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民眾從日本帶半熟蛋回國且未申報 遭罰3萬元

2023/3/23 18:35（3/24 14:44 更新）
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一名旅客日前從仍是禽流感疫區的日本回國時，攜帶被列為禁止入境的10顆半熟蛋，除全遭扣下銷毀，也因沒有事先申報，遭罰新台幣3萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
一名旅客日前從仍是禽流感疫區的日本回國時，攜帶被列為禁止入境的10顆半熟蛋，除全遭扣下銷毀，也因沒有事先申報，遭罰新台幣3萬元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈如峰基隆23日電）農委會動植物防疫檢疫局今天表示，一名旅客日前從仍是禽流感疫區的日本回國時，攜帶被列為禁止入境的10顆半熟蛋，除全遭扣下銷毀，也因沒有事先申報，遭罰新台幣3萬元。

行政院農委會動植物防疫檢疫局基隆分局長董好德今天說，這名旅客3月21日從日本搭機回台，在松山機場準備入境時，被海關人員發現行李中有10顆未申報的雞蛋，總重0.6公斤。

他表示，日本並不是高病原性禽流感的非疫區，所以日本的鮮蛋不能輸入，但對於旅客有一個較寬鬆規定，也就是如果攜帶經煮熟的蛋類或是超商販賣已煮熟的茶葉蛋，這類的蛋黃及蛋白完全凝固，就可以申報帶入境。

董好德說，3月21日入境的這名旅客被查出未申報攜帶蛋類入境後，檢疫人員發現這10顆都是半熟蛋，因此即使申報也不能成功通關，必須扣下銷毀。這批半熟蛋屬入境應申報檢疫品目，但當事人未向關務署申報，或向檢疫機關申請檢疫，違反動植物檢疫相關規定才受罰。

他提醒，旅客若真的不慎誤帶或不確定東西可否帶回台灣，出關前應主動到檢疫櫃檯受檢，主動申報不會受罰，檢疫單位也都有在機場加強宣導。（編輯：張銘坤）1120323

#董好德
#日本
#動植物防疫檢疫局
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