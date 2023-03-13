去年來台旅客89.6萬人次 越南旅客最多超過美日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部統計，民國111年隨邊境逐步開放，來台旅客由110年的14萬人次增至111年89.6萬人次。其中以來自越南的旅客最多，美國、日本居次；台灣民眾出國，則以首站抵達日本占23.89%最多。

據內政部最新統計，近3年受疫情影響，入、出境人數大幅減少，但111年隨疫情趨緩，逐步開放邊境，入、出國（境）人數由110年102萬4034人次，增加至111年455萬2361人次，增加3.45倍；入、出國（境）地點以桃園機場407萬2371人次最多，松山機場27萬951人次次之、高雄機場15萬1975人次居第3。

內政部指出，以身分別來看，111年入境者計230萬7567人次、出境者計224萬4794人次，入、出境以有戶籍國民分別占61.17%與66.06%最多，外國人分別占36.01%與31.54%居次，大陸地區人民及香港澳門居民合占分別為2.25%及2.07%，居第3位。

來台旅客人數部分，內政部統計，111年入境台灣的旅客計89萬5962人次，較110年增加537.79%，其中外國人入境83萬902人次，較110年增639.17%最多，占來台旅客人數比率92.74%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依旅客居住地觀察，內政部說，111年以越南13萬4818人次最多，美國9萬614人次次之，日本8萬7616人次居第3。與110年比較，以越南增加10萬9883人次最多，美國增加7萬8633人次居次。

至於出國人數部分，內政部指出，111年台灣民眾出國148萬2821人次，以首站抵達日本者占23.89%最多，抵達美國者占14.57%次之，抵達中國大陸者占11.19%居第3。與110年比較，以首站抵達日本者增加34萬170人次最多，抵達越南增加12萬2080人次居次。（編輯：蘇志宗）1120313