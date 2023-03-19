創加拿大最大亞洲超市 台裔移民李羅昌鈺提攜後輩

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台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。 中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年3月19日

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（中央社記者程愛芬溫哥華18日專電）加拿大最大亞洲超市集團-大統華的創辦人李羅昌鈺在溫哥華舉辦「與成功有約」座談會，吸引近200名粉絲到場聆聽，還有年輕企業家特來感恩李羅昌鈺曾經施予的幫助。李羅昌鈺不吝分享成功祕笈，冀望長江後浪推前浪。

加拿大華人無人不知、甚至每週必到的商店就是大統華超市（T&T Supermarket）。創辦人李羅昌鈺90年代從台灣移民加拿大，親身經歷當時買菜不方便的痛苦，因此決心為加拿大華人開設一間乾淨又整齊的現代化超市。

李羅昌鈺本是家庭主婦，從零開始一步步實現夢想，成為加拿大亞洲超市女王，大統華如今在加拿大共有30多間分店。這30年來的創業歷程充滿驚濤駭浪，李羅昌鈺在加拿大台灣商會聯合總會的邀請下現身分享成功錦囊，對新一代懷著理想和憧憬的年輕創業家，她提供三大祕技：堅持、利他和跳出舒適圈。

李羅昌鈺說，很多創業者都有勇敢熱情，但因為過程太苦，能夠堅持的並不多，但她說：「只要方向對了就要堅持，因為水要到攝氏100度才會沸騰。」

所謂利他，李羅昌鈺說：「你好我好就會共好。不要斤斤計較，要滿足他人的需求，讓別人也賺錢，自己的利益會變得更大。」

至於跳出舒適圈，她說：「我本是個內向保守的人，但既然想做生意，就要學著走出去社交。年輕時多嘗試做一些不精通的事，收穫會更多，年老時就有更舒適的生活。」

她的一席話觸動了現場許多年輕企業家。卑詩省台灣商會會長許志遠對中央社說：「李羅昌鈺40歲才創業，我現在也差不多是40歲，她在創業過程中平衡了理性與感性、事業與家庭，這些經驗談對我如何規劃未來30年的人生有很大啟發。」

曾獲得卓越企業獎的加拿大卑詩省健康食品公司HerbaLand，創辦人是台灣移民楊秀偉，她特地帶著巴基斯坦裔的先生塞伊德（Musharaf Syed）來聆聽李羅昌鈺的演講。楊秀偉對中央社說：「2012年公司獲得大統華青睞，建立了客戶關係，深深激勵了當時剛創業的我，因此非常感念大統華，雖然本來並不認識李羅昌鈺，但心中一直把她當成精神導師。」

大學時代曾在大統華打工的曾語恬也非常興奮能聆聽李羅昌鈺的經驗分享，她對中央社說：「大統華當年提供的職場訓練非常受用，即使我是收銀員，都學到很多關於時間管理與提高效率的方法。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣感謝李羅昌鈺滿足了很多台灣移民渴望的「家鄉味道」。她說：「李羅昌鈺企業經營有方又積極回饋社會，讓加拿大主流社會甚為欽佩，台灣社區也與有榮焉。」

兩個半小時的演講會上掌聲和笑聲不斷，最後大家還同唱「愛拼才會贏」，用「三分天注定、七分靠打拼」來激勵彼此繼續前進。（編輯：黃自強）1120319

加拿大華人無人不知、甚至每週必到的商店就是大統華超市。（圖取自facebook.com/ttsupermarket）

大統華創辦人李羅昌鈺（前排中）在溫哥華舉辦「與成功有約」座談會，暢談自己當年只是想好好買菜，因而踏入超市經營的心路歷程，現場聽者提問踴躍，均稱收穫甚多。中央社記者程愛芬溫哥華攝 112年3月19日