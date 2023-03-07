氣溫逐日回升 13日冷氣團南下低溫探12度

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，12日前氣溫逐日回升，但仍要注意日夜溫差；13日冷氣團南下影響，白天高溫較前一天降幅約攝氏10度，夜間低溫降至約12度，14日冷氣團快速通過、白天起逐漸回溫。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，今天雖然未發布低溫特報，但竹苗、南投局部地區今晚、明晨仍可能有10度左右低溫出現；接下來一直到12日氣溫逐日漸升，北台灣低溫也會慢慢爬升到16至18度。

趙竑指出，明天天氣為晴到多雲；9至12日西半部多雲、偶有陽光露臉，東半部則是零星短暫雨。

趙竑提到，下一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團預計13日南下影響，12日北台灣高溫約25度，13日降至約16度，下降約10度；預估13日晚間至14日清晨最冷，低溫約12度左右；14日白天起冷氣團減弱、各地氣溫回升。

降雨部分，趙竑說，這波冷氣團移動速度快，水氣不算太多，可能無益中南部水情吃緊的情況；目前觀察13日雨區較大，北部及東半部地區有局部短暫雨，14日水氣就會減少，僅東半部地區有零星短暫雨。

趙竑提到，如果在13日溫度及水氣能夠配合，不排除山區會有機會降雪，但由於13日還在降溫、14日又已轉乾，山區是否會降雪仍要再觀察。

趙竑提醒，9日北部地區、馬祖，10日至12日西半部地區、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：陳政偉）1120307