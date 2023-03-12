安坑輕軌13日起收費最貴25元 安康至十四張加開區間車

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（中央社記者王鴻國新北12日電）安坑輕軌經過1個月試營運，明天起正式營運，新北大眾捷運公司提醒民眾明天起將開始收費，票價為新台幣20元起，最高25元，以及到站需注意按鈕，車門才會打開。

新北捷總經理吳國濟對中央社記者表示，經過1個月的試營運，截至昨天共累積搭車人次達43萬人次，平均日營運1.5萬人，大致上只有一些小狀況，例如列車到站需按鈕車門才會打開，因此已透過車門貼紙及車站廣播提醒民眾。

他表示，免費試乘今天結束，13日起開始收費，票價將採階梯費率制，票價為20元、最高25元，基於通勤通學需求，安坑輕軌正式營運後，分為「全程車」及「區間車」2種運行模式。

他表示，經過評估，K6安康站至K9十四張站有較高通勤通學需求，因此將加開區間車，「全程車」由K1雙城站至K9十四張站，重疊區間尖峰時間班距平均為7.5分鐘，非重疊區間尖峰時間班距為10至15分鐘，離峰時間班距平均15分鐘。

市府交通局表示，配合安坑輕軌正式營運，安坑1線（二叭子植物園-台北小城）、安坑2線（黎明清境-玫瑰中國城）、安坑3線（綠野香坡-安忠路）、安坑5線（五城社區-耕莘安康院區）、安坑6線（安泰路-輕軌雙城站）等5條接駁公車路線也正式營運，提供接駁轉乘服務，歡迎大家多加利用。（編輯：龍柏安）1120312

安坑輕軌票價比照淡海輕軌採階梯費率制，新台幣20元起跳，最高25元。（新北捷運公司提供）