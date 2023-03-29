台灣ETC改善交通壅塞 泰國運輸協會組團考察

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（中央社記者余曉涵台北29日電）遠通電收今天表示，高速公路電子收費系統（ETC）成功改善泰國壅塞，泰國運輸協會今年再組團來台考察，包含電子收費門架、判案中心，參觀交通部高速公路局交控中心等設施。

遠通電收今天發布新聞稿表示，泰國M9高速公路設置ETC後，增加13%的車流量，有效改善當地交通堵塞的情況，泰國智慧運輸協會（ITS Thailand）再度率團來台考察。

遠通電收指出，泰國智慧運輸協會將考察電子收費門架、判案中心，參觀交通部高速公路局交控中心等設施，並參加由中華智慧運輸協會、台北市電腦同業公會舉辦的2023智慧城市展智慧交通國際論壇。

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交通部高速公路局副局長彭煥儒表示，台灣國道ETC轉計程收費已邁入第10年，團隊將過去累積的經驗與技術整合，除了幫助國內智慧交通產業相關業者海外拓展商機，更協助當地改善交通堵塞問題、獲得國際的關注，計程收費上路後，已有超過30個國家、逾80個團隊來台考察，讓台灣國道ETC不僅是政府推動新南向的指標，更是7大公共工程輸出團隊中，成果最豐碩的項目。

遠拓泰執行長陳聲鏗說明，在泰國M9高速公路測試營運的半年間，累積超過50萬的車主登記使用、超過2700萬筆交易，並且數據還在持續上升，導入多車道自由流門架，有效增加路段的交通量、改善交通堵塞，測試成果獲得泰國政府肯定。（編輯：李亨山）1120329