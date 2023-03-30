廢清法修法持續收集意見 最快年底預告

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（中央社記者張雄風台北30日電）行政院環境保護署今天表示，廢清法修法仍在持續收集各界意見，預計4月10日還會再召開草案研商會，上半年會有條文研擬，希望最快今年底能預告。

環保署廢棄物管理處長暨資源循環辦公室主任賴瑩瑩今天接受媒體聯訪時表示，預計4月10日會邀集相關業者召開「廢棄物清理法」修法草案研商會，再收集各界意見；希望最快能在今年底預告。

賴瑩瑩指出，修法的大方向是要促進資源循環，是將廢清法與「資源回收再利用法」（資再法）結合，之前已邀不同產業、單位進行過3場研商會，會中對於推動資源循環的立法方向大多支持；這幾個月仍在持續收集意見，接著才會進行條文研擬。

根據資料，廢清法修法的方向之一，是將針對事業廢棄物不具穩定回收再利用價值、再利用缺乏市場競爭力，或是具備資源循環利用必要性時，公告為應回收廢棄物（循環物），由環保署執法，向產源業者課徵「資源循環促進費」，補貼給最終使用業者，促進資源循環效益。

廢清法於1974年正式上路，資再法則是2003年推出，環保署曾在2005年提出兩法合一，整併為「資源循環利用法」，2013年行政院首次核定，但最後無疾而終。

現行廢清法有77條，去年下半年環保署啟動修法，修正超過半數的條文，是立法以來最大規模修正。（編輯：李亨山）1120330