的分組前兩名。（看完整報導）

媽的多重宇宙稱霸美演員工會獎 亞裔演員樂翻天

美國演員工會獎2月26日揭曉得獎名單，「媽的多重宇宙」抱走4獎，包括楊紫瓊的最佳女主角獎，成了最大贏家。楊紫瓊領獎時難掩激動情緒，忍不住爆粗口，她說：「這不光是我，也是獻給每一個外表跟我一樣的小女孩。」「媽的多重宇宙」演員陣容以亞裔為多數，其他得獎者也提及好萊塢種族議題。94歲老牌演員吳漢章領取最佳卡司獎時表示，好萊塢過去一度雇白人演員並以「用膠帶貼起眼角」來演出主要亞洲角色，因為當時的製作人以為「亞洲人不夠好，撐不起票房」。他說：「如今看看我們。」這席話贏得現場熱烈掌聲。美國演員工會獎被視為奧斯卡金像獎重要風向球，第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將在台灣時間3月13日上午登場。（看完整報導）