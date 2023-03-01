本土猴痘高雄個案有紅疹、舌頭潰瘍 匡列密切接觸者13人

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）台灣今天新增2例猴痘確診個案，皆無旅遊史，也成為首例本土病例。其中一人為高雄20多歲男子，高市衛生局表示，個案2月18日身體不適就醫，症狀包括手腳出現紅疹、舌頭潰瘍等。

衛生局說明，這名男子因身體不適就醫，經採檢通報，2月27日確診猴痘，目前在醫院隔離治療。個案今年無出國旅遊史，研判為本土個案，經疫調已匡列密切接觸者13人。

衛生局透過新聞稿指出，截至目前，密切接觸者皆無症狀，持續健康追蹤無異常。衛生局已針對接觸者衛教指導自主健康監測21天。

衛生局表示，猴痘潛伏期約為5至21天，主要傳染途徑是透過親密接觸，如親吻、按摩、擁抱、性行為等。依據世界衛生組織統計，截至今年2月14日資料，現全球病例96.5%為男性、性接觸傳染比例約68.7%。

衛生局也提醒，如出現疑似症狀、皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、水泡、膿疱等。發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應盡速就醫。（編輯：郭諭儒）1120301