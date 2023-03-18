資深移工轉聘為中階技術人力 勞雇受惠

（中央社記者曾以寧台北18日電）大學主修電子科系的移工小豪畢業後就來台從事電子機械控制工作，多年來喜歡台灣工作待遇佳、生活安全便利的環境，公司將他轉聘為中階技術人力，安心留台發揮所長，對雇主和移工都有幫助。

資深移工小豪說，台灣是個文明的地方，不僅公司電子設備新穎先進，薪水與福利比家鄉優渥很多，生活環境安全便利，公司也很照顧遠渡來台的移工，讓他很想繼續在這裡工作；很高興政府去年開始推動移工留才久用方案，讓他可以安心待在喜愛的台灣，發揮自身專業。

勞動部勞動力發展署新聞稿說明，小豪所任職的金屬表面處理業公司位在桃園，已成立20餘年，設備產品研發製造通過多項品質及專利認證。公司為維持專業技術人員技能與人力需求，自移工留才久用方案實施起陸續申請將數名資深移工轉任為中階技術人力。

公司表示，移工留才久用方案就像及時雨，可以留任資深移工，不再受在台工作年限限制，紓解公司人力進用問題；同時因資深移工轉任後的名額可再彈性運用，使公司能額外再引進移工，讓公司的勞力穩定度大幅提升。

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勞動部自去年4月30日實施「移工留才久用方案」，雇主可將現有聘僱符合資格的優秀資深移工，申請轉任或聘僱為中階技術人力，至今已有逾4000名資深移工成功轉任。不僅雇主不須再繳納就業安定費，可避免資深優秀移工因工作期滿被他國挖腳，且可再彈性運用移工名額；移工可不受在台工作年限限制，能有更好的職涯發展，提高工作穩定性和投入度等。

勞動部舉例，若有製造業雇主將所聘僱部分5級制及再額外提高繳納就業安定費附加比率制的25名資深移工，申請轉任為中階技術製造工，若未再增聘其他移工，每月最多可省下就業安定費約新台幣15萬元；公司也可彈性運用這的25個名額，增聘更多移工。（編輯：李亨山）1120318