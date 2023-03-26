早安世界》捷克逾150人訪團抵台 眾議長艾達莫娃：台捷是最密切友人
捷克逾150人訪團抵台 眾議長艾達莫娃：台捷是最密切友人
捷克國會眾議院議長艾達莫娃25日率團訪問台灣，她表示，從未有取消訪台想法，維持友誼就是要持續合作與互訪，捷克與台灣是最密切友人，這次來訪盼加強兩國在半導體與文化方面的合作。艾達莫娃進一步指出，這次訪團成員超過150人，是捷台兩國史上最大代表團，也是捷克共和國近5年來最大的代表團。台灣與宏都拉斯邦交不穩之際，捷克訪團抵台，艾達莫娃強調，台灣在國際有很多朋友，非孤立於世界，此行訪台可被理解為寒冬送暖，且只要台灣需要幫助，捷克會很樂意提供。（看完整報導）
宏都拉斯副總統、在野黨表態挺台 砲轟總統賣主權給中國
宏都拉斯總統推動與中國建交，宏國第一副總統納斯拉亞25日公開表態反對，並直嗆第一家庭擅作主張。納斯拉亞質疑，宏國為何要因一個權貴家庭和其20萬黨羽一時心血來潮，就捲入美中強權戰場。宏國最大在野黨「國家黨」也痛批總統秀瑪菈．卡斯楚正在「出賣主權給中國」，國家黨的國會黨團將提出緊急動議，要求不要拋棄與台灣的邦交。（看完整報導）
CNN：台灣外交未遭斷交扼殺 靠歐美非官方關係反增全球影響力
宏都拉斯總統日前宣布計劃與中國建交，CNN一篇分析指出，中國或許自認在外交上成功孤立台灣，然而事實上，台灣靠著和西方國家發展更密切的非官方關係，在全球的影響力反而有增無減。此外，台灣在全球半導體晶片供應方面扮演領導角色，成為許多西方民主國家重要貿易夥伴。專家指出，這類非官方關係的支持，對台灣的安全與經濟而言遠比與小國的邦交更為重要。（看完整報導）
鋒面雲系靠近各地有雨 今年首波人工增雨抗旱
受華南雲雨區影響，25日晚上到26日各地都會下雨。經濟部水利署與中山科學研究院合作，25日分別在石門、寶二水庫施放高空人工增雨焰彈，同時也在寶二、永和山、明德、鯉魚潭、石門等水庫進行地面增雨作業，是今年進入抗旱以來首波人工增雨。另一方面，中央氣象局表示，受東北季風影響，26日入夜後各地轉涼，中部以北低溫約15到17度，其他地區則在18到20度。（看完整報導）
普發6000當心假網站 財部教辨識5特徵網址結尾沒有com
財政部24日透過即時監控發現與普發現金相似的偽冒網址，內政部警政署接獲通報後，已由刑事警察局置換警示網頁，並轉知網路服務業者啟動偽冒網址無法瀏覽措施。財政部重申，全民共享普發現金登記網站網址為https://6000.gov.tw、宣導網站網址為https://pro.6000.gov.tw，僅這兩個為全民共享普發現金官網。財政部也提醒5要點，教民眾分辨正確的登記網址。（看完整報導）
東南亞債台高築又忌憚中國 北京一帶一路難續推
香港英文「南華早報」25日報導，由於東南亞國家日益戒慎恐懼債台高築的危機，更擔憂中國在當地的影響力擴增，以致北京意圖在東南亞拓展「一帶一路」倡議的雄心受挫。南華早報指出，中國一帶一路倡議屆滿10年，卻導致全球接受這項倡議的多個國家陷入債務危機，如今北京改弦易轍，要推「小而美」的計畫，不再提布局全球的龐大工程，專家指出，這項轉變其實就是目的在於管控危機的髮夾彎。（看完整報導）
歐洲領導人密集訪中 外媒：歐盟憂中俄走太近
中國國家主席習近平於20至22日對俄羅斯進行國是訪問後，西班牙總理桑傑士、法國總統馬克宏等多位歐洲領導人相繼表示將訪問中國。時政網站Politico Europe分析，歐洲因為擔心中俄走得太近，正急於穩住對北京的關係。報導引述一名歐洲官員說，「中國並不完美，但我們或許有一天需要它。若干成員國都持這種觀點」。（看完整報導）
感受台海局勢緊張 日本與那國島加強軍力擴建
中國去年8月4日軍事演訓朝台灣周邊近海發射11枚彈道飛彈，有5枚墜落在日本專屬經濟區（EEZ），其中1枚落在距離與那國島僅80公里的外海，令島上居民神經緊張。與那國島距台灣僅100公里，是沖繩縣八重山諸島最西側的小島。有鑑於中國軍事威脅升高，日本已展開二戰之後規模最大的軍力擴建行動，使八重山諸島成為一條重要防線。此外，日本還預定在2024年結束前，在與那國島上派駐電子戰部隊。（看完整報導）
中國聲稱敞開大門歡迎外資 當局同時搜查美企逮人
中國發展高層論壇25日揭幕，這是象徵中國疫情解封後面向世界的指標性會議，包括美國蘋果公司執行長庫克、三星電子會長李在鎔、英特爾執行長季辛格等都是論壇的座上賓，但會議前夕卻爆發美國企業駐北京分公司員工被捕的事件。美國企業盡職調查業者美思明智集團24日證實，北京辦公室突然遭到搜查，5名中國員工被捕，當局更勒令美思明智駐京分支拉下鐵門。中國官方一面大力宣稱對外開放卻又打壓駐京外企，讓各企業對國務院總理李強宣稱的「中國大門敞開」打上問號。（看完整報導）
英特爾共同創辦人94歲辭世 摩爾定律以他為名
美國英特爾公司宣布，共同創辦人摩爾24日與世長辭，享耆壽94歲。摩爾是半導體產業先驅，曾提出「摩爾定律」，預測電腦運算能力將在數十年間穩定成長。「摩爾定律」後來成為半導體製程技術推進速度的遵循依據。台積電創辦人張忠謀表達悲傷之意，他說，摩爾過世，表示「我的半導體第一代共同奮鬥的朋友，已所剩無幾」。（看完整報導）
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