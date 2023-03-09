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吳德榮：12日晚間冷空氣南下 北部東部天氣遽變轉濕冷

2023/3/9 08:49（3/9 10:17 更新）
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圖為3日高雄鳳山區一處公園健走運動民眾。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北9日電）氣象專家吳德榮今天說，12日晚上起冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變，一直到14日及15日，白天氣溫才會逐步回升，這波強度估計為大陸冷氣團。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天各地晴朗，白天各地微熱、早晚偏冷，日夜溫差很大，早出晚歸應注意衣著調適，各地相對濕度偏低，要補充水分，天乾物燥，也要小心火燭。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天起至12日，各地持續晴朗，白天各地微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸應注意衣著調適；西半部晨間易起霧，亦應注意相關訊息及交通安全。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，12日晚上起，鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變，鋒面快速通過，13日北、東有雨，氣溫遽降、天氣轉冷，下午雨漸停，轉乾冷。

吳德榮說，14、15日天氣晴朗，清晨將出現最低氣溫，白天氣溫逐日漸升；最新模擬，強度略微調弱，以「大陸冷氣團」的機率為最高，夜間因「強輻射冷卻」加持，部分平地清晨將下探攝氏8度左右，仍應注意模式調整。（編輯：陳仁華）1120309

#吳德榮
#中央大學大氣科學系
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