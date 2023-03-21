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各地溫暖偏熱像夏天 中南部高溫上看34度

2023/3/21 08:14
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（中央社台北21日電）中央氣象局表示，今天為多雲到晴的天氣，白天各地有夏天的感覺，高溫比昨天更高，北部及東半部可以來到28到30度，中南部則落在30到34度。

氣象局指出，今天環境風向轉為溫暖的偏南風到西南風，各地早晚低溫約19至21度，中南部日夜溫差大，留意溫度變化，東半部地區則有零星降雨。

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另外，今晚起西南風增強，苗栗以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及金門、馬祖易有較強陣風；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環保署空氣品質預報資訊，高屏空品區位於迎風面，擴散條件轉佳，雲嘉南以北空品區位下風處，清晨至上午污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部及雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：郭諭儒）1120321

#中央氣象局
#馬祖
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