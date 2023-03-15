早安世界》猴痘新增4本土病例 疫苗最快3/24六都先打
猴痘新增4本土病例 疫苗最快3月24日六都先打
台灣14日新增4例猴痘本土個案，分別來自雙北、新竹及雲林，雲林病例曾有大台北、高雄活動史，屬零星個案，中高風險接觸者14人，國內累積7例本土個案皆為散發事件，彼此無交集。因應國內出現本土疫情，衛福部疾管署14日宣布，第一階段暴露前預防（PrEP）猴痘疫苗預防接種，先在6個直轄市各設置1家合作醫院，預計22日開放預約，最快24日施打。此外，國內新增2例腸病毒71型輕症病例，是時隔一年半再現腸病毒71型，疾管署防疫醫師林詠青提醒，若幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（如無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速送醫治療。 （看完整報導）
10萬張典藏品圖檔外流 故宮懲處承辦人 提告販售網站
故宮10萬張典藏品圖檔去年6月外流，且被上架在中國淘寶等網站販售。故宮副院長黃永泰14日表示，故宮一名林姓職員因此遭受行政處分，並擬請律師針對販售平台提智慧財產權受損訴訟。法務部調查局14日由資安工作站、台北市調處派員赴故宮了解情況並立案調查，將積極追查是否有中國或境外駭客涉入。 （看完整報導）
「台版彈簧刀」巡飛彈無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
美國援助烏克蘭的小型彈簧刀無人機在俄烏戰場屢建戰功，台灣中科院14日展示9款已量產及研發中的偵蒐與攻擊無人機，首次亮相的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機為單兵攜行的精準打擊武器，可攻擊高價值的人車目標；學者表示，「台版彈簧刀」可攻擊中共船艦雷達，削弱其登陸能力。 （看完整報導）
金門失聯上兵被中國海警救起 陳建仁：希望能接回來
金防部二膽島部隊陳姓上兵9日離營失聯，行政院大陸委員會已確認人在中國。行政院長陳建仁14日表示，希望能夠接這名士兵回台，國防部、陸委會都有保持聯繫，政府會盡最大努力。國防部調查報告指經清查後，確認陳姓上兵服勤單位的軍械、彈藥、救生衣、通信資訊等裝備均無短缺，後續將加強過濾新進士官兵的財務、感情、身心等情況，若發覺違常即調離離島。（看完整報導）
九合一選後首位 澎湖6連霸議長劉陳昭玲涉貪羈押禁見
國民黨籍澎湖縣議會議長劉陳昭玲等人涉違建拆除等行賄案，澎湖地方法院14日羈押庭裁定劉陳昭玲與機要秘書陳淑美羈押禁見、涉賄的牙醫診所負責人之妻孫春梅以20萬元交保；劉陳昭玲成為去年九合一地方選舉以來首名涉案遭押的議長。劉陳昭玲自25歲投入縣議會選舉，創下連續10屆未曾落選的紀錄，她並當選第15至20屆6屆議長，創下台灣地方自治史紀錄。 （看完整報導）
美英助澳洲更新潛艇艦隊 歷時30年耗資上看7.6兆元
美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯和英國首相蘇納克13日公布對澳洲提供核子動力攻擊潛艦的計畫細節，跨出對抗中國印太野心重要一步。澳洲國防官員表示，未來30年將耗資上看3680億澳元（約新台幣7.6兆元），是澳洲史上最大手筆的單一國防項目。根據2021年「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，澳洲將透過向美國採購、國內造艦的方式，將現有的柴油動力潛艦更換為更具匿蹤性、航程更遠的核動力潛艦，但這項計畫面臨包括漫長的時間表、擴大產能需求的重重挑戰。（看完整報導）
中國人大通過修改立法法 緊急時案由審一次即可表決
中國全國人大會議14日通過修改「立法法」，當中修訂列入人大常委會會議議程的法律案，允許案由在情況緊急時，只經一次審議便交付表決，但修正草案沒有解釋何為「緊急情形」。中國草議及修改法律一般會先徵求公眾意見，再由人大常委會經過最少2次會議審議，過程一般需時數月後表決，專家擔憂日後「立法法」可能會被濫用來強行快速通過法律。 （看完整報導）
矽谷銀行倒閉風暴中重啟營運 儲戶：心情像從地獄回人間
矽谷銀行10日無預警倒閉引發軒然大波後，13日重啟營運，有儲戶表示心情有如從地獄回到人間。儘管美國政府火速採取行動，市場信心依舊不足，另一間遭點名為財務狀況脆弱的第一共和銀行13日收盤重挫61.83%。股市交易員和分析師先前預期聯準會將加速升息腳步對抗通貨膨脹，如今卻抱持保留態度，有些人認為由於銀行業面臨麻煩，聯準會下週將維持利率不變。 （看完整報導）
長榮海運每股擬配息70元 居貨櫃三雄之冠
長榮海運14日公告去年財報，合併營收新台幣6272.84億元、年增28.17%，稅後淨利3342.01億元、年增39.82%，每股稅後盈餘（EPS）87.07元，董事會決議每股擬配息70元，若以14日收盤價171元計，現金殖利率約40.94%；長榮海運並將發放員工酬勞19.18億元，估算員工每人可望再領10至11個月獎金。 （看完整報導）
經典賽美國7局擊敗加拿大 波多黎各投手接力演出無安打比賽
世界棒球經典賽衛冕軍美國的鑽石打線13日終於甦醒，在C組預賽對加拿大一役前兩局海灌12分，打完7局以12比1提前拿下勝利。D組波多黎各隊同日寫下歷史，先發投手戴李昂飆出10次三振，加上打線頻以長打取分，8局以10比0扣倒以色列且未讓對方打者上壘，再現無安打比賽。（看完整報導）
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