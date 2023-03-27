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雪山降3月雪 翠池、圈谷等處積雪約5公分高

2023/3/27 15:20
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）雪霸國家公園管理處今天指出，翠池、雪山圈谷等海拔3000公尺以上山區降下3月雪，積雪約5公分高，高山步道結冰，山友若近期入山欣賞美景時應作好保暖，並注意腳下安全。

根據中央氣象局資料，26日及今天華南雲雨區東移，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨，其它地區也有局部短暫陣雨。

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山表示，26日有多名山友透過臉書（Facebook）社團「雪霸國家公園登山資訊分享站」分享雪山翠池、雪山主峰及圈谷等山區有降雪情況，研判積雪約有5公分高。

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陳俊山指出，目前雖是3月底，但高山地區仍有多處步道結冰，加上這次降雪後，很多路況可能比較潮濕、溼滑，提醒山友若欣賞3月雪所造就的美景時，要注意腳下狀況，確保安全。

雪霸國家公園管理處表示，依據山友提供的資訊，海拔3000公尺以上山區，包括圈谷、黑森林、翠池及雪山主峰等都出現積雪或結冰現象，山友若近期要入山，除自身保暖措施，雪攀裝備同樣不可缺少。（編輯：戴光育）1120327

#陳俊山
#雪霸國家公園管理處
#雪山圈谷
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